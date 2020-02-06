Здесь была война: пять точек прикосновения

Спектакль, поставленный
по рассказам и воспоминаниям авторов, прошедших через Великую Отечественную
войну, театр «За углом» показал 25 января, накануне освобождения Гатчины от
оккупантов и полного снятия блокады Ленинграда. О том, почему этот спектакль
так важен для него и для всех нас, рассказал режиссер театра-студии «За углом»
Юрий Калугин.
О войне от первого лица:
- Я родился спустя
тринадцать лет после того, как закончилась война, - говорит Юрий Алексеевич. -
Мы жили в Ленинграде, и весь наш новый дом - «хрущевка» - был набит людьми,
которые воевали. Иногда они надевали свои пиджаки, у всех блестели ордена, и были
они такими молодыми, сильными, красивыми... И тогда, в ту же пору, я видел
искалеченных войной людей, которые ездили на тележках с утюжками. Мальчишками
мы, когда ездили на дачу, забирались в окопы, еще не остывшие от войны,
выкапывали патроны, умели отличать немецкие патроны от русских, и мы этим
жили...
Война была совсем рядом
на самом деле. Девятого мая жители нашего микрорайона выстраивались в колонны,
и мы вдруг видели, как, встав в шеренгу по четыре, шли и смотрели куда-то вдаль
солдаты, которые принесли нам Победу. И я вот это все чувствовал, чувствовал
этих людей...
Там был один инвалид, у
него не было языка — ему отрезали язык, он был подпольщиком, и его жутко
мучили... У него не было руки. Он женился на глухонемой, у них был ребенок. И
он так радовался, когда выходил на этот праздник. Мальчишками мы смеялись над
ним, передразнивая. А у него оказалась вся грудь в орденах...
И война все отдалялась,
все отдалялась от нас. Мы смотрели хорошие фильмы о войне. Мы знали про нее
все. Когда я был студентом, мы ставили отрывки на военные темы. И в какой-то
момент все это стало надоедать — ну сколько можно про эту войну, войну, войну!
Закончилась давно, чего мы в самом деле... Это все надоело, и мы уже с такой
неохотой ко всему этому относились. И тут — раз! - распался Советский Союз. И
вдруг оказалось, что война эта - не наша война, и не наша победа. Ветеранов
начали унижать. И тогда вдруг из чувства протеста захотелось сказать: «Ребята,
я что-то знаю про эту войну, не надо мне какие-то враки про нее говорить. У
меня дядька на Пискаревском кладбище лежит. Ему было тринадцать лет, и я его
никогда не видел... У меня один дед раненый, контуженный... Не надо мне
говорить про то, что это была какая-то другая война...»
Одновременно с этим
появились поисковые отряды, которые пошли по местам боев захоранивать наших
бойцов. И захоранивают их до сих пор десятками и сотнями...
Мы сделали этот
спектакль, потому что считали нужным его сделать. Потому что тех, кто прошел
войну, и тех, кто записал воспоминания о ней, очень много. Материала столько,
что можно не один спектакль сделать, а много... Мы решили сделать спектакль
«Пять рассказов о войне» из материала, который мало кто читал. И еще, в
конечном счете, понимаете - это наша война. Мы должны что-то знать про себя. И
это - наша Победа, и за нее заплачена сумасшедшая цена...
***
В постановке «Пять
рассказов о войне» использованы произведения: «Ничья длится мгновение» (Ицхокас
Мерас), «Прикосновение к войне» (Виктор Розов), «У войны не женское лицо»
(Светлана Алексиевич), «Индия» (Виктор Астафьев), «Мелодия Чайковского» (Виктор
Астафьев).
Чтобы донести каждую из
этих пронзительных историй до сердца зрителей, режиссер-постановщик спектакля
Юрий Калугин использовал отточенные приемы. Минимум декораций, приглушенный
свет с акцентом на лицах актеров, четкие, лаконичные мизансцены со скрытой, но
рвущейся наружу внутренней динамикой... Актеры проживают каждое слово, вовлекая
в это переживание и зрителей. Поэтому, видимо, и слова, взятые из малознакомых
произведений, бьют наотмашь. Полуторачасовый спектакль проходит на одном
дыхании, точнее, вдохе — ты вдохнул, а выдохнуть долго не можешь из-за щемящей
боли в груди.
Прикосновение к войне —
это прикосновение к вечной боли. Выйдя из зала после спектакля, ты говоришь
себе: «Здесь была война, и я ее помню...»