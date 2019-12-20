Вырица. Посёлок. Незабытая нация – ассирийцы

Существует и День цыган.
В своё время цыгане были в классах и комсоргами. Так, в 70-х годах проявила
себя Лидочка Шашкова в школе на пр. Мичурина в Посёлке. С ней учились
сегодняшние старожилы Церон, Шаховский. На свадьбах на костюме жениха красные
ленточки – символ целомудрия невесты. Мужчины ждут сыновей, и вообще, ребятишек
побольше. Сегодня у прежних кочевников основательные дома и автомобили. Часто
за рулём встретишь девушек.
Представители немецкого
рода Витгенштейнов внесли лепту в развитие Посёлка. И в ХХ веке здесь был
западный след. Проживавшая в конце пр. Урицкого, дом 241 Гермина Адольфовна
Верёвкина сделала неоценимое для сохранности близлежащих домов в Великую
Отечественную
войну - благодаря своим
немецким корням и роли переводчицы. А по адресу пр. Урицкого, дом 223 немало
лет проживала типично образцовая, не чуравшаяся любой работы, являющая собой
пример порядка и чистоты немецкая семья Хильды Оттовны Бэм (ныне живущая в
Баварии).
Неожиданно в историю
нашего Посёлка попали древнейшие страницы. На пр. Урицкого в доме № 168 к
продолжателям рода Тимофеевых - в семью Катичевых и Усковых, как вихрь,
ворвалась из прошлого очаровательная девушка Изабелла Робертовна Якубова.
Ассирийка.
Ассирия - государство с
25-тысячелетней историей. Первая мировая империя. Сегодня это земли Ирака.
Между реками Тигр и Евфрат. Царь соседней Вавилонии подчинил в XVIII веке до н.
э. главное место Ассирии - Ашшур.
Кратко о развитии страны:
изначально общины, сельское хозяйство, караванная торговля. Законы царей
Ассирии отличались жестокостью. Проводилась захватническая политика: войны с
Сирией, Финикией, Египтом, с Урарту, на землях Армянского нагорья. Это ослабило
страну. И в VII столетии объединившиеся соседние страны уничтожили территорию
от Армянского плоскогорья до Персидского залива. Государство Ассирия со
столицей Ниневия (современный город Мосул в Ираке) было побеждено.
Наша гостья, потомок
древнего народа, городская жительница. По профессии бухгалтер, православная
девушка показала и рассказала о значении ассирийского флага: белый фон
(означает чистоту и благословенность Ассирии) с золотым кругом (это солнце, чьи
лучи даруют жизнь на земле); посредине вписанный в лазоревую звезду
(четырёхлучевая звезда символизирует землю, лазоревый цвет- спокойствие), от
которой к углу полотнища расходятся цветные волны.
В подарок Изабелла
преподнесла увлекательную книгу «Сказки и предания Ирака». По традиции сказки
передавались из уст в уста. В них отражена история народа до современности.
Белла Робертовна
поведала, как шла эволюция языка. Если бы сегодня представилась возможность
пообщаться с Иисусом Христом, то только ассирийцы поняли бы его без
переводчика. Современный ассирийский язык произошел от арамейского – некогда
языка межнационального общения на Ближнем Востоке. Сейчас ассирийцы,
переселенцы в США, в странах бывшего СССР, владеют ассирийским (новосирийским)
языком. Распространены армянский, азербайджанский, грузинский, русский языки.
Наша девушка с братом Мишелем жили в Ростове-на-Дону, Луганской области, в
Ереване. Из истории: в Армении ассирийцы впервые поселились в 1828 году после
русско-персидской войны 1826-28г. Сегодня в Армении живёт около восьми тысяч
ассирийцев - в Араратской области, в Арзни. В сельских школах изучают
ассирийский язык. В Ереване русский язык ценится в школе им. А.С. Пушкина. Увы,
за последний век население ассирийцев (айсоры- армяне, халдеи, атураи)
уменьшилось с 941 тысячи человек до 350 тысяч.
Любопытный факт: по
свидетельству недавно работавшего в Магадане в системе МВД подполковника А.И.
Селезнёва, там, в Колымском крае Магаданской области, в Омсукчанском районе,
проживала ассирийская семья.
Наибольшее число
ассирийцев прибыли в Российскую империю в 1914-1915 годах, после разгрома
антиосманского восстания и геноцида, ставшего его следствием. Тогда
представители этого народа, без преувеличения, нашли спасение под властью
российского царя, ведь были уничтожены сотни тысяч их соплеменников – те, кто
не успели скрыться от турецких гонений.
По переписи 2010 года, в
нашей стране насчитывается чуть больше 11 тысяч ассирийцев. Самые крупные
общины находятся в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.
Белла Робертовна раскрыла
свою родословную. Прабабушка Женя Меликовна достигла 93 лет. Выглядит отлично и
ждёт в подарок яблоко жизни. Роберт Михайлович Якубов, отец, ассириец.
Советский и российский военнослужащий. Встретил свою судьбу - одноклассницу
Лиану Хачатрян - в селе Димитров в Армении. Девушка окончила режиссёрский
факультет театрального училища в Ереване. Училась и в Прибалтике, и в
Подмосковье.
Белла старается сохранить
традиции, она блестяще исполняет ассирийский танец Шейханэ. И учила нас.
Как все ассирийки, не
меняет стиль - длинные чёрные волосы.
Внимательные слушатели
интересовались ассирийской модой. Блюдами. И женщины, и мужчины когда-то носили
дишдашу - одежду из лёгких тканей, типа широкого халата. В старину у мужчин
распространённым был головной убор яшмах - платок, удерживающийся толстой чёрной
верёвкой.
Лябан - это из старины,
кислое молоко, типа жидкого кефира. Без сладостей не обходилось. Халява, где
использовались рисовая мука, масло, сахар. Изабелла угощала своими блюдами:
бастормой (вяленое, мелко нарубленное баранье мясо); конечно, аппетитен кебаб (жареное
мясо). Национальное блюдо - бушула (супчик). Ассирийцы очень любят и суп шорва.
Мы знаем слово «якут»,
обозначающее народ тюркской языковой группы. У нашей гостьи нет ещё на пальчике
«якута» (драгоценного камня), но не исключено, её супруг Вачик Сантросян
преподнесёт такой подарок.
Наша знакомая - интересна
разнопланово. Ярая футбольная болельщица. Её папа, и сейчас поддерживающий
футбольную форму, напомнил, что в 1940-50-х гг. была создана футбольная команда
«Московский Чистильщик», состоящая из одних ассирийцев.
Если у нас на дворе 2019
год, то в Ассирии сейчас 6769-й г. Семья Якубовых может отмечать Новый год и 1
апреля. По вавилонскому календарю, Ассирийский Новый год называется Ха
б-Ниссан.
Забавна этимология
ассирийского слова «шара». Все хорошо знают выражение «на шару». У ассирийцев,
как и у славян, чтятся церковные праздники, и одна из градаций названия слова
«праздник» звучала как шара. В этот день двери всех домов открывались настежь,
и зайти мог любой – от самого богатого до самого бедного. Его радушно принимали
и угощали, так и родилось «прийти на шару». Среди праздников один из самых
любимых Шара Мат Марьям, этот праздник посвящен Успению Пресвятой Богородицы.
Знакомство с древними
корнями состоялось. Жаль только, что мы не увидели джинна или марида (злой или
добрый дух в фольклоре).
Елена Ускова, член Вырицкого отделения Исторического общества Ленинградской области