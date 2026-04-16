В Ленинградской области стартует антинаркотическая акция

Граждане могут сообщить об известных им фактах, связанных с нарушениями законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, включая распространение, употребление кем-либо новых потенциально опасных психоактивных веществ «спайсов» и создание мест хранения наркотиков — так называемых «закладок».

Для приёма сообщений используется специально выделенный на период проведения акции телефон ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96 (рабочие дни с 9.00 до 18.00).