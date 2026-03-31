Ленобласть поможет с трудоустройством участникам СВО
В Ленинградской области утверждена дополнительная мера поддержки работодателей — для трудоустройства участников СВО с инвалидностью: соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.
Субсидия предоставляется на возмещение затрат работодателей на оснащение (обустройство) общежитий или найм, аренду жилых помещений для проживания трудоустроенных участников СВО.
Возмещается часть затрат на жильё — до 75% расходов, а также расходы на создание комфортных условий проживания.
Теперь бизнес сможет получить субсидию из областного бюджета:
— на обустройство общежитий (для проживания трудоустроенных участников СВО определяется по фактическим затратам работодателя и не может превышать 5 млн рублей одному работодателю при условии трудоустройства не менее 10 трудоустроенных участников СВО);
— на аренду жилья для сотрудников (в размере 75% фактически произведённых расходов работодателя, но не более 21 тыс. рублей в месяц за период, не превышающий 6 месяцев).
