«Мозговые орешки» для самых любознательных

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 сотрудничает с детской библиотекой уже не первый год. Педагоги школы не раз проводили здесь мастер-классы по каллиграфии и скорочтению. И вот — уже третья по счету олимпиада по скорочтению в Гатчине, которая заметно отличается от школьных предметных олимпиад.

- Дети часто пугаются слова «олимпиада», считая, что на ней нужно показывать свои знания, что-то учить, что-то читать накануне, - говорит руководитель Гатчинской Школы скорочтения Наталья Лукьянчикова. - Мы объясняем ребятам, что здесь тестируются и оцениваются не их знания, а умение включиться в процесс, показать свое мышление, память, интеллект.

И действительно, олимпиада «Супермозг» оказалась совсем не страшной, а очень даже веселой и динамичной. Четвероклассникам из гатчинской школы №9 показывали слайды с заданиями на экране. Ребята должны были прочитать текст, понять его, запомнить что-то, записать ответы на вопросы. На олимпиаде ребята знакомились с ребусами и анаграммами, работали с ними, демонстрировали свои знания в области русского языка, тренировали память с помощью стихов и отрывков из детских рассказов.

- Участвуя в олимпиаде по скорочтению, ребята могут посмотреть на свои умения и возможности с другой стороны, - говорит Наталья Лукьянчикова. - Они видят, что оценить свои знания можно, не только выучив какую-то тему и отвечая учителю на уроке, но и в процессе интересной и полезной игры.

По результатам олимпиады определили пятерых победителей. Наибольшее количество баллов (27 из 28) получила Дарья Дьячкова из 4-а класса школы №9.

Как обещают организаторы олимпиады по скорочтению, в 2020 году она опять будет проходить в Гатчинской детской библиотеке, но уже для всех желающих. Сразу после новогодних праздников будет открыта запись на олимпиаду «Супермозг». Следите за информацией на сайте и в социальных сетях!