В Войсковицах прошли краеведческие чтения

Исторический
музей в Войсковицкой детской школе искусств можно по праву считать уникальным.
Он появился совсем недавно, летом 2018 года, по инициативе директора
Войсковицкой школы искусств Александра Крушельницкого и краеведа Андрея Бурлакова.
Музей посвящен истории усадебного комплекса – так называемой Войсковицкой мызы.
В музее восстанавливаются неизвестные и забытые страницы исторического прошлого
Войсковицкой земли. В экспозиции представлены предметы быта и реликвии ХIХ
столетия, обнаруженные на территории Войсковицкой мызы, экспонаты, так или
иначе связанные с охотничьей темой.
Центральное
место занимает реконструкция усадьбы в Войсковицах, погибшая от пожара в
семидесятых годах прошлого века. Внешний облик загородного дома детально воссоздан
создателями музея на фотографии, занимающей одну из стен музейного помещения.
Участники
первых краеведческих чтений в Войсковицах с большим интересом ознакомились с
экспозицией музея. Как рассказал выступивший гидом Андрей Бурлаков, загородная
усадьба находилась на месте нынешнего поселка Учхоз. В местных лесах под
Войсковицами, Борницами, Дылицами проводились охоты, в которых принимали
участие члены императорской семьи и ее свиты.
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Казалось бы, очень мало сведений сохранилось об этой усадьбе, - говорит Андрей
Бурлаков. - Но в архивах Москвы и Санкт-Петербурга все же нашлись некоторые
документы и фотографии усадебного дома, в том числе снимки последнего
императора России Николая II, приезжавшего в Войсковицы на охоту. Можно
сказать, здесь была охотничья «столица» нашей губернии - дичь здесь всегда была
в изобилии. Местные жители также участвовали в охотах, помогая загонять зверей.
К
сожалению, от усадьбы в Войсковицах осталось лишь несколько помещений, где
располагались службы, небольшой парк, аллея. Как говорит Андрей Бурлаков, в
планах активистов – попытаться возродить память об этой исторической усадьбе,
приведя в порядок то, что сохранилось.
Экспозиция
молодого музея постоянно пополняется, и эта тема стала одной из ключевых на
первых краеведческих чтениях в Войсковицах. Первый доклад прозвучал от самого
юного почетного дарителя Исторического музея школы искусств — 17-летнего
Евгения Украинчука, который учится в Войсковицкой средней школе. Евгений вот
уже несколько лет занимается поисковой работой вместе со своим отцом.
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Мы с папой искали в разных местах, но самый интересный для нас, это, конечно,
Гатчинский район, - говорит Евгений.
Историческому музею молодой поисковик принес в дар такие ценные находки, как дореволюционные пуговицы-«орлянки», фрагменты посуды XIX века, значки, вручавшиеся бойцам ВДВ в 1930-е годы. Одной из самых интересных находок стал французский медальон, посвященный революции 1848 года. Предполагается, что его обронил посол Франции во время императорской охоты в окрестностях Войсковиц.
Нынешний
Гатчинский район в дореволюционные времена, действительно, славился не только
тем, что был любимой династией Романовых дворцовой резиденцией, но и местами
для царской охоты. Презентацию об одном из таких мест подготовили семиклассники
Дивенской школы София Гейжан и Иван Колбасов. Вместе со своим
педагогом-наставником, учителем истории Наталией Бражниковой они рассказали о
краеведческом музее школы, об истории своей Дивенской и охотничьих визитах туда
императоров Александра II, Александра III и Николая II.
Восьмиклассники
Войско-вицкой школы Дмитрий Кульков и Анна Панфилова представили доклады об
истории поселка Войсковицы и, в частности, Войсковицкой школы
(педагог-наставник — руководитель краеведческого музея школы Алена Лобоцкая).
«Летопись Суйдинского края в событиях и фактах» презентовал десятиклассник
Высокоключевой средней школы Александр Леонов (педагог-наставник —
руководитель краеведческого музея школы Елена Аносова).
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Мне хотелось, чтобы как можно больше людей начали изучать историю своей родной
земли, так как это увлекательно и может расширить наш кругозор, - считает
Александр.
Всего
на чтениях выступили пятнадцать докладчиков. Среди тем краеведческих
исследований - «Усадьба «Елизаветино»: от прошлого к современности (Жанна
Гриненко), «Усадьба «Беседа» Волосовского района» (краевед Станислав Степанов),
«Круглая рига в истории Гатчины. Долгий путь к возрождению» (Андрей Бурлаков) и
некоторые другие.