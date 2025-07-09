В усадьбе Демидовых прозвучат песни из фильмов о Великой Отечественной войне
«Это было недавно, это было давно...» - этот рефрен из популярной песни, ставшей киношлягером, дал название новой программе музыкального проекта «Романсы старинного парка», которую Парковое агентство Ленинградской области подарит всем зрителям 19 июля на аллеях старинного парка Демидовской усадьбы в Тайцах в честь 80-летия Великой Победы.
Настоящие музыкальные шедевры из лирической классики советского кино о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прозвучат в исполнении Заслуженной артистки Санкт-Петербурга, солистки Михайловского театра Марии Литке, приглашенного солиста Мариинского театра и театра Музыкальной комедии Игоря Шумаева, солистов музыкального театра имени Шаляпина Павла Шнипова и Марии Елизаровой, солиста «Петербург-концерта», обладателя Гран-При конкурса "Романсиада" Сергея Зыкова, лауреата "Гатчинской Романсиады" Светланы Захаровой.
Знакомые, близкие сердцу мелодии артисты исполнят в сопровождении квартета музыкантов-виртуозов - инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской.
В качестве ведущего программы выступит художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин.
Начало программы в 14-00. Вход свободный.
Адрес: Ленинградская область, пгт Тайцы, Санаторское шоссе, усадьба Демидовых «Тайцы».