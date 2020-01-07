Регион окажет поддержку работодателям при трудоустройстве подростков

Комитет по труду и занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учебы время.

Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Всего на эти цели комитетом по труду и занятости населения в 2020 году предусмотрено около 30 млн рублей.

Средства можно расходовать только на заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению Биржи труда.

При конкурсном распределении субсидий комиссия будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими профессиональные навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество трудоустроенных. На основании этих критериев будет определяться размер субсидии.

Гранты предоставляются на конкурсной основе учреждениям, осуществляющим деятельность в Ленинградской области и состоящим на налоговом учете в территориальном налоговом органе региона. Ознакомиться с документами по предоставлению гранта можно на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области. Прием заявок на получение гранта осуществляется с 9 января по 20 января 2020 года.

Такая стимулирующая работодателей мера введена в регионе с 2019 года. 75 учреждений Ленинградской области получили гранты на общую сумму более 23 млн рублей на трудоустройство более 3,5 тысяч ребят. В основном подростки занимались благоустройством и озеленением территорий городов и поселков и памятных мест, участвовали в проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе для подростков и для ветеранов Великой Отечественной Войны, работали с библиотечными фондами и другой работой.