В Ленинградской области стартует антинаркотическая акция
С 20 апреля по 30 апреля 2026 года на территории Ленинградской области пройдет первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». На период акции открывается «горячая линия».
Граждане могут сообщить об известных им фактах, связанных с нарушениями законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, включая распространение, употребление кем-либо новых потенциально опасных психоактивных веществ «спайсов» и создание мест хранения наркотиков — так называемых «закладок».
Для приёма сообщений используется специально выделенный на период проведения акции телефон ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96 (рабочие дни с 9.00 до 18.00).
