Новые правила льготных тарифов в Ленобласти

Льготный тариф для второго диапазона теперь такой же, как для первого, т.е. минимальный.

Например, для сельского населения одноставочный тариф первого диапазона составляет 4,98 руб. за кВт.ч. Эта же льготная цена установлена для второго диапазона. Аналогично по всем остальным льготным категориям потребителей.

Льготный тариф распространяется на объем потребления до 4 500 кВт.ч в месяц (верхняя граница второго диапазона), но теперь нет ограничения на льготу при выходе в третий диапазон.

Если житель потребил больше 4 500 кВт.ч, то 4 500 кВт.ч в месяц оплачиваются по льготному тарифу, а все, что свыше, – по стандартному тарифу третьего диапазона.

Наличие долга, образовавшегося в период с 1 января по 31 марта 2026 г., не препятствие к получению льготного тарифа. При этом обязательное условие – у потребителя не должно быть задолженности за 2025 г. и более ранние периоды.

Расширен перечень лиц, факт проживания которых предоставляет право на льготу. Теперь получить льготный тариф собственники домов смогут и в отношении своих родителей, детей, супруга или лиц, вселенных в качестве членов семьи. Обязательное условие – постоянное проживание в доме (домовладении), по которому подаётся заявление, не менее года.

Перерасчет по новым условиям выполняется с 1 января 2026 г. Сам закон действует до 1 октября 2026 г.

Важное условие применения льготного тарифа – ежемесячная передача показаний электросчетчика до 25-го числа, если они не передаются автоматически.

Информация для получивших льготный тариф в 2026 г.

Перерасчет по новым условиям за январь-март 2026 г. будет произведён автоматически. Предоставлять документы повторно не требуется.

Тем, кто подавал документы в 2026 г., но льготу не получил (выход в третий диапазон и/или задолженность)

Перерасчет по новым условиям за январь-март 2026 г. будет произведён автоматически при условии, что задолженности за 2025 г. и более ранние периоды нет.

Важно: если документы на получение льготы подавались только в 2025 г., для оформления льготного тарифа в 2026 г. необходимо предоставить документы повторно.

Для тех, кто документы на льготный тариф в 2026 г. не подавал: Подробная информация о порядке получения льготы

Подать документы можно в клиентских офисах ЕИРЦ ЛО или на сайте ПСК через сервис «Направить обращение» (при подаче заявления выбрать тему «Получить льготу для оплаты второго диапазона»).

АО «ЕИРЦ ЛО»

