Кадровые перестановки в администрации

Советом
депутатов Гатчинского района 13 января была утверждена новая структура
администрации. После подготовки нового штатного расписания в феврале произошли
первые кадровые перестановки.
Первый
заместитель главы администрации теперь курирует вопросы жилищно-коммунального и
городского хозяйства. 3 февраля на данную должность назначен Сергей Иванович
Голованов, который ранее занимал пост заместителя главы администрации по внутренней
политике.
Председателем
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Александр Алексеевич
Супренок.
Заместителем
главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике назначена
Ольга Павловна Мясникова, которая ранее возглавляла отдел по внутренней
политике.
Сохранили
за собой должности:
- заместитель
главы администрации по развитию социальной сферы – Роман Олегович Дерендяев,
- заместитель
главы администрации по финансовой политике – Илья Вениаминович Носков,
- заместитель
главы администрации по экономике – Владимир Алексеевич Норкин,
- заместитель
главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры – Лариса Игоревна
Абаренко,
- заместитель
главы администрации по вопросам безопасности – Тимофей Федорович Материков,
-
управляющий делами администрации – Светлана Михайловна Вэнскэ.
Кроме
того, муниципальное казенное учреждение «Служба координации и развития
коммунального хозяйства и строительства» будет реорганизована в «Службу единого
заказчика», возглавит новое учреждение Игорь Михайлович Ермолаев.
На фото: Александр Алексеевич Супренок и Сергей Иванович Голованов