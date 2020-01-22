Шахматные новости Гатчины

В соревнованиях приняли участие восемь команд, по четыре участника в каждой. В командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место – «Торпеда» (24 очка), 2 место – УПП ВОС (21,5 очка), 3 место – «Сильвия» (17,5 очков), 4 место – «Школа Третьего возраста» (14 очков), 5 место – «Маяк» (11 очков), 6 место – «Мадрид» (10,5 очков), 7 место – «Фортуна» (7 очков), 8 место – «Арена» (6,5 очков).

В личном первенстве сильнейшими шашистами среди женщин стали Ирина Фролова («Торпеда») – шесть очков, Валентина Проковьева («Сильвия») и Галина Еловская («Школа третьего возраста») поделили второе и третье места, набрав по 5,5 очка. Среди мужчин первое место досталось Николаю Пономареву и второе – Федорову Лесникову (оба из команды «Торпеда») – по семь очков, бронза у Александра Зорина (УПП ВОС) – 6,5 очков.

Также в минувшие выходные в клубе «Дебют» состоялся Чемпионат Гатчины по блицу. Победителем априори считался многоопытный мастер ФИДЕ Владислав Андреев – обладатель самого высокого рейтинга и победитель множества соревнований разного уровня.

Тем не менее, соперники были настроены по-другому. Сначала кандидат в мастера спорта Глеб Бабанин в третьем туре поставил мастеру подножку, а потом уже ближе к финишу еще пол-очка отобрал другой кмс – Дмитрий Глухов. В последнем туре с лидером довелось бороться еще одному таланту – молодому кандидату в мастера Артему Горлову.

Спортсмены играли по круговой системе – самой объективной для выявления победителя. В результате Глеб Бабанин заработал 9,5 очка и занял первое место, получив чемпионский титул. У Владислава Андреева те же очки, но чуть слабее коэффициент - он занял второе место. Артем заработал на одно очко меньше и завоевал бронзу.

Информация и фото Николая Кокорина