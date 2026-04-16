Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 68 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд №7.
«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 24 по 28 апреля будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд в направлении из Санкт-Петербурга, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.