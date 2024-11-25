Праздник спорта и здорового образа жизни в Дружной Горке

«С удовольствием приняла участие в мероприятии – приветствовала участников, организаторов и передала подарки», — прокомментировала координатора проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области Людмила Тептина.

К мероприятию было приурочено вручение спортивного инвентаря, который был приобретен на средства гранта Всероссийского проекта «Спорт на селе», который реализуется при поддержке Министерства спорта РФ.

«Я также передала юным спортсменам подарки для занятий. Поблагодарила их за приверженность спорту и здоровому образу жизни. Участие в подобных состязаниях – это еще и демонстрация активной жизненной позиции, желания двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Большое спасибо организаторам этого праздника спорта за стремление сделать жизнь подрастающего поколения яркой и здоровой, наполненной положительной энергией», — отметила Людмила Тептина.

Вместе с Людмилой Тептиной участников фестиваля приветствовали и.о. главы администрации Дружногорского поселения Игорь Отс, депутат Гатчинского муниципального округа Наталья Егерева, директор ФСЦ «Росич» Светлана Тарновская.

Тренер Дарья Трофимова отметила, что благодаря совместной работе администрации Дружногорского поселения, депутатов, руководства ФСЦ «Росич» появилась возможность развивать спорт в поселении на новом уровне.

Физическое воспитание и спорт играют ключевую роль в формировании здорового и сильного поколения, а также являются неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи, а это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».