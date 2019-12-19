В Войсковицах прошли краеведческие чтения

Исторический музей в Войсковицкой детской школе искусств можно по праву считать уникальным. Он появился совсем недавно, летом 2018 года, по инициативе директора Войсковицкой школы искусств Александра Крушельницкого и краеведа Андрея Бурлакова. Музей посвящен истории усадебного комплекса – так называемой Войсковицкой мызы. В музее восстанавливаются неизвестные и забытые страницы исторического прошлого Войсковицкой земли. В экспозиции представлены предметы быта и реликвии ХIХ столетия, обнаруженные на территории Войсковицкой мызы, экспонаты, так или иначе связанные с охотничьей темой.

Центральное место занимает реконструкция усадьбы в Войсковицах, погибшая от пожара в семидесятых годах прошлого века. Внешний облик загородного дома детально воссоздан создателями музея на фотографии, занимающей одну из стен музейного помещения.

Участники первых краеведческих чтений в Войсковицах с большим интересом ознакомились с экспозицией музея. Как рассказал выступивший гидом Андрей Бурлаков, загородная усадьба находилась на месте нынешнего поселка Учхоз. В местных лесах под Войсковицами, Борницами, Дылицами проводились охоты, в которых принимали участие члены императорской семьи и ее свиты.

- Казалось бы, очень мало сведений сохранилось об этой усадьбе, - говорит Андрей Бурлаков. - Но в архивах Москвы и Санкт-Петербурга все же нашлись некоторые документы и фотографии усадебного дома, в том числе снимки последнего императора России Николая II, приезжавшего в Войсковицы на охоту. Можно сказать, здесь была охотничья «столица» нашей губернии - дичь здесь всегда была в изобилии. Местные жители также участвовали в охотах, помогая загонять зверей.

К сожалению, от усадьбы в Войсковицах осталось лишь несколько помещений, где располагались службы, небольшой парк, аллея. Как говорит Андрей Бурлаков, в планах активистов – попытаться возродить память об этой исторической усадьбе, приведя в порядок то, что сохранилось.

Экспозиция молодого музея постоянно пополняется, и эта тема стала одной из ключевых на первых краеведческих чтениях в Войсковицах. Первый доклад прозвучал от самого юного почетного дарителя Исторического музея школы искусств — 17-летнего Евгения Украинчука, который учится в Войсковицкой средней школе. Евгений вот уже несколько лет занимается поисковой работой вместе со своим отцом.

- Мы с папой искали в разных местах, но самый интересный для нас, это, конечно, Гатчинский район, - говорит Евгений.

Историческому музею молодой поисковик принес в дар такие ценные находки, как дореволюционные пуговицы-«орлянки», фрагменты посуды XIX века, значки, вручавшиеся бойцам ВДВ в 1930-е годы. Одной из самых интересных находок стал французский медальон, посвященный революции 1848 года. Предполагается, что его обронил посол Франции во время императорской охоты в окрестностях Войсковиц.

Нынешний Гатчинский район в дореволюционные времена, действительно, славился не только тем, что был любимой династией Романовых дворцовой резиденцией, но и местами для царской охоты. Презентацию об одном из таких мест подготовили семиклассники Дивенской школы София Гейжан и Иван Колбасов. Вместе со своим педагогом-наставником, учителем истории Наталией Бражниковой они рассказали о краеведческом музее школы, об истории своей Дивенской и охотничьих визитах туда императоров Александра II, Александра III и Николая II.

Восьмиклассники Войско-вицкой школы Дмитрий Кульков и Анна Панфилова представили доклады об истории поселка Войсковицы и, в частности, Войсковицкой школы (педагог-наставник — руководитель краеведческого музея школы Алена Лобоцкая). «Летопись Суйдинского края в событиях и фактах» презентовал десятиклассник Высокоключевой средней школы Александр Леонов (педагог-наставник — руководитель краеведческого музея школы Елена Аносова).

- Мне хотелось, чтобы как можно больше людей начали изучать историю своей родной земли, так как это увлекательно и может расширить наш кругозор, - считает Александр.

Всего на чтениях выступили пятнадцать докладчиков. Среди тем краеведческих исследований - «Усадьба «Елизаветино»: от прошлого к современности (Жанна Гриненко), «Усадьба «Беседа» Волосовского района» (краевед Станислав Степанов), «Круглая рига в истории Гатчины. Долгий путь к возрождению» (Андрей Бурлаков) и некоторые другие.