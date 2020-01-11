В Ленинградской области стартует конкурс «Юный правозащитник»

Основной целью традиционного ежегодного конкурса является содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональная ориентация детей и подростков, подготовка к жизни в гражданском обществе через повышение уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах.

В региональном этапе конкурса участвуют дети трех возрастных групп. Дети от 11 до 13 лет имеют возможность представить на конкурс творческие работы на темы: «Орленок» - страна детства. К 60-летнему юбилею образования Всероссийского детского центра», «Династия на государственной службе России. На примере своей семьи», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи».

Ребятам от 14 до 15 лет предлагается направить на конкурс письменные работы на темы: «Служить по совести на благо России. Зеленый и краповый берет – как символ мужества и чести», «Сила закона – в его исполнении. Об организации исполнения судебных решений в разные исторические периоды (на примере своего региона)» и «Очере о первом министре юстиции России и поэте – Г.Р. Державине».

Третья возрастная категория — от 16 до 18 лет представляет письменные работы по темам: «Возникновение профессии судебного пристава в России и ее развитие на протяжении 155-летнего периода», «Примеры героизма советского солдата в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Мои рассуждения о профессии вожатого».

С 2020 года участники конкурса имеют возможность представить на конкурс видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса и соответствующей возрастной группе. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720рх, продолжительность до 5 минут, формат – wmv, mp4. Конкурсанты сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип).

Требования к оформлению письменных работ остаются прежними: конкурсные работы объемом не более 6 страниц необходимо распечатать на бумаге формата А4, на русском языке. На титульном листе указываются: возрастная группа, тема, Ф.И.О. автора, адрес проживания, структурное подразделение, представляющее номинанта. При использовании в работе произведений других авторов ссылки на их имена, название книг и издательства обязательны.

Работы на Конкурс принимаются организационным комитетом до 28 февраля 2020 года. Лучшие работы будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Федеральную службу судебных приставов России.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области