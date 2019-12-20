Вырица. Посёлок. Незабытая нация – ассирийцы

Существует и День цыган. В своё время цыгане были в классах и комсоргами. Так, в 70-х годах проявила себя Лидочка Шашкова в школе на пр. Мичурина в Посёлке. С ней учились сегодняшние старожилы Церон, Шаховский. На свадьбах на костюме жениха красные ленточки – символ целомудрия невесты. Мужчины ждут сыновей, и вообще, ребятишек побольше. Сегодня у прежних кочевников основательные дома и автомобили. Часто за рулём встретишь девушек.

Представители немецкого рода Витгенштейнов внесли лепту в развитие Посёлка. И в ХХ веке здесь был западный след. Проживавшая в конце пр. Урицкого, дом 241 Гермина Адольфовна Верёвкина сделала неоценимое для сохранности близлежащих домов в Великую Отечественную

войну - благодаря своим немецким корням и роли переводчицы. А по адресу пр. Урицкого, дом 223 немало лет проживала типично образцовая, не чуравшаяся любой работы, являющая собой пример порядка и чистоты немецкая семья Хильды Оттовны Бэм (ныне живущая в Баварии).

Неожиданно в историю нашего Посёлка попали древнейшие страницы. На пр. Урицкого в доме № 168 к продолжателям рода Тимофеевых - в семью Катичевых и Усковых, как вихрь, ворвалась из прошлого очаровательная девушка Изабелла Робертовна Якубова. Ассирийка.

Ассирия - государство с 25-тысячелетней историей. Первая мировая империя. Сегодня это земли Ирака. Между реками Тигр и Евфрат. Царь соседней Вавилонии подчинил в XVIII веке до н. э. главное место Ассирии - Ашшур.

Кратко о развитии страны: изначально общины, сельское хозяйство, караванная торговля. Законы царей Ассирии отличались жестокостью. Проводилась захватническая политика: войны с Сирией, Финикией, Египтом, с Урарту, на землях Армянского нагорья. Это ослабило страну. И в VII столетии объединившиеся соседние страны уничтожили территорию от Армянского плоскогорья до Персидского залива. Государство Ассирия со столицей Ниневия (современный город Мосул в Ираке) было побеждено.

Наша гостья, потомок древнего народа, городская жительница. По профессии бухгалтер, православная девушка показала и рассказала о значении ассирийского флага: белый фон (означает чистоту и благословенность Ассирии) с золотым кругом (это солнце, чьи лучи даруют жизнь на земле); посредине вписанный в лазоревую звезду (четырёхлучевая звезда символизирует землю, лазоревый цвет- спокойствие), от которой к углу полотнища расходятся цветные волны.

В подарок Изабелла преподнесла увлекательную книгу «Сказки и предания Ирака». По традиции сказки передавались из уст в уста. В них отражена история народа до современности.

Белла Робертовна поведала, как шла эволюция языка. Если бы сегодня представилась возможность пообщаться с Иисусом Христом, то только ассирийцы поняли бы его без переводчика. Современный ассирийский язык произошел от арамейского – некогда языка межнационального общения на Ближнем Востоке. Сейчас ассирийцы, переселенцы в США, в странах бывшего СССР, владеют ассирийским (новосирийским) языком. Распространены армянский, азербайджанский, грузинский, русский языки. Наша девушка с братом Мишелем жили в Ростове-на-Дону, Луганской области, в Ереване. Из истории: в Армении ассирийцы впервые поселились в 1828 году после русско-персидской войны 1826-28г. Сегодня в Армении живёт около восьми тысяч ассирийцев - в Араратской области, в Арзни. В сельских школах изучают ассирийский язык. В Ереване русский язык ценится в школе им. А.С. Пушкина. Увы, за последний век население ассирийцев (айсоры- армяне, халдеи, атураи) уменьшилось с 941 тысячи человек до 350 тысяч.

Любопытный факт: по свидетельству недавно работавшего в Магадане в системе МВД подполковника А.И. Селезнёва, там, в Колымском крае Магаданской области, в Омсукчанском районе, проживала ассирийская семья.

Наибольшее число ассирийцев прибыли в Российскую империю в 1914-1915 годах, после разгрома антиосманского восстания и геноцида, ставшего его следствием. Тогда представители этого народа, без преувеличения, нашли спасение под властью российского царя, ведь были уничтожены сотни тысяч их соплеменников – те, кто не успели скрыться от турецких гонений.

По переписи 2010 года, в нашей стране насчитывается чуть больше 11 тысяч ассирийцев. Самые крупные общины находятся в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.

Белла Робертовна раскрыла свою родословную. Прабабушка Женя Меликовна достигла 93 лет. Выглядит отлично и ждёт в подарок яблоко жизни. Роберт Михайлович Якубов, отец, ассириец. Советский и российский военнослужащий. Встретил свою судьбу - одноклассницу Лиану Хачатрян - в селе Димитров в Армении. Девушка окончила режиссёрский факультет театрального училища в Ереване. Училась и в Прибалтике, и в Подмосковье.

Белла старается сохранить традиции, она блестяще исполняет ассирийский танец Шейханэ. И учила нас.

Как все ассирийки, не меняет стиль - длинные чёрные волосы.

Внимательные слушатели интересовались ассирийской модой. Блюдами. И женщины, и мужчины когда-то носили дишдашу - одежду из лёгких тканей, типа широкого халата. В старину у мужчин распространённым был головной убор яшмах - платок, удерживающийся толстой чёрной верёвкой.

Лябан - это из старины, кислое молоко, типа жидкого кефира. Без сладостей не обходилось. Халява, где использовались рисовая мука, масло, сахар. Изабелла угощала своими блюдами: бастормой (вяленое, мелко нарубленное баранье мясо); конечно, аппетитен кебаб (жареное мясо). Национальное блюдо - бушула (супчик). Ассирийцы очень любят и суп шорва.

Мы знаем слово «якут», обозначающее народ тюркской языковой группы. У нашей гостьи нет ещё на пальчике «якута» (драгоценного камня), но не исключено, её супруг Вачик Сантросян преподнесёт такой подарок.

Наша знакомая - интересна разнопланово. Ярая футбольная болельщица. Её папа, и сейчас поддерживающий футбольную форму, напомнил, что в 1940-50-х гг. была создана футбольная команда «Московский Чистильщик», состоящая из одних ассирийцев.

Если у нас на дворе 2019 год, то в Ассирии сейчас 6769-й г. Семья Якубовых может отмечать Новый год и 1 апреля. По вавилонскому календарю, Ассирийский Новый год называется Ха б-Ниссан.

Забавна этимология ассирийского слова «шара». Все хорошо знают выражение «на шару». У ассирийцев, как и у славян, чтятся церковные праздники, и одна из градаций названия слова «праздник» звучала как шара. В этот день двери всех домов открывались настежь, и зайти мог любой – от самого богатого до самого бедного. Его радушно принимали и угощали, так и родилось «прийти на шару». Среди праздников один из самых любимых Шара Мат Марьям, этот праздник посвящен Успению Пресвятой Богородицы.

Знакомство с древними корнями состоялось. Жаль только, что мы не увидели джинна или марида (злой или добрый дух в фольклоре).

Елена Ускова, член Вырицкого отделения Исторического общества Ленинградской области