Искусство «Диалога» по-гатчински

Благотворительная
выставка гатчинских мастеров кисти оказалась небольшой, но очень теплой и яркой.
Пейзажи и натюрморты, морские этюды и забавные фантазийные персонажи — все
здесь радует глаз, вызывая то романтическое настроение, то восхищение
графическим мастерством художников. Из непривычного, но ожидаемого - бокс для
пожертвований благотворительного фонда «Благо Дари», куда каждый может опустить
посильную сумму.
О том, для чего создана
эта экспозиция, и почему она так важна для ее организаторов и всего города,
поговорили на творческой встрече в музее, которая состоялась 29 декабря.
Участие в ней приняли педагоги изостудии «Диалог. ART», представители фонда
«Благо Дари», благотворители и юные воспитанники изостудии.
Приветствуя собравшихся,
генеральный директор лингвистического центра «Диалог» Елена Александровна Тааме
подчеркнула благотворительный характер выставки.
- Заниматься
благотворительностью — дело очень непростое, - уверена она. - Любой человек,
который не получает финансового вознаграждения за свои немалые труды, рано или
поздно сталкивается с определенными сложностями, с людским непониманием,
нехваткой времени. И у него встает вопрос: а буду ли я дальше этим заниматься,
не пора ли остановиться? Но в какой-то момент он понимает: а кто тогда, если не
я? И продолжает идти дальше, несмотря ни на какие сложности. Наши друзья из
фонда «Благо Дари» - именно такие.
- Я считаю, что у нас
небезразличное общество, - говорит Елена Александровна. - Людям не хватает
вектора, направления, возможно, не хватает лидера, который скажет: а давайте
сделаем это! Давайте устроим благотворительную акцию, поможем людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации... Обществу нужны такие люди, которые
задают этот вектор, и тогда мы оказываемся готовы к ним присоединиться в добрых
делах... Я хотела бы сказать огромное спасибо ребятам из фонда «Благо Дари» за
то, что они не опускают руки, несмотря ни на что. Я знаю, с какими сложностями
им приходится сталкиваться. Спасибо большое тем, кто поддерживает и укрепляет
их веру в то, что это действительно очень важное и благородное дело.
Педагоги изостудии
«Диалог. ART» рассказали о ее работе. Изостудия, как новое системное
направление образовательного центра «Диалог», появилась здесь совсем недавно,
но уже успела полюбиться детям и их родителям. Здесь занимаются и трехлетки, и
ребята постарше, которые проходят несколько ступеней «Азбуки художников». В
изостудии также можно подготовиться к поступлению в детскую художественную
школу, освоить лепку и рисование песком. Учиться рисовать здесь могут и
взрослые, для которых не только создан соответствующий курс, но и проводятся
мастер-классы от гатчинских художников.
Встреча в музее города
Гатчины получилась очень теплой и содержательной. Замечательный музыкальный
подарок преподнесли собравшимся частые гости благотворительных акций, лауреаты
и дипломанты всероссийских и международных конкурсов Наталья Рочева и Михаил
Огороднов, исполнив несколько произведений классической и популярной музыки.
- Для нас эта выставка
стала неожиданностью, - признался директор фонда «Благо Дари» Олег Богданов. -
Организаторы выставки, сотрудники лингвистического центра «Диалог» сами
пригласили нас принять в ней участие. Замечательно, что на наши призывы помочь
людям, попавшим в трудную ситуацию, откликаются горожане, городские сообщества
и, в частности, организации, занимающиеся детьми и их образованием. Нам помогают
многие, у кого есть личный потенциал для этого и желание делать добро.
Продуктовую помощь для подопечных фонда собирают по инициативе педагогов даже
дети из гатчинских школ и детских садов. Мы с удовольствием сотрудничаем с
предпринимателями, которым небезразличны социальные проблемы города. Причем,
это происходит и без наших обращений — просто потому, что в нашем городе
милосердие «работает».
- Я рада, что таких акций
проходит все больше, и что мы принимаем участие теперь уже и в культурной жизни
города, - говорит заместитель директора фонда Ольга Гусева. - Культура и
благотворительность идут рука об руку, и это очень здорово!
Олег Богданов напомнил,
что большим другом фонда является также молодежная капелла «Гармония», которая
проводит благотворительные концерты в пользу подопечных «Благо Дари». Кстати,
очередной благотворительный концерт «Гармонии» пройдет в Гатчине 18 января. Не
упустите возможность насладиться прекрасными голосами наших прославленных
хористов и заодно помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации!