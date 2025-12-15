Кубок Чемпиона «Битвы роботов» остаётся в России!
Сезон «Битвы роботов» 2025 года завершился. Финальные поединки прошли в манеже кинопарка «Москино». Было всё: искры, перевороты, нокауты.
Первые места в обеих категориях заняли команды из России. Поздравляем победителей!
Битва мини-роботов до 1,5 кг
- 1 место — 2ФМ Фрязино, Московская область
- 2 место — План Б, Москва
- 3 место — Bullfrog, Мангалур, Индия
Битва роботов до 110 кг
- 1 место — Всеядные, Санкт-Петербург
- 2 место — Uai!rrior, Итажуба, Бразилия
- 3 место — DS Robotics, Пудучерри, Индия
В уже полюбившейся всем специальной номинации «Восставшие из пепла» победили четыре команды мини-роботов:
- Destructor – sinus, Казань
- CML-team: Капи-band, Санкт-Петербург
- DS Robotics, Пудучерри, Индия
- Wolfram Kids, Новосибирск
В массовой битве больших роботов убедительную победу над соперниками одержали гости из Китая — команда Fierce Roc.
Спасибо тем, кто сражался на ринге, и тем, кто болел за любимые команды. Мы не прощаемся!
