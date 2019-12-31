Искусство «Диалога» по-гатчински

Благотворительная выставка гатчинских мастеров кисти оказалась небольшой, но очень теплой и яркой. Пейзажи и натюрморты, морские этюды и забавные фантазийные персонажи — все здесь радует глаз, вызывая то романтическое настроение, то восхищение графическим мастерством художников. Из непривычного, но ожидаемого - бокс для пожертвований благотворительного фонда «Благо Дари», куда каждый может опустить посильную сумму.

О том, для чего создана эта экспозиция, и почему она так важна для ее организаторов и всего города, поговорили на творческой встрече в музее, которая состоялась 29 декабря. Участие в ней приняли педагоги изостудии «Диалог. ART», представители фонда «Благо Дари», благотворители и юные воспитанники изостудии.

Приветствуя собравшихся, генеральный директор лингвистического центра «Диалог» Елена Александровна Тааме подчеркнула благотворительный характер выставки.

- Заниматься благотворительностью — дело очень непростое, - уверена она. - Любой человек, который не получает финансового вознаграждения за свои немалые труды, рано или поздно сталкивается с определенными сложностями, с людским непониманием, нехваткой времени. И у него встает вопрос: а буду ли я дальше этим заниматься, не пора ли остановиться? Но в какой-то момент он понимает: а кто тогда, если не я? И продолжает идти дальше, несмотря ни на какие сложности. Наши друзья из фонда «Благо Дари» - именно такие.

- Я считаю, что у нас небезразличное общество, - говорит Елена Александровна. - Людям не хватает вектора, направления, возможно, не хватает лидера, который скажет: а давайте сделаем это! Давайте устроим благотворительную акцию, поможем людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации... Обществу нужны такие люди, которые задают этот вектор, и тогда мы оказываемся готовы к ним присоединиться в добрых делах... Я хотела бы сказать огромное спасибо ребятам из фонда «Благо Дари» за то, что они не опускают руки, несмотря ни на что. Я знаю, с какими сложностями им приходится сталкиваться. Спасибо большое тем, кто поддерживает и укрепляет их веру в то, что это действительно очень важное и благородное дело.

Педагоги изостудии «Диалог. ART» рассказали о ее работе. Изостудия, как новое системное направление образовательного центра «Диалог», появилась здесь совсем недавно, но уже успела полюбиться детям и их родителям. Здесь занимаются и трехлетки, и ребята постарше, которые проходят несколько ступеней «Азбуки художников». В изостудии также можно подготовиться к поступлению в детскую художественную школу, освоить лепку и рисование песком. Учиться рисовать здесь могут и взрослые, для которых не только создан соответствующий курс, но и проводятся мастер-классы от гатчинских художников.

Встреча в музее города Гатчины получилась очень теплой и содержательной. Замечательный музыкальный подарок преподнесли собравшимся частые гости благотворительных акций, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов Наталья Рочева и Михаил Огороднов, исполнив несколько произведений классической и популярной музыки.

- Для нас эта выставка стала неожиданностью, - признался директор фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Организаторы выставки, сотрудники лингвистического центра «Диалог» сами пригласили нас принять в ней участие. Замечательно, что на наши призывы помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, откликаются горожане, городские сообщества и, в частности, организации, занимающиеся детьми и их образованием. Нам помогают многие, у кого есть личный потенциал для этого и желание делать добро. Продуктовую помощь для подопечных фонда собирают по инициативе педагогов даже дети из гатчинских школ и детских садов. Мы с удовольствием сотрудничаем с предпринимателями, которым небезразличны социальные проблемы города. Причем, это происходит и без наших обращений — просто потому, что в нашем городе милосердие «работает».

- Я рада, что таких акций проходит все больше, и что мы принимаем участие теперь уже и в культурной жизни города, - говорит заместитель директора фонда Ольга Гусева. - Культура и благотворительность идут рука об руку, и это очень здорово!

Олег Богданов напомнил, что большим другом фонда является также молодежная капелла «Гармония», которая проводит благотворительные концерты в пользу подопечных «Благо Дари». Кстати, очередной благотворительный концерт «Гармонии» пройдет в Гатчине 18 января. Не упустите возможность насладиться прекрасными голосами наших прославленных хористов и заодно помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации!