Кобринское поселение: приоритеты определены

- На территории нашего поселения расположены 16 населенных пунктов. Среди них пять поселков - Кобринское, Высокоключевой, Суйда, Прибытково и Карташевская, девять деревень - Кобрино, Меньково, Покровка, Руново, Новокузнецово, Пижма, Мельница, Погост и Старое Колено, село Воскресенское и станция Суйда.

По данным статистики на 1 января 2020 года, численность постоянно зарегистрированного населения на территории Кобринского поселения составила 6132 человек.

Экономика

Хозяйственную деятельность на территории поселения, согласно Росстату, ведут 113 юридических лиц и 202 индивидуальных предпринимателя. Сфера деятельности предприятий разно-образна: переработка сельскохозяйственной продукции, производство пиломатериалов, изготовление соусов, торговля и другое. Все предприятия работают стабильно. В поселении создано шесть фермерских хозяйств.

На территории поселения располагаются 27 объектов торговли, ярмарка выходного дня на 10 торговых мест, 3 предприятия бытового обслуживания населения, 3 предприятия общественного питания (столовые в школах и одно кафе).

Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) составила 38 тыс. руб. Уровень регистрируемой безработицы незначительный и составляет

0,17 % (5 человек).

Бюджет

Бюджет Кобринского поселения остается дотационным. В 2019 году в бюджет поселения фактически поступило 75,8 млн рублей.

Доходы бюджета делятся на две части – собственные и безвозмездные поступления из других бюджетов. Собственные доходы в 2019 году составили 18, 3 млн рублей (в 2018 году – 16,5 млн рублей), безвозмездные поступления - 57,5 млн рублей (в 2018 году – 28,4 млн рублей).

Расходная часть бюджета в размере 52,5 млн рублей была направлена на решение приоритетных задач благоустройства, социальной сферы, безусловное выполнение принятых обязательств.

В 2019 году администрацией на электронной площадке «Портал Госзакупок» проведено 23 электронных аукциона и 3 открытых конкурса. Сумма заключенных контрактов составила 38,9 млн руб. В результате принятых мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, а также по итогам проведения торгов получена экономия более 2,5 млн руб. которая была направлена на благоустройство и ремонт дорог.

Жилищная политика

На территории Кобринского поселения находится 76 многоквартирных жилых домов. В 2019 году по результатам обследования лицензированной организацией технического состояния домов, в реестр аварийных многоквартирных домов Кобринского поселения внесено шесть объектов. Из них четыре объекта вошли в региональную адресную программу Ленинградской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.».

Благодаря активной работе в данном направлении администрации Кобринского поселения удалось уже в первый год реализации вышеуказанной программы приобрести 16 квартир на территории Гатчинского района для расселения граждан из аварийных домов. Конкурсные процедуры прошли в декабре 2019 года.16 семей (47 человек) в первом квартале 2020 года получат свои новые благоустроенные квартиры с качественным ремонтом. В ближайшей перспективе планируется расселить еще 11 семей (23 человека).

ЖКХ

Собираемость жилищно-коммунальных платежей в Кобринском поселении составляет 93 %. Задолженность населения за предоставленные услуги, по состоянию на 31 декабря 2019 года, составила 28,2 млн рублей, в том числе АО «Коммунальные системы Гатчинского района» – 20,8 млн рублей, управляющей компании МУП ЖКХ «Сиверский» – 7,4 млн рублей. На эту сумму недовыполнены мероприятия по содержанию жилищного фонда и систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Задолженность в бюджет поселения у граждан – нанимателей муниципального жилищного фонда – 673,3 тысячи рублей.

Социальная поддержка

На 31 декабря 2019 года на территории Кобринского поселения состояли на учете 98 ветеранов Великой Отечественной войны. В поселении работает Совет ветеранов под руководством Любови Сергеевной Зябловой. Его активисты еженедельно ведут прием граждан в помещении, предоставленном администрацией поселения. В 2019 году Совет ветеранов провел большую работу по уточнению списка ветеранов на территории поселения и планированию работ по благоустройству мест захоронения.

Накануне наступления Нового года в поселении прошли благотворительные предновогодние елки (28 декабря – в Суйде, 29 декабря – в Кобринском,

5 января 2020 года – в Карташевской). Организаторами праздников выступили администрация и Центр культуры Кобринского поселения. Благодаря индивидуальным предпринимателям поселения было закуплено 220 сладких подарков для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Посильную помощь оказали предприниматели Нина Алексеевна Задворных, Илья Викторович Стецко, Татьяна Михайловна Семенец, Татьяна Петровна Зинчук, Валентина Арсентьевна Алексеева, Нина Глебовна Матвеева, Елена Николаевна Третьякова, Наталья Александровна Иванова, Сергей Викторович Коршунов, Виктор Анатольевич Володин, Ирина Николаевна Терновая, Станислав Тимофеевич Кузьмич.

Газификация

В настоящее время ведется проектирование двух объектов за счет средств районного бюджета:

1. «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в поселке Прибытково и деревне Покровка» – историко-культурная экспертиза и публичные слушания пройдут весной 2020 года, далее документы будут переданы на госэкспертизу.

2. «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам села Воскресенское» – на 2020 год запланировано выполнение проектно-изыскательских работ.

Еще два объекта включены в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области». В июле 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «СтройСтандарт» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы (срок окончания – июль 2020 года), строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год:

1. «Распределительный газопровод в деревне Кобрино – улицы Пушкина и Парковая»;

2. «Распределительный газопровод в поселке Кобринское – улицы Приречная, 1, 2, 3, 5, 7 и Центральная, 1, 2, 3а, 3б, 3в».

В программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области в период 2016-2020 годы включен газопровод межпоселковый ГРС «Суйда – Погост – Новокузнецово – Высокоключевой». Застройщиком является компания ООО «Газпром межрегионгаз». Заказчик объекта – ООО «Газпроминвестгазификация». В настоящее время по объекту выполняются проектно-изыскательские работы. После их завершения и получения положительного заключения госэкспертизы будут определены сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Параллельно ведется проектирование распределительного газопровода в поселке Высокоключевой, который включен в программу газоснабжения Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области). В настоящее время ведется разработка проекта планировки и межевания территории.

Благоустройство

В 2019 году на благоустройство поселения было направлено 20,4 млн руб.

За счет бюджетных и привлеченных средств проведены работы по освещению улиц, ремонту и содержанию дорог, организации и вывозу ТКО, уборке контейнерных площадок, борьбе с борщевиком Сосновского, спилу аварийно-опасных деревьев, обустройству и ремонту братских захоронений и памятных мест, озеленению и организации благоустройства детских площадок и многое другое.

Так, на организацию уличного освещения израсходовано 7,5 млн руб., в том числе на оплату электроэнергии – 6,3 млн руб. Всего на территории поселения 950 светильников, из них 47,6% энергосберегающие.

С 1 ноября 2019 г. в Ленинградской области стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. На территории поселения оборудовано 40 согласованных в Роспотребнадзоре мест для сбора ТКО. В 2019 году обустроено шесть контейнерных площадок под ТКО (на сумму 273 тысяч рублей). Работа будет продолжена.

Новые детские игровые площадки были оборудованы на Большом проспекте, 37 в п. Высокоключевой за счет средств бюджета Гатчинского района (80 тысяч рублей – средства депутатов Кобринского поселения Лидии Синявской и Елены Бабий), а также в д. Меньково за счет средств, выделенных депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым и Людмилой Тептиной в размере 120 тысяч рублей.

В рамках областного закона № 147-оз (о старостах) были приобретены и установлены элементы для детской площадки в с. Воскресенском на сумму 90 тысяч рублей и проведено обустройство скважины в д. Новокузнецово на сумму 99,4 тысяч рублей.

В 2019 году на территории поселения проводились работы по борьбе с борщевиком Сосновского химическим способом за счет средств областного и местного бюджетов на территории 24,3 га в Суйде, Воскресенском, Кобринском и Высокоключевом. Результативность этой работы особо видна там, где обработка проводится всеми собственниками земли одновременно.

Дорожная деятельность

В 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования «Кобринское сельское поселение» была проведена инвентаризация дорог местного значения, учтены новые дороги. Общее количество дорог – 154, общая протяженность – 78,9 км.

На территории Кобринского поселения за счет средств бюджета Ленинградской области, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области», были отремонтированы дороги на общую сумму 5,3 млн рублей протяженностью 1,91 км. Это участок улицы Малороссийской в поселке Высокоключевой (от улицы Колхозная до дома 52, а также от дома 5 до улицы Чехова), участок улицы Парковой в поселке Суйда (от улицы Центральной до въезда в гаражи), участок улицы Зеленой в поселке Карташевская (от улицы Пионерской до улицы Советской).

В рамках областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» были произведены работы по обустройству пешеходного тротуара на улице Центральной (на участке от улицы Советских воинов до улицы Зеленой) и ремонт асфальтобетонного покрытия в поселке Кобринское – участок улицы Центральной (подъезд к дому 12) на общую сумму 1,2 млн рублей.

В рамках областного закона № 147-оз (о старостах) была произведена планировка и подсыпка щебнем щебеночно-грунтовых дорог в Прибытково, Покровке, Карташевской, Воскресенском, Высокоключевом на общую сумму 816,3 тыс. руб. Объем приобретенного щебня – 697 куб. м.

Также выполнена подсыпка щебнем 1-й линии приусадебного фонда в поселке Высокоключевой и проведен ямочный ремонт подъезда к поселку Суйда за счет средств бюджета Гатчинского района (240 тыс. рублей – средства депутатов Кобринского поселения Лидии Синявской и Елены Бабий).

За счет средств бюджета Кобринского поселения выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к братскому захоронению в селе Воскресенское и стоянки автотранспортных средств (236,9 тысяч рублей).

Жители принимали участие в очистке придорожных канав, заросших кустарником. Напомню, что это главное условие финансирования инициатив граждан. На всех объектах велся строительный надзор за производством работ по ремонту с выдачей экспертных заключений.

Культура

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» и «Развитие физической культуры, молодежной политики и спорта» было израсходовано 13,4 млн рублей.

Центр культуры Кобринского поселения организует досуг для населения всех возрастов. В состав Центра культуры входят семь структурных подразделений: четыре библиотеки (Высокоключевая, Прибытковская, Кобринская, Меньковская), два Дома культуры (Суйдинский, Кобринский) и Карташевский сельский клуб. На их базе действуют 26 кружков и любительских объединений.

В 2019 году депутат областного парламента Сергей Коняев выделил 200 тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов для Центра культуры, депутат Людмила Тептина выделила 85 тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования и костюмов.

За 2019 года сотрудники Центра культуры провели 238 культурно-досуговых и 161 информационно-просветительских мероприятий, в том числе выставки (литературные, художественные, краеведческие, тематические, декоративно прикладного искусства). Мероприятия посетили более 17 тысяч человек.

На протяжении всего года проходили праздники, посвященные знаменательным датам, связанным с героическим и историческим прошлым нашего народа: концерты, встречи с ветеранами, выставки детских рисунков, творческие конкурсы.

25 апреля состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию со дня образования Кобринской сельской библиотеки «Приглашаем всех друзей, библиотеке – юбилей!»

Единый день Кобринского поселения проходил в поселке Высокоключевой. Весь праздник был пронизан тематикой дачной усадьбы. В концертной программе приняли участие творческие коллективы Кобринского поселения, а также приглашенные гости.

Ежегодно в июне жители поселения принимают участников Пушкинского праздника. В 2019 году он прошел в 34-й раз. Главная сцена торжества разместилась на территории усадьбы Ганнибала в поселке Суйда.

Молодёжная политика и спорт

Летом на территории поселения трудились две подростковые бригады (22 человека). Их финансирование проводилось из бюджетов Гатчинского района, Центра занятости и поселения.

2019 год был объявлен Годом здорового образа жизни в Ленинградской области. Администрация уделяет особое внимание инициативам Молодежного совета и жителей поселения для развития спорта.

В 2019 году на территории поселения было проведено более 15 спортивных мероприятий. Наиболее значимые из них: товарищеские матчи по мини-футболу среди поселений (ДК поселка Сяськелево), турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд городских и сельских поселений в честь Дня защитника Отечества (хоккейная коробка в поселке Кобринское), турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы, турнир по мини-футболу, посвященный закрытию летнего сезона 2019 года, турнир по пляжному волейболу (стадион Высокоключевой школы). Вся проделанная работа дала очередной стимул местному населению для занятий массовым спортом.

В ежегодном смотре-конкурсе «Подворье – 2019» жители Кобринского поселения принимали участие в семи номинациях и получили памятные подарки. В номинации «Лучший рецепт традиционной русской кухни» третье место заняла Юлия Алексеевна Калашникова. «Лучший огородник» – Любовь Тимофеевна Сосой, «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок» – Надежда Александровна Калинина, «Лучшие умелые руки» – Ольга Викторовна Осипова, «Ветеранское подворье» – Валентина Ивановна Новикова, «Лучшее личное подсобное хозяйство» – Дмитрий Васильевич Ведерников, «Лучший участник среди молодежи «Молодо – не зелено» – Сергей Александрович Лысов.

Андрей Сергеевич Павлов и Наталья Михайловна Прутская были признаны лучшими в номинациях «Человек слова и дела – 2019» и «Женщина года – 2019» в Кобринском поселении.

Задачи на 2020 год

В поселке Кобринское в связи с выявленными ошибками в генплане продолжится работа по проектированию Дома культуры, запланирован ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении – въезд в поселок и улица Зеленая.

В поселке Высокоключевой будут обустроены площадки под ТКО.

В поселке Карташевская запланирован ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении улицы Красной и Среднего проспекта, а также обустройство противопожарного водоснабжения на Печковском проезде.

В деревне Новокузнецово будет выполнен ремонт дороги в щебеночном исполнении к дому 10А в рамках областного закона № 105-оз.

Для всех населенных пунктов запланировано:

- устройство дорог в щебеночном исполнении к участкам, выделенным многодетным семьям в рамках областного закона № 105-оз в п. Карташевская и п. Суйда;

- обустройство (ремонт) существующих детских площадок;

- подсыпка дорог щебнем по заявкам Общественного советов и старост;

- продолжение работы по замене ламп на энергосберегающие.

В заключение хочется сказать особые слова благодарности жителям нашего поселения, нашему Совету депутатов, Совету ветеранов, Совету молодёжи, нашим старостам и членам общественных советов, руководителям учреждений и организаций за понимание, активную жизненную позицию и совместную работу.

Отдельные слова благодарности главе и главе администрации Гатчинского муниципального района, сотрудникам администрации района, депутатам Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной и С.В. Коняеву, правительству Ленинградской области за помощь и содействие в решении социально-значимых задач. Спасибо специалистам администрации поселения – нашей команде.