О проблемах людей с особыми потребностями

В последние годы в Гатчинском округе большое внимание уделяется созданию доступной среды для инвалидов: разрабатываются паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, устанавливаются кнопки вызова помощи, поручни, пандусы, наносится контрастное и тактильное выделение верхней и нижней ступеней лестниц, устанавливаются тактильные и визуальные таблички с применением шрифта Брайля на дверях и воротах учреждений. Но, несмотря на всё это, остается множество нерешенных вопросов. В чем именно нуждаются люди с ограниченными возможностями и как лучше всё это организовать – знают только они сами.

9 декабря состоялся традиционный круглый стол, посвященный проблемам инвалидов в Гатчинском округе. Участвовали руководители общественных организаций инвалидов, представители гатчинской администрации, профильных комитетов и учреждений.

С приветственным словом выступил замглавы администрации Гатчинского округа по социальным вопросам Павел Иванов. Заместитель директора Гатчинского центра соцзащиты населения Наталья Корсакова рассказала о мерах социальной поддержки инвалидов, предоставляемых органами соцзащиты.

На сегодняшний день в Гатчинском округе числится свыше 16 тысяч инвалидов, в том числе более 1,5 тыс. инвалидов I группы и 734 ребенка-инвалида. В соответствии с российским законодательством, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 50 % компенсация расходов на квартплату и коммунальные услуги; инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам и их родителям компенсируется оплата взноса на капремонт. При проживании в домах без центрального тепло- и газоснабжения компенсируется часть расходов на топливо и баллонный газ.

Инвалидам предоставляются дополнительные технические средства реабилитации или компенсация затрат на их покупку, отдельным категориям инвалидов компенсируются расходы на автотранспорт. Граждане с инвалидностью имеют право на льготный или бесплатный проезд на общественном транспорте (включая метро) в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Инвалидам, получающим гемодиализ, положена ежемесячная компенсация расходов на автомобильное топливо: ее размер зависит от расстояния, которое пациенту приходится регулярно преодолевать от дома до места проведения процедуры и обратно.

Также в Гатчине предусмотрено несколько форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов – детей и взрослых. Есть услуга социального такси для инвалидов, заказать которое можно по телефону: 8-804-700-01-34 или на сайте: soctaxi.lenobl.ru.

Руководитель бюро МСЭ № 5 Денис Алексеев рассказал о порядке прохождении медико-социальной экспертизы и оформления индивидуальной программы реабилитации инвалида. О предоставлении медицинской помощи инвалидам говорила заместитель главного врача Гатчинской КМБ по амбулаторной и поликлинической работе Виктория Мамай.

Не меняйте льготы на деньги

Директор компании «Ленфарм» Савва Филиппович довел до сведения собравшихся ситуацию с обеспечением льготными лекарствами, которая в последние месяцы значительно улучшилась – количество жалоб сократилось. И напротив: объем финансов, выделяемых на закупку лекарственных препаратов для льготников, по сравнению с 2022 годом увеличился почти вдвое. Плюс год еще не кончился, и, возможно, будет выделено дополнительное финансирование.

Савва Филиппович посоветовал гражданам не отказываться от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, потому что тем самым забирается часть средств из фонда, который предназначен для закупки льготных лекарств, притом что сам льготник ничего не выигрывает, получая незначительную компенсационную сумму вместо льгот.

Ремонт в аптеке № 51 в Гатчине на ул. Карла Маркса, д. 4, по словам С.Б. Филипповича, близится к завершению, притом что отпуск лекарств не прекращался.

Представители обществ инвалидов задали вопрос по поводу передвижных аптек – как раньше, чтобы хотя бы раз в неделю в отдаленные населенные пункты – например в Ново-Антропшино, где нет аптеки – приезжала такая аптечная автолавка. Савва Филиппович ответил, что эта тема давно муссируется в парламенте, законопроект многократно обсуждался, теперь к нему снова возвращаются, и, возможно, что-нибудь решится.

Где короткий инсулин?

Председатель Гатчинской организации инвалидов Ирина Запащикова акцентировала внимание на отсутствии в аптеках инсулина короткого и ультракороткого действия, без которого не может работать инсулиновая помпа. Поднимался вопрос обеспечения расходными материалами – тест-полосками – для глюкометров, которые периодически исчезают. И члены Всероссийского общества слепых предпочли бы, по понятным причинам, получать белые трости где-нибудь поближе к дому, а не на другом конце Петербурга.

По словам руководителей обществ инвалидов, существует проблема общения глухих и глухонемых пассажиров с водителями автобусов – они друг друга не понимают, и необходимо создать удобный для всех способ коммуникации в общественном транспорте. Как заметил Павел Иванов, этот вопрос, возможно, придется решать на уровне областного комитета по транспорту.

Иногда возникают противоречия. Например, инвалиды по зрению нуждаются в звуковых сигналах на пешеходных переходах, а жильцы близлежащих домов жалуются, что им мешает это круглосуточное щебетание. Администрация в замешательстве…

Ирина Запащикова обратила внимание, что инвалиды-колясочники часто сталкиваются с отсутствием удобного съезда с тротуара на городских улицах, а помощников нет: передвигаться людям, в основном, приходится в одиночку. Ветераны специальной военной операции, присутствовавшие на заседании, отметили, что в ходе рейда «Проверено СВОими» не все объекты в Гатчинском округе были признаны доступными для людей с инвалидностью. В частности, во многих организациях не работают на входе кнопки вызова помощи маломобильным посетителям. В поликлинике «Аэродром» пандус в ненормативном состоянии.

Все вопросы, поднимавшиеся на встрече, были занесены в протокол и будут решаться по мере возможности.

Андрей Соколов