«Невский ларец»

«Невский ларец»

С 7 по 9 февраля 2020 г. в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоится III Международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец».

Рубрики : Общество     16 Jan 2020

Самое крупное мероприятие в сфере уникальных изделий ручной работы, народных художественных промыслов и ремесел в Северо-Западном регионе «Невский ларец» пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области, Международной Ассоциации Презентационной Продукции (МАПП), Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также профильных региональных Ассоциаций.

 «Невский ларец» откроет свои двери в преддверии праздников 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. В ней примут участие свыше 100 производителей промыслов, творческих объединений, мастеров и ремесленников со всех регионов Российской Федерации.

В рамках выставки будет работать Центр Деловых Контактов – территория поставщиков и закупщиков, где специалисты смогут наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнёров.

Для посетителей мероприятия организуется культурно-развлекательная программа с многочисленными тематическими мастер-классами от мастеров и производителей по различным видам промыслов и ремесел. В программе на сцене примут участие как профессиональные артисты, так и творческие коллективы, состоятся показы моделей народной одежды.

«Невский ларец» - это не только профессиональная площадка для специалистов отрасли, но и удивительный мир традиционной культуры всех народов и уникальных изделий ручной работы.

Режим работы выставки: 7-9 февраля с 11:00 до 19:00, вход бесплатный.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, МКВЦ «Экспофорум», павильон D.

Сайт мероприятия: www.larets.expoforum.ru

Вконтакте: https://vk.com/larets_spb

Instagram: https://www.instagram.com/larets_spb/

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