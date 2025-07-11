В Ленинградской области ученики с ОВЗ активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее»

Школьники 6-9 классов Выборгского, Всеволожского, Бокситогорского, Волховского и других районов прошли профдиагностики на платформе проекта. Кроме тестирования, ребята приняли участие в профессиональных пробах и примерили на себя такие профессии, как кондитер, повар, мастер отделочных работ, программист, электромонтажник, журналист и дизайнер городской среды. Некоторые из них стали участниками экскурсий на региональные предприятия: ООО «ГК Приозерский лесокомбинат», АО «Цемрос», Невский судостроительно-судоремонтный завод.

Для более эффективного осуществления профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в регионе привлекаются базовые профессиональные образовательные организации, которые обеспечивают поддержку функционирования системы инклюзивного профессионального образования в Ленинградской области.

«Выбор профессии – это очень серьезная задача, которая стоит перед старшеклассниками и выпускниками школ, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. От того, насколько осознанно и своевременно этот выбор совершается, зависит качество последующей социальной и профессиональной жизни человека» – отметили специалисты Центра «Интеллект», регионального оператора проекта «Билет в будущее» в Ленинградской области.

С 2023 года в рамках проекта «Билет в будущее» реализуется «Профминимум», который предусматривает создание специальных условий для участия отдельных групп и категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью различных нозологических групп.

В 2024-2025 учебном году в проекте «Билет в будущее» приняли участие почти 12 тысяч ленинградских школьников 6-11 классов, из них более 10 тысяч учащихся прошли профдиагностики. За 2024-2025 учебный год реализовано множество практико-ориентированных мероприятий, в том числе экскурсии на региональных предприятиях, которые посетили порядка 3 тысяч школьников.