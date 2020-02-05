Награды сиверских теннисистов

Соревнования проходили с 29 января по 2 февраля в поселке Сиверский. В них приняли участие 84 спортсмена из шести регионов Северо-Запада.

Большинство медалей Ленинградской области оказалось в копилке Сиверской спортивной школы олимпийского резерва «Ника»: из 30 медалей ленинградцев 21 приходится на долю сиверчан: 12 золотых, пять серебряных, четыре бронзовых.

Спортсмены Архангельской области увезли домой десять медалей (три золотых, пять серебряных, две бронзовых), представили Карелии и Калининградской области – по десять медалей (все – бронзовые), в республику Коми отправили девять медалей (пять серебряных, четыре бронзовых).

Абсолютным победителем Первенства стал воспитанник СШОР «Ника», студент Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, мастер спорта Максим Гребнев. Он собрал золотой урожай в командном, парном, смешанном парном и одиночном разрядах.

Также призерами стали сиверские теннисисты: Дарья Михайлова (золото команды и смешанной пары, серебро одиночного и женского парного разрядов), Даниил Кутев (золото команды и мужской пары, бронза одиночного и смешанного парного разрядов), Екатерина Волненко (золото команды, серебро женской и смешанной пар, бронза одиночного разряда), Зинаида Москалева (золото команды, бронза женской и смешанной пар), а Маргарита Михайлова и Софья Щербинская завоевали золото в составе команды.

Право выступить в финале Первенства России получили: команда юниоров, команда юниорок, а в личных соревнованиях: Максим Гребнев, Станислав Давыдов, Даниил Кутев, Дарья Михайлова, Екатерина Волненко.

По информации Федерации настольного тенниса Ленинградской области