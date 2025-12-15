При поддержке Сбера начал работу бесплатный новогодний каток на Манежной площади

Площадка работает ежедневно с 12:30 до 20:10 до 11 января 2026 года включительно. Удобная раздевалка с возможностью оставить на хранение свои вещи и бесплатная аренда коньки сделают катание ещё более приятным и комфортным. Проходки на каток можно получить за полчаса до начала каждого сеанса возле входа.

Всего, за пять сезонов работы катка, его посетило уже более 60 тысяч человек.