Несостоявшаяся встреча

По-настоящему я поняла важность режима,
когда начала писать сама. Если отвлекусь, упущу утреннее время, то после как не
пыжься, а день всё равно пропал. Поэтому и старалась без особой надобности не
докучать маэстро. Кроме того, поговаривали, что в последнее время у него были
проблемы со здоровьем. Но когда я узнала в конце ноября, что Исаак Иосифович
почувствовал себя лучше и даже написал новый замечательный романс, то решила
его навестить.
И повод нашла подходящий: очень хотелось
услышать его мнение о последних поэтических сборниках Александра Городницкого, которые
я приобрела на вечерах горячо любимого мною питерского барда (пусть он и давно
живёт в Москве). Тема памяти жертв Холокоста, антисемитизма и вообще
национализма в современной России с небывалой смелостью, мудростью раскрылась
особенно в сборнике «Коломна». Я взяла книги Городницкого на работу с
намерением улучить часок-другой вечерком, чтобы навестить Исаака Иосифовича. Но
не случилось... Вечером 27-го декабря мне позвонила дочь Ася и, плача, сообщила
горькую весть, что час назад скончался Шварц.
Может быть, потому, что не удалось с ним
проститься, а главное, потому, что с нами осталась его неповторимая, сразу, по
первым тактам, узнаваемая музыка, сознание отказывается принимать непоправимую
истину – Исаака Иосифовича больше нет… Все первые 40 дней особенно много о нём
думалось и вспоминалось. Великий композитор Исаак Шварц остался. Уверена, что
его музыка, уже ставшая классикой, будет ещё больше исполняться, цениться и
пониматься – она на века. Но человек Исаак Шварц – ушёл навсегда. Жаль, что наша
последняя встреча не состоялась, но были другие, о некоторых хочется
поделиться.
Если мне не изменяет память, то
происходила эта встреча в тёплый августовский вечер 2002 года. Спустя многие
годы из Израиля приехала бывшая сиверская дачница Ольга Левина. В детстве и
отрочестве каждое лето она проводила в Кезево, где родители постоянно снимали
дачу. В Россию Ольга привезла книгу лирических стихов «Когда глаза купаются в
глазах», многие из которых посвящены Сиверской, а также автобиографический
роман «Листопад». Целью поездки были встречи с родиной, друзьями и издание
привезенных книг.
Представление только что вышедших из
печати книг Ольги происходило в музее А.С. Пушкина на Мойке, 12 и в нашей
Сиверской поселковой библиотеке. В организации вечера в Сиверской я ей помогла.
Так и подружились. Потом выяснилось, что Ольге очень хотелось поговорить с
Исааком Шварцем, музыка которого ей нравилась, но до приезда в Россию, она
ошибочно, как и многие в Израиле, принимала её за музыку Булата Окуджавы.
Удивляться не приходится: ведь она
эмигрировала из России в 1980 году, когда из титров уже готовых фильмов
удалялось имя композитора, его симфоническую музыку не допускали к исполнению в
концертных залах. Трудности у ныне прославленного Исаака Шварца начались давно,
с той поры, как он отказался подписать пасквильное письмо от Союза композиторов
против Дмитрия Шостаковича и вышел из Союза в знак протеста… Да ещё в 1976
году, в разгар очередной кампании антисемитизма, в Израиль эмигрировала его
семья. И если Булат Шалвович давал концерты не только в России, но и по всему
миру, в том числе не раз бывал в Израиле, то Исаак Шварц вёл тихую жизнь
сиверского отшельника.
Узнав, что моя гостья – поклонница его
таланта и недавно приехала из Израиля, Исаак Иосифович, любезно согласился её
принять в семь часов вечера, но просил не опаздывать. Он беспокоился о своих
близких и хотел разузнать об обстановке в стране. В это время у израильтян в
очередной раз обострились отношения с палестинскими арабами. Но Оля пришла ко
мне поздновато, а по дороге умилялась каждому виду, особенно с плотины, просила
сделать фото на память. В результате, как я не подгоняла Ольгу, мы пришли к
дому Шварца только в восемь вечера, когда нас уже перестали ждать и заперли
калитку. Вскоре выглянула супруга композитора, Антонина Владимировна, и увела
собаку. Потом вышел недовольный Исаак Иосифович, отчитал меня за опоздание и
решил, было, сразу с нами распрощаться, особенно после того, как Ольга назвала
его сначала Шаинским, попыталась исправиться и окрестила Евгением Шварцем! Я
готова была провалиться сквозь землю. Всю дорогу я заставляла Ольгу повторять
правильно имя композитора, но при встрече, видимо ещё и от волнения, она вконец
запуталась. То ли любопытство взяло своё, то ли явная комичность ситуации
смягчила его, но вскоре Исаак Иосифович сказал: «Ну, хорошо. Давайте погуляем
вместе ещё полчасика, пока Тонечка съездит в магазин».
И мы, прогуливаясь по Пушкинской,
продолжили разговор. Исаак Иосифович живо интересовался положением в Израиле.
Ему явно понравилось, что Ольга оказалась большой патриоткой, благодарной
стране, помогшей вырастить и воспитать двух достойных сыновей. Ещё одной точкой
сближения оказалась любовь к Сиверской. Исаак Иосифович поделился своей
недавней радостью: в мае впервые в Большом зале филармонии с огромным успехом
был исполнен его новый концерт для оркестра в семи частях «Жёлтые звёзды» -
так, что после исполнения весь зал долго аплодировал стоя. Даже из названия
понятно, что она посвящена трагедии Холокоста.
Но в разговоре он назвал самый весёлый
еврейский праздник Пурим библейским и получил неожиданный отпор от гостьи,
которая, как и все ортодоксы, считает Библию только плохим переводом Торы.
Ольга разошлась не на шутку, а я в очередной раз каялась, что привела её к
Шварцу. Композитору пришлось доказывать знание истории еврейского народа, даже
сослаться на деда-раввина. Потом прояснилось, что Ольга диабетик, и ей
необходимо срочно попить и хоть что-то съесть (отсюда и некоторая неоправданная
агрессивность).
Так мы оказались на веранде дома Исаака
Иосифовича. Тонечка тихо накрыла стол к чаю. Но Ольга и тут возмутилась, что
одновременно поставили сразу молочные продукты (масло и сыр) и колбасу: «Я
думала, что попала в дом настоящего еврея!» - вскричала она и поднялась, чтобы
уйти. Поскольку я не последовала её примеру, а продолжала сидеть, стыдливо
опустив глаза, то она как-то успокоилась, села. Я про себя думала, что уж
теперь-то меня в этот дом и на порог не пустят. Но, благодаря такту Исаака
Иосифовича, вскоре завязалась интересная, спокойная беседа (кстати, за
разговором Ольга забылась и съела и сыр, и колбасу и сразу повеселела; вот, что
значат их величества гормоны).
Выяснилось, что в Петербурге у них много
общих знакомых и есть даже дальние родственники. Заодно установили, что и я с
ними одной крови, хотя, как выразился Исаак Иосифович, нос у меня подкачал, не
типичный. Зато все кавказцы меня всегда считают за свою. В разговоре о Торе я
также не могла быть судьёй. В доме профессиональных революционеров-большевиков
говорили только по-русски и никогда на религиозные темы. Все мои познания об
истории еврейского народа и его религии почерпнуты, главным образом, из книги
«Библейские сюжеты в живописи и скульптуре Эрмитажа» (к моему великому стыду).
Так что подкачал не только мой нос. Исаак Иосифович извинился за первоначальный
строгий приём. «Я думал, что Вы, Оленька, писатель, как Татьяна Толстая. Тут я
не делаю различия по полу, и говорю по-мужски. А вы оказались поэтом».
Постепенно разговор вернулся к концерту
для оркестра «Жёлтые звёзды». Было уже довольно поздно, где-то около
одиннадцати часов вечера. Но композитору очень хотелось показать своё новое
детище, а нам ещё больше хотелось его услышать. Так мы из одной веранды
перебрались на другую, где находился музыкальный центр. Исаак Иосифович
попросил Тонечку поставить диск с «Жёлтыми звёздами» (сколько помню, он всегда
так ласково обращался к Антонине Владимировне). Все уютно устроились: на
маленьком старинном диванчике Шварц и Ольга, а мы с Тонечкой в креслах. Я в
очередной раз попала, правда, теперь в комичную ситуацию. На диванчике, кстати,
точь-в-точь как у моего деда Гриши, лежало сложенное одеяльце.
-
Это, верно, место для вашей собачки? - предположила я.
-
Наша маленькая собачка – это я, потому что иногда на нём отдыхаю, – ответил с
улыбкой Шварц. А я решила для себя дальше молчать, как рыба.
Предварительно Исаак Иосифович объяснил,
что дело происходит во время войны в Прибалтике, в еврейском гетто, где
молодые, любящие друг друга парень и девушка, справляют свадьбу в еврейский
праздник Пурим. Все веселятся, как положено евреям в Пурим, хотя знают, что
завтра их ждёт неминуемая смерть. История подлинная. Куда до этой трагедии той,
другой, выдуманной о Ромео и Джульетте!
И полилась в душу музыка весёлая, но с
глубокой печалью, такая, какую дано было писать только этому особенному,
удивительному композитору. В её ткань вплетались знакомые мелодии еврейских народных песен и
зажигательных танцев, но всё с драматическим надрывом. Исаак Иосифович время от
времени давал краткие комментарии. Под конец мы сидели, обливаясь слезами.
Эмоциональная Ольга обняла композитора, сказав, что только теперь поняла, что
встретилась с великим человеком и никогда уж не перепутает его имя, да и
друзьям в Израиле расскажет о нём и об этой встрече.
Мы тепло простились и в полночь вышли
притихшие на улицу. Был довольно холодный августовский вечер, в небе сияли
бесчисленные звёзды. В душе продолжали дрожать струны, растревоженные другими
звёздами, «Жёлтыми звёздами» великого Исаака Шварца. Спать совсем не хотелось,
да это было бы и невозможно. И мы с Ольгой пошли топить мою баню. Вышли из
этого чистилища часа в четыре утра. Звёзды над головой стали ещё ближе и ярче.
Весь посёлок пребывал в глубоком сне, а мы шли, читая стихи, говоря о чудесном
человечище, Исааке Шварце, о том, что такие встречи бывают раз в жизни.
«Жёлтые звёзды» я больше не слышала. Такой
диск пока не выпущен, хотя после смерти композитора появилось много дисков с
его музыкой. Но я всё же не теряю надежды, что обязательно услышу ещё не один
раз эту гениальную музыку о великой трагедии маленького, но гордого и
талантливого народа.
P.S. Со времени смерти И.И. Шварца прошло 10 лет. К сожалению, в Петербурге и по сей день очень редко звучит его музыка, особенно симфоническая. А ведь не представить лучшей музыки об этом самом красивом городе мира, чем тема «Прогулка по городу» из кинофильма Сергея Соловьёва «Мелодия белой ночи». Настоящее признание в любви от великого композитора! Мне посчастливилось попасть 22 августа на концерт Олега Погудина «Песни Исаака Шварца» в зале Капеллы. Не то, что не было ни одного свободного места в зале, но все проходы, вплоть до верхней галёрки, были заставлены дополнительными стульями. А как бисировали и Погудину, и музыкантам, когда певец брал паузу, чтобы отдохнуть! Я ещё не меньше недели жила под сильным впечатлением от концерта. К чести Гатчины и Сиверской надо сказать, что здесь делают всё для пропаганды музыки композитора, которого искренне любят и никогда не забывают.