Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кубок Чемпиона «Битвы роботов» остаётся в России!

Сезон «Битвы роботов» 2025 года завершился. Финальные поединки прошли в манеже кинопарка «Москино». Было всё: искры, перевороты, нокауты.

Рубрики:  Общество

Первые места в обеих категориях заняли команды из России. Поздравляем победителей!

Битва мини-роботов до 1,5 кг

  • 1 место — 2ФМ Фрязино, Московская область
  • 2 место — План Б, Москва
  • 3 место — Bullfrog, Мангалур, Индия

Битва роботов до 110 кг

  • 1 место — Всеядные, Санкт-Петербург
  • 2 место — Uai!rrior, Итажуба, Бразилия
  • 3 место — DS Robotics, Пудучерри, Индия

В уже полюбившейся всем специальной номинации «Восставшие из пепла» победили четыре команды мини-роботов:

  • Destructor – sinus, Казань
  • CML-team: Капи-band, Санкт-Петербург
  • DS Robotics, Пудучерри, Индия
  • Wolfram Kids, Новосибирск

В массовой битве больших роботов убедительную победу над соперниками одержали гости из Китая — команда Fierce Roc.

Спасибо тем, кто сражался на ринге, и тем, кто болел за любимые команды. Мы не прощаемся!