Ленинградская область подвела итоги Года здорового образа жизни

«ЗОЖ — это не только физическая
культура и спорт, это качественное здравоохранение, хорошая экология,
поступательное демографическое развитие. Это определенный образ жизни, для
которого мы обязаны создать условия. Мы не только строим и ежегодно увеличиваем
темпы ввода в эксплуатацию спортивных объектов, но и развиваем новые
направления, например, экологический туризм. Значительные средства направляем в
здравоохранение, ежегодно увеличиваем число людей, прошедших диспансеризацию.
Год здорового образа жизни не заканчивается, все только начинается», —
подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.