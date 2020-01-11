В Ленинградской области стартует конкурс «Юный правозащитник»

Основной целью
традиционного ежегодного конкурса является содействие гражданскому и правовому
воспитанию молодежи, профессиональная ориентация детей и подростков, подготовка
к жизни в гражданском обществе через повышение уровня правовой культуры и
правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве,
его институтах.
В региональном этапе
конкурса участвуют дети трех возрастных групп. Дети от 11 до 13 лет имеют
возможность представить на конкурс творческие работы на темы: «Орленок» -
страна детства. К 60-летнему юбилею образования Всероссийского детского
центра», «Династия на государственной службе России. На примере своей семьи»,
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи».
Ребятам от 14 до 15 лет
предлагается направить на конкурс письменные работы на темы: «Служить по
совести на благо России. Зеленый и краповый берет – как символ мужества и
чести», «Сила закона – в его исполнении. Об организации исполнения судебных
решений в разные исторические периоды (на примере своего региона)» и «Очере о
первом министре юстиции России и поэте – Г.Р. Державине».
Третья возрастная категория
— от 16 до 18 лет представляет письменные работы по темам: «Возникновение
профессии судебного пристава в России и ее развитие на протяжении 155-летнего
периода», «Примеры героизма советского солдата в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Мои
рассуждения о профессии вожатого».
С 2020 года участники
конкурса имеют возможность представить на конкурс видеоролики, снятые
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса и
соответствующей возрастной группе. Минимальное разрешение видеоролика –
1280х720рх, продолжительность до 5 минут, формат – wmv, mp4. Конкурсанты сами
определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип).
Требования к оформлению
письменных работ остаются прежними: конкурсные работы объемом не более 6
страниц необходимо распечатать на бумаге формата А4, на русском языке. На
титульном листе указываются: возрастная группа, тема, Ф.И.О. автора, адрес
проживания, структурное подразделение, представляющее номинанта. При
использовании в работе произведений других авторов ссылки на их имена, название
книг и издательства обязательны.
Работы на Конкурс
принимаются организационным комитетом до 28 февраля 2020 года. Лучшие работы
будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Федеральную
службу судебных приставов России.
Пресс-служба УФССП России
по Ленинградской области