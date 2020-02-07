Памяти Олега Сумбаева: он видел цели и не замечал препятствий

Доска была
установлена 4 февраля на доме № 18 по улице Гагарина, где ученый проживал
вместе с семьей с 1960 по 2002 год. В церемонии приняли участие коллеги и
ученики Олега Сумбаева, представители руководства НИЦ «Курчатовский институт» -
ПИЯФ, администрации Гатчинского района и депутатского корпуса города Гатчины.
В 1954 году Олег Сумбаев с отличием окончил
физико-механический факультет Ленинградского политехнического института по
специальности «техническая физика». До 1957 года работал в рентгенометрической
лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии имени
Д.И. Менделеева, где началась его работа по созданию первого в стране
фокусирующего кристалл-дифракционного гамма-спектрометра. Уже в 1956 году
спектрометр заработал. Это событие положило начало отечественным всесторонним
кристалл-дифракционным исследованиям и применению дифракционных методов в самых
различных областях физики.
В
1957 году Олег Игоревич обнаружил новое явление, которое принесло ему мировую
известность - так называемое явление упругой
квазимозаичности кристаллов. В 1957 году он перешел на работу в филиал Ленинградского
физико-технического института в Гатчине, где началось строительство нового
реактора. С 1972 по 1985 год возглавлял возникший на базе филиала ЛФТИ
Ленинградский институт ядерной физики АН СССР им. Б.П. Константинова.
Друзья,
коллеги и ученики Олега Сумбаева до сих пор вспоминают его с огромной теплотой
и благодарностью. Благодаря этим воспоминаниям перед нашими глазами предстает портрет
замечательного человека, не только беззаветно преданного науке, но и настоящего
новатора, оставившего глубокий след и в истории нашего города.
Как рассказал на церемонии открытия
памятной доски заместитель директора ПИЯФ по научной работе Владимир Воронин,
Олег Сумбаев сочетал в себе два очень важных качества: он видел цели и не
замечал препятствий. По словам Владимира Владимировича, Олег Игоревич был
человеком широчайшего кругозора, который очень четко чувствовал науку.
- Это стремление к новому, чувство
нового — одно из главных его свойств, - отметил ученик Олега Сумбаева, доктор
физико-математических наук Валерий Федоров. - Он делал прорыв в новом
направлении, а дальше этим занимались уже его ученики. В результате сейчас в
нашем институте работает по крайней мере пять лабораторий, которые продолжают
разработки основанного Олегом Игоревичем сектора рентгеновской и гамма-спектроскопии.
По словам Валерия Васильевича,
трудно найти человека, который был бы так беззаветно предан науке. Его отличала, с одной стороны, требовательность к себе
и к людям, а с другой - доброжелательное отношение к другим исследователям и
интерес к их исследованиям. Это создавало в институте атмосферу творчества и
сотрудничества, которую, как считает Валерий Федоров, очень трудно сохранить в
наш век менеджеров и индивидуальных показателей эффективности работы, вредящих
на самом деле деятельности науки.
Помимо научной талантливости, коллеги
Олега Сумбаева отмечали и его высокие организаторские способности, позволившие
ему создать институт мирового уровня с высоким научным статусом. Более того,
привлечение в Гатчину большого количества специалистов (а в те времена
количество сотрудников института доходило до трех с половиной тысяч человек)
способствовало выстраиванию нового интеллектуального облика нашего города.
Валерий Федоров сообщил очень
интересный факт, связанный с семейной историей Олега Сумбаева. Оказывается,
будучи родом из Иркутска, с Гатчиной Олег Игоревич был связан не только своей
научной деятельностью. Его родной дед в 1883 году с отличием окончил полный
курс военно-гимназического образования в Императорском Гатчинском Сиротском
институте.
Неудивительно, что инициатива ученых
увековечить память первого директора ПИЯФ Олега Сумбаева нашла горячую
поддержку у депутатского корпуса и администрации Гатчины. Как отметил
присутствовавший на церемонии открытия памятной доски глава города Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко, для того чтобы доказать правильность
своего пути и своих решений, одного стремления вперед недостаточно: нужны еще
богатейший ум и глубокое чутье, что в полной мере было присуще Олегу Сумбаеву.
Виталий Андреевич напомнил об огромнейшем вкладе ученого в развитие будущего
наукограда, которым, по его мнению, обязательно когда-нибудь станет Гатчина.
- Это был не
только человек большой души и большой самоотдачи, не только ученый, погруженный
в науку, но и человек, который уделял очень много внимания городу, - вспоминает
депутат города Гатчины Андрей Ильин, который в свое время тоже был сотрудником
ПИЯФ. - В годы директорства Олега Сумбаева начала обустраиваться поликлиника,
которая сейчас расположена на территории института, строились дома и котельная,
при нем был заложен спортивный комплекс с бассейном, а территория ПИЯФа стала
настоящим интеллектуальным оазисом Гатчины.