Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

При поддержке Сбера начал работу бесплатный новогодний каток на Манежной площади

В самом центре Санкт-Петербурга при поддержке Сбера вновь открылся бесплатный ледовый каток на Манежной площади.

Рубрики:  Общество

Площадка работает ежедневно с 12:30 до 20:10 до 11 января 2026 года включительно. Удобная раздевалка с возможностью оставить на хранение свои вещи и бесплатная аренда коньки сделают катание ещё более приятным и комфортным. Проходки на каток можно получить за полчаса до начала каждого сеанса возле входа. 

Всего, за пять сезонов работы катка, его посетило уже более 60 тысяч человек. 