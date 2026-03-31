Ленобласть поможет с трудоустройством участникам СВО

Субсидия предоставляется на возмещение затрат работодателей на оснащение (обустройство) общежитий или найм, аренду жилых помещений для проживания трудоустроенных участников СВО.

Возмещается часть затрат на жильё — до 75% расходов, а также расходы на создание комфортных условий проживания.

Теперь бизнес сможет получить субсидию из областного бюджета:

— на обустройство общежитий (для проживания трудоустроенных участников СВО определяется по фактическим затратам работодателя и не может превышать 5 млн рублей одному работодателю при условии трудоустройства не менее 10 трудоустроенных участников СВО);

— на аренду жилья для сотрудников (в размере 75% фактически произведённых расходов работодателя, но не более 21 тыс. рублей в месяц за период, не превышающий 6 месяцев).

