Кубок Чемпиона «Битвы роботов» остаётся в России!

Первые места в обеих категориях заняли команды из России. Поздравляем победителей!

Битва мини-роботов до 1,5 кг

1 место — 2ФМ Фрязино, Московская область

2 место — План Б, Москва

3 место — Bullfrog, Мангалур, Индия

Битва роботов до 110 кг

1 место — Всеядные, Санкт-Петербург

2 место — Uai!rrior, Итажуба, Бразилия

3 место — DS Robotics, Пудучерри, Индия

В уже полюбившейся всем специальной номинации «Восставшие из пепла» победили четыре команды мини-роботов:

Destructor – sinus, Казань

CML-team: Капи-band, Санкт-Петербург

DS Robotics, Пудучерри, Индия

Wolfram Kids, Новосибирск

В массовой битве больших роботов убедительную победу над соперниками одержали гости из Китая — команда Fierce Roc.

Спасибо тем, кто сражался на ринге, и тем, кто болел за любимые команды. Мы не прощаемся!