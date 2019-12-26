Ленинградская область подвела итоги Года здорового образа жизни

В большом концертном зале «Октябрьский» в среду, 25 октября, прошло торжественное подведение итогов Года здорового образа жизни Ленинградской области.

Рубрики : Общество     26 Dec 2019

«ЗОЖ — это не только физическая культура и спорт, это качественное здравоохранение, хорошая экология, поступательное демографическое развитие. Это определенный образ жизни, для которого мы обязаны создать условия. Мы не только строим и ежегодно увеличиваем темпы ввода в эксплуатацию спортивных объектов, но и развиваем новые направления, например, экологический туризм. Значительные средства направляем в здравоохранение, ежегодно увеличиваем число людей, прошедших диспансеризацию. Год здорового образа жизни не заканчивается, все только начинается», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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