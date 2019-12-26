В Клубном переулке закрылся очередной игорный клуб

…40-летний житель Коммунара Дмитрий Ч. решил открыть коммерческое предприятие: снять квартиру, поставить игровые автоматы и запустить подпольное казино. На майских праздниках договорился с владельцем квартиры на первом этаже в Клубном переулке, снял ее за десять тысяч в месяц и приобрел четыре игровых автомата с предустановленным в них программным обеспечением в виде слот-игр. Игорный клуб заработал. Ежедневно с одиннадцати утра и до полуночи туда приходили игроки. С помощью магнитного ключа владелец казино начислял баллы на игровой автомат. Один балл стоил рубль. Иногда клиенты с пустыми кошельками играли в долг. За игру всегда платили наличными, которые «предприниматель» забирал себе. Выигрыш тоже выплачивался налом.

Эта деятельность продолжалась до октября, пока в квартиру в Клубном переулке не зашли полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Гатчинскому району. Вечером в дверь позвонили двое оперативников, которых хозяин принял за очередных клиентов. Однако вошедшие представились и объявили, что будут производить осмотр помещения.

В комнате они обнаружили игровые автоматы в количестве четырех штук. Один из автоматов был включен, и на нем играл мужчина. Как выяснилось впоследствии, играл он в долг. «Крупье» начислил ему баллы на счет игрового автомата с условием, что потом игрок заплатит – в случае проигрыша. Процесс игры безденежного клиента оперативники записали на видеокамеру. Пока проводили осмотр места преступления, в клуб пришел еще один игрок, более состоятельный – он собирался играть на автомате за деньги. Но не успел: нелегальный бизнес накрылся.

В ходе осмотра квартиры сотрудники полиции изъяли четыре игровых автомата, магнитный ключ для внесения денег в игровой автомат, договор аренды жилплощади. Игроки, выступившие свидетелями, рассказали, что приходили в Клубный переулок запросто: нажимали на домофоне цифру с номером квартиры, и им сразу открывали, не спрашивая, кто. Потом так же, без всякой конспирации, отворялась входная дверь в квартиру, где администратор клуба по имени Дмитрий принимал у игроков деньги. Везло не всем. По словам одного из клиентов, он никогда не выигрывал, но видал, как администратор выплачивал выигрыш другим посетителям. Какие суммы выигрывали люди, неизвестно. Чтобы начать играть, клиент обычно передавал хозяину рублей двести-триста. Невезучий за одно посещение проигрывал от двух до пяти сотен. В этот игорный клуб он приходил несколько раз, и, как правило, в эти дни работал только один автомат из четырех.

Владелец квартиры, арендованной под казино, был не в курсе происходящего. Он живет в Петербурге и сдает эту квартиру в Клубном переулке уже лет пять, арендаторами у него в основном были местные жители, которые нуждались в жилплощади. Объявлений о сдаче внаем он не размещал – срабатывало сарафанное радио. Вот и последний «жилец» нашелся сам: Дмитрий Ч. попросил сдать ему квартиру, чтобы, якобы, в ней жить. Деньги исправно передавал в последний день каждого месяца при личной встрече в Коммунаре. Хозяин жилья, выдав квартиросъемщику ключи от дверей и домофона, с проверкой не наведывался. О том, что на его квадратных метрах организовали игорный клуб, не знал.

Согласно заключению эксперта, изъятое в квартире оборудование является игровым – при установлении факта передачи денежных средств участником азартной игры ее организатору в качестве ставки, а также факта выплаты выигрыша в соответствии с установленными и обнаруженными на оборудовании правилами.

Следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело. Дмитрию Ч. предъявили обвинение по части 1 статьи 171.2 УК РФ – незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное следствие было окончено в кратчайшие сроки, и дело передано в суд.

Дмитрий Ч. нигде не работает. Жены нет, детей нет. Судимости тоже нет. Следствие не усмотрело в его деле ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. Далее участь гражданина Ч. будет решать суд. Вещественные доказательства – игровые автоматы в количестве трех штук переданы на склад хранения вещдоков в Ломоносовском районе. Автомат, направлявшийся на экспертизу, а также магнитный ключ для введения денежных сумм – в камере хранения следственного отела по г. Гатчине.

По собственному признанию обвиняемого, он был осведомлен, что игорная деятельность в Ленинградской области – и в Гатчинском районе в частности – запрещена. Но очень хотелось сделать маленький гешефт, не утруждаясь. И, руководствуясь корыстными побуждениями, в нарушение требований Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которым на территории Российской Федерации созданы пять игорных зон: Алтайский, Приморский и Краснодарский край, а также Калининградская область и Республика Крым, открыть собственную игорную зону в Коммунаре. Таким образом, в результате умышленных преступных действий гражданином Ч. в течение полугода незаконно извлекался неконтролируемый доход. Что, в данном случае, является уголовно наказуемым деянием.

По информации следователя по ОВД следственного отдела по г. Гатчине А.Ю. Прокудина