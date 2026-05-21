Учителей, школьников области и их родителей приглашают к акции «Дети вместо цветов»

Задача акции сохранить традиции праздника и оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями. В случае согласия участия в акции, родительский комитет осуществит сбор денежных средств. Часть собранной суммы идёт на покупку одного общего букета для классного руководителя, а остальные средства переводят в Благотворительный фонд «Алёша» на лечение ребенка с самым срочным сбором и особо нуждающихся в лечении детей.

По окончании акции фонд предоставит документацию и открыто анонсирует собранную совместно с участниками сумму. Подробности акции по ссылке: https://aleshafond.ru/dvc.

В 2025 году в акции «Дети вместе цветов» с фондом «Алёша» приняли участие 114 775 школьников из 732 городов и сёл России. Общими усилиями удалось собрать более 35 млн рублей и спасти 15 детей!