«Мозговые орешки» для самых любознательных

Школа скорочтения и
развития интеллекта IQ007 сотрудничает с детской библиотекой уже не первый год.
Педагоги школы не раз проводили здесь мастер-классы по каллиграфии и
скорочтению. И вот — уже третья по счету олимпиада по скорочтению в Гатчине,
которая заметно отличается от школьных предметных олимпиад.
- Дети часто пугаются
слова «олимпиада», считая, что на ней нужно показывать свои знания, что-то
учить, что-то читать накануне, - говорит руководитель Гатчинской Школы
скорочтения Наталья Лукьянчикова. - Мы объясняем ребятам, что здесь тестируются
и оцениваются не их знания, а умение включиться в процесс, показать свое
мышление, память, интеллект.
И действительно,
олимпиада «Супермозг» оказалась совсем не страшной, а очень даже веселой и
динамичной. Четвероклассникам из гатчинской школы №9 показывали слайды с
заданиями на экране. Ребята должны были прочитать текст, понять его, запомнить
что-то, записать ответы на вопросы. На олимпиаде ребята знакомились с ребусами
и анаграммами, работали с ними, демонстрировали свои знания в области русского
языка, тренировали память с помощью стихов и отрывков из детских рассказов.
- Участвуя в олимпиаде по
скорочтению, ребята могут посмотреть на свои умения и возможности с другой
стороны, - говорит Наталья Лукьянчикова. - Они видят, что оценить свои знания
можно, не только выучив какую-то тему и отвечая учителю на уроке, но и в
процессе интересной и полезной игры.
По результатам олимпиады
определили пятерых победителей. Наибольшее количество баллов (27 из 28)
получила Дарья Дьячкова из 4-а класса школы №9.
Как обещают организаторы
олимпиады по скорочтению, в 2020 году она опять будет проходить в Гатчинской
детской библиотеке, но уже для всех желающих. Сразу после новогодних праздников
будет открыта запись на олимпиаду «Супермозг». Следите за информацией на сайте
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