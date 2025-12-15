Прокуратура заинтересовалась отключением света в Гатчине

Сегодня, 15 декабря, с 09:20 АО «ЛОЭСК» произвело аварийное отключение электроэнергии у ряда абонентов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на линии сети. Отключение затронуло центральную часть города, включая объекты социальной инфраструктуры – например, городскую поликлинику.

Городская прокуратура взяла на контроль оперативное проведение аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время при координирующей роли надзорного ведомства задействованы дополнительные силы и техника для скорейшего устранения последствий аварии.

В ходе проверки прокуратурой будет дана комплексная оценка соблюдения требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварии.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По материалам пресс-службы прокуратуры Ленинградской области