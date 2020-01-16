Самое крупное мероприятие в сфере
уникальных изделий ручной работы, народных художественных промыслов и ремесел в
Северо-Западном регионе «Невский ларец» пройдет при поддержке Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга
и Правительства Ленинградской области, Международной Ассоциации Презентационной
Продукции (МАПП), Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также профильных региональных Ассоциаций.
«Невский ларец» откроет свои двери в
преддверии праздников 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. В ней примут участие
свыше 100 производителей промыслов, творческих объединений, мастеров и
ремесленников со всех регионов Российской Федерации.
В
рамках выставки будет работать Центр Деловых Контактов – территория поставщиков
и закупщиков, где специалисты смогут наладить коммерческие связи и найти новых
деловых партнёров.
Для
посетителей мероприятия организуется культурно-развлекательная программа с
многочисленными тематическими мастер-классами от мастеров и производителей по
различным видам промыслов и ремесел. В программе на сцене примут участие как
профессиональные артисты, так и творческие коллективы, состоятся показы моделей
народной одежды.
«Невский
ларец» - это не только профессиональная площадка для специалистов отрасли, но и
удивительный мир традиционной культуры всех народов и уникальных изделий ручной
работы.
Режим работы выставки:
7-9 февраля с 11:00 до 19:00, вход бесплатный.
Место проведения:
г. Санкт-Петербург, МКВЦ «Экспофорум», павильон D.
Сайт мероприятия: www.larets.expoforum.ru
Вконтакте: https://vk.com/larets_spb
Instagram: https://www.instagram.com/larets_spb/