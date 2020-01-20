Кто спасет усадьбу «Спасителя Петербурга» в Дружноселье?

Живой урок истории собрал в зале Центра творчества юных профессиональных историков и краеведов, школьников, представителей власти, руководителей военно-исторических клубов, казачьих объединений и других организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так широко прошла презентация фотовыставки «Победам Петра Витгенштейна», посвященной торжественным мероприятиям в рамках VIII международного военно-исторического фестиваля «Памяти предков будем достойны». Он прошел в июле прошлого года в поселке Сиверский в честь 250-летия со дня рождения Петра Витгенштейна.

Выставка работ фотографов любительского объединения «Объективный взгляд» под руководством Ларисы Киселевой, организованного при Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова, развернулась на втором этаже ЦТЮ.

В концертном зале состоялась демонстрация фильма «Судьба Санкт-Петербурга в войне 1812 года» из научно-популярного сериала Петра Романова «Российская империя против Наполеона». Участников встречи приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, координатор проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко, его единомышленники и почетные гости.

- Наша сегодняшняя встреча – это возможность узнать еще один кусочек русской истории. Не останавливайтесь, двигайтесь дальше! Все время что-то новое будет обогащать вас, и вы будете более правильно представлять историю нашего Отечества. Изучайте историю своей местности, своих семей - из этого складывается история нашей страны, - сказала, обращаясь к школьникам, президент Русского генеалогического общества, автор книги «Забытый герой войны 1812 года» Алла Краско.

Аплодисментами участники встречи принимали зачитанное ведущим приветствие от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.

Выступающие вспоминали, как восемь лет назад решили восстановить справедливость в отношении героя войны Петра Витгенштейна.

- В 2012 году было большое мероприятие, посвященное внесению имени Петра Витгенштейна в «Золотую книгу Санкт-Петербурга», после чего общество «качнулось». И самое удивительное и приятное, что большой отклик это нашло на сиверской и гатчинской земле. Петербургу в этом отношении должно быть стыдно, - говорит председатель исполнительного комитета РОО «Золотая книга Санкт-Петербурга» Сергей Григорьев. - Нам еще многое предстоит сделать. Наша цель – памятник «освободителю Петербурга» именно в Петербурге. И еще я хочу сказать, что мы обязаны победить в настоящей войне за сохранение памяти о нашем великом прошлом. Есть такое понятие «регулярные войска», а есть понятие «народное ополчение». Все три наших великие войны назывались Отечественными, потому что в них участвовал весь народ. Мы с вами – народное ополчение в борьбе за нашу историю, за возвращение к нам в бытовую, учебную и просветительскую работу имен истинных героев нашего отечества, которым мы обязаны своим существованием.

Архитектор памятника «Победам Петра Витгенштейна» Александра Морозова и глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев напомнили собравшимся, как шла работа по его созданию.

- Я тогда был депутатом Сиверского поселения, и, к своему стыду, не знал, что Петр Витгенштейн владел нашими землями, - вспоминает Дмитрий Румянцев. - В школе нам об этом не рассказывали. А дальше, конкретно не изучая историю войны 1812 года, трудно было понять, что такой великий предок имеет отношение к сиверской земле. Когда глава администрации Сиверского поселения Владимир Николаевич Кузьмин взял в свои руки организацию работ по созданию памятника, много неравнодушных людей – жителей Сиверской поддержали эту идею. Был организован сбор средств, и памятник построили. Сейчас это - жемчужина на берегу Оредежа. А фестиваль «Памяти предков будем достойны» уже стал брендом Сиверской. Все знают, что в июле у нас проходит историческая реконструкция. Два года назад фестиваль стал международным. К нам приезжают жители Беларуси – победители исторических олимпиад и фестивалей, ученики и учителя Клястицкой школы. Эта поездка для них поощрение. Они привозят исторические костюмы и принимают участие в самом фестивале. Как глава администрации Сиверского поселения заверяю вас, что в этом году мы окажем содействие в организации уже девятого фестиваля.

После выступления гостей церемонию вручения памятной юбилейной медали «Победам Петра Витгенштейна» в честь 250-летия со дня рождения российского полководца провели советник главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александр Соловьев и директор петербургского объединения исторического парка «Россия – моя история» Олег Черняга.

Навыки и сноровку продемонстрировал тренер Федерации рубки шашкой «Казарла» Михаил Кондыба.

Большое впечатление произвели и реконструкторы - члены военно-исторических клубов. Они ярко презентовали свои исторические костюмы, снаряжение и вооружение, подчеркивая важную роль каждого воинского подразделения в итогах войны 1812 года.

Не менее интересное общение продолжилось вне официальной части. Участники встречи говорили, что, к сожалению, пример усадьбы «Дружноселье» - печальный, но показательный. Государство относится к таким памятникам» как собака на сене»: ни себе, ни другим. Высказали опасение, что усадебный дом может постичь судьба сгоревшей усадьбы Руново. Почетные гости вспоминали, как восемь лет назад активно взялись за решение комплекса проблем по восстановлению усадьбы Витгенштейна. Как местные энтузиасты привлекали внимание к необходимости восстановления усадьбы различными акциями, выставками, вкладывали личные деньги. С участием студентов ГАСУ был детально проработан проект восстановления всей усадьбы, но никакой поддержи в лице государства эта идеи так и не нашла.

- Самая большая работа у нас связана с возрождением усадьбы Витгенштейна, - считает краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. - Это нужно сделать в ближайшие годы. «Дружноселье» - одна из самых уникальных усадеб, которые есть под Петербургом. Это наш бренд. Давайте уделим этому больше внимания. А я, как краевед, помогу своими изысканиями и материалами. Давайте идти вперед!

Татьяна Можаева