Памяти Олега Сумбаева: он видел цели и не замечал препятствий

Доска была установлена 4 февраля на доме № 18 по улице Гагарина, где ученый проживал вместе с семьей с 1960 по 2002 год. В церемонии приняли участие коллеги и ученики Олега Сумбаева, представители руководства НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, администрации Гатчинского района и депутатского корпуса города Гатчины.

В 1954 году Олег Сумбаев с отличием окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института по специальности «техническая физика». До 1957 года работал в рентгенометрической лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии имени Д.И. Менделеева, где началась его работа по созданию первого в стране фокусирующего кристалл-дифракционного гамма-спектрометра. Уже в 1956 году спектрометр заработал. Это событие положило начало отечественным всесторонним кристалл-дифракционным исследованиям и применению дифракционных методов в самых различных областях физики.

В 1957 году Олег Игоревич обнаружил новое явление, которое принесло ему мировую известность - так называемое явление упругой квазимозаичности кристаллов. В 1957 году он перешел на работу в филиал Ленинградского физико-технического института в Гатчине, где началось строительство нового реактора. С 1972 по 1985 год возглавлял возникший на базе филиала ЛФТИ Ленинградский институт ядерной физики АН СССР им. Б.П. Константинова.

Друзья, коллеги и ученики Олега Сумбаева до сих пор вспоминают его с огромной теплотой и благодарностью. Благодаря этим воспоминаниям перед нашими глазами предстает портрет замечательного человека, не только беззаветно преданного науке, но и настоящего новатора, оставившего глубокий след и в истории нашего города.

Как рассказал на церемонии открытия памятной доски заместитель директора ПИЯФ по научной работе Владимир Воронин, Олег Сумбаев сочетал в себе два очень важных качества: он видел цели и не замечал препятствий. По словам Владимира Владимировича, Олег Игоревич был человеком широчайшего кругозора, который очень четко чувствовал науку.

- Это стремление к новому, чувство нового — одно из главных его свойств, - отметил ученик Олега Сумбаева, доктор физико-математических наук Валерий Федоров. - Он делал прорыв в новом направлении, а дальше этим занимались уже его ученики. В результате сейчас в нашем институте работает по крайней мере пять лабораторий, которые продолжают разработки основанного Олегом Игоревичем сектора рентгеновской и гамма-спектроскопии.

По словам Валерия Васильевича, трудно найти человека, который был бы так беззаветно предан науке. Его отличала, с одной стороны, требовательность к себе и к людям, а с другой - доброжелательное отношение к другим исследователям и интерес к их исследованиям. Это создавало в институте атмосферу творчества и сотрудничества, которую, как считает Валерий Федоров, очень трудно сохранить в наш век менеджеров и индивидуальных показателей эффективности работы, вредящих на самом деле деятельности науки.

Помимо научной талантливости, коллеги Олега Сумбаева отмечали и его высокие организаторские способности, позволившие ему создать институт мирового уровня с высоким научным статусом. Более того, привлечение в Гатчину большого количества специалистов (а в те времена количество сотрудников института доходило до трех с половиной тысяч человек) способствовало выстраиванию нового интеллектуального облика нашего города.

Валерий Федоров сообщил очень интересный факт, связанный с семейной историей Олега Сумбаева. Оказывается, будучи родом из Иркутска, с Гатчиной Олег Игоревич был связан не только своей научной деятельностью. Его родной дед в 1883 году с отличием окончил полный курс военно-гимназического образования в Императорском Гатчинском Сиротском институте.

Неудивительно, что инициатива ученых увековечить память первого директора ПИЯФ Олега Сумбаева нашла горячую поддержку у депутатского корпуса и администрации Гатчины. Как отметил присутствовавший на церемонии открытия памятной доски глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, для того чтобы доказать правильность своего пути и своих решений, одного стремления вперед недостаточно: нужны еще богатейший ум и глубокое чутье, что в полной мере было присуще Олегу Сумбаеву. Виталий Андреевич напомнил об огромнейшем вкладе ученого в развитие будущего наукограда, которым, по его мнению, обязательно когда-нибудь станет Гатчина.

- Это был не только человек большой души и большой самоотдачи, не только ученый, погруженный в науку, но и человек, который уделял очень много внимания городу, - вспоминает депутат города Гатчины Андрей Ильин, который в свое время тоже был сотрудником ПИЯФ. - В годы директорства Олега Сумбаева начала обустраиваться поликлиника, которая сейчас расположена на территории института, строились дома и котельная, при нем был заложен спортивный комплекс с бассейном, а территория ПИЯФа стала настоящим интеллектуальным оазисом Гатчины.



