Кадровые перестановки в администрации

Советом депутатов Гатчинского района 13 января была утверждена новая структура администрации. После подготовки нового штатного расписания в феврале произошли первые кадровые перестановки.

Первый заместитель главы администрации теперь курирует вопросы жилищно-коммунального и городского хозяйства. 3 февраля на данную должность назначен Сергей Иванович Голованов, который ранее занимал пост заместителя главы администрации по внутренней политике.

Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Александр Алексеевич Супренок.

Заместителем главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике назначена Ольга Павловна Мясникова, которая ранее возглавляла отдел по внутренней политике.

Сохранили за собой должности:

- заместитель главы администрации по развитию социальной сферы – Роман Олегович Дерендяев,

- заместитель главы администрации по финансовой политике – Илья Вениаминович Носков,

- заместитель главы администрации по экономике – Владимир Алексеевич Норкин,

- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры – Лариса Игоревна Абаренко,

- заместитель главы администрации по вопросам безопасности – Тимофей Федорович Материков,

- управляющий делами администрации – Светлана Михайловна Вэнскэ.

Кроме того, муниципальное казенное учреждение «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» будет реорганизована в «Службу единого заказчика», возглавит новое учреждение Игорь Михайлович Ермолаев.

На фото: Александр Алексеевич Супренок и Сергей Иванович Голованов