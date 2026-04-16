«Кремлёвские звезды» из Гатчины

В Москве 11–12 апреля прошел многожанровый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Кремлевские звезды». В конкурсе приняли участие как любительские, так и профессиональные коллективы и солисты.

Конкурсанты из Гатчинской школы № 11 не только преуспевают в учебе, но и занимаются в классе начального эстрадного мастерства под руководством Михаила Шиловского. С очередной победой они вернулись из Москвы.

Группа «МАМА23», в состав которой входят солисты Даниил Яковлев, Настя Макаровская, Артем Крыгин, Андрей Чернов (инструменталист) и Настя Бобкова, получила дипломы лауреата I степени. Квартет «АРТ-Кадет» и ансамбль «Росинки» награждены дипломами лауреатов II степени.

Юный солист Иван Разживин стал обладателем Гран-при в номинации эстрадный вокал. Несмотря на юный возраст, Ваня серьезно занимается музыкой: защищает честь родной школы на творческих конкурсах, повышает уровень исполнительского искусства в вокально-эстрадной студии «Маленькая страна» Гатчинского городского Дома культуры под руководством Лилии Линник.

Помимо творческого состязания, в программе фестиваля были бесплатные мастер-классы от членов жюри, круглый стол, подарки от партнеров, призы, а в свободное время – культпоходы и знакомство со столицей.

Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом!

Татьяна Можаева