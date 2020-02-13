На повестке у следователей – ятрогенные преступления

- В прошлом году нашим отделом было расследовано 127 преступлений, в том
числе пять коррупционных. В производстве следователей находилось 276 уголовных дел, что практически
соответствует данным 2018 года. В среднем на одного следователя приходилось по
шесть дел в месяц. Можно сказать, что тенденция к увеличению количества
сообщений о преступлениях сохраняется: в прошлом году в следственном отделе по
г. Гатчине было зарегистрировано 964 сообщения о преступлениях, что на 143
сообщения больше, чем в 2018-м. Следователи 245 раз выезжали на места
происшествий, по результатам выездов было возбуждено 134 уголовных дела.
- Раскрываемость на прежнем уровне?
- Раскрываемость
убийств оставляет желать лучшего. Правда, объективности ради, нельзя сказать,
что это непосредственно убийства. Было возбуждено пять уголовных дел по фактам
безвестного исчезновения граждан, которых до сих пор не нашли. В этом случае
возбуждается статья 105 УК РФ – убийство, поэтому раскрываемость не достигла и
65%. Не раскрыто шесть уголовных дел, все преступления совершены в условиях
неочевидности: пять дел возбуждены по фактам безвестного исчезновения и одно – по
факту обнаружения трупа неустановленной женщины в реке в деревне Вайе. Если
говорить о количестве зарегистрированных убийств – непосредственно «с телом» и
потерпевшими, то их 14. Все эти преступления раскрыты.
Значительно
сократилось количество дел, возбужденных по факту причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего: всего два за год, что на десять
меньше, чем в позапрошлом году. При этом можно говорить о резком увеличении
числа заявлений и возбуждений уголовных дел по
изнасилованиям – 10 за год (на восемь больше, чем в 2018-м). Раскрываемость
изнасилований – 100%. Кроме того, в прошлом году было возбуждено 15
уголовных дел о насильственных действиях сексуального характера, пять уголовных
дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ (действия
сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста), семь
уголовных дел по статье «развратные действия». По уголовным делам данной
категории решения о прекращении и о приостановлении не принимались, оправдательных
приговоров не выносилось.
- Активность педофилов, наблюдавшаяся в
последние годы, не ослабевает?
- К
несчастью, нет. Как правило, это лица из ближайшего
окружения детей: родственники, отчимы. В прошлом году в Гатчинском районе 12-летняя
девочка родила ребенка от материного сожителя – дело сейчас рассматривается в
суде. Однако случаев совершения преступлений сексуального характера
против несовершеннолетних лицами, ранее осужденными за аналогичные
преступления, не зафиксировано.
Всего
за год следственным отделом было возбуждено 42 уголовных дела о преступлениях,
совершенных в отношении детей. В основном, это имущественные преступления.
- А подростковая преступность, по
имеющимся данным, снижается…
- В
течение года в производстве находилось 30 уголовных дел о подростковых
преступлениях. 18 дел было направлено в суд, в том числе одно – о преступлении против
половой свободы и неприкосновенности личности. Среди малолетних преступников
восемь – 14-15-летних, 11 – в возрасте 16-17 лет. На учете отделении по делам
несовершеннолетних состоят семеро обвиняемых. Один ребенок в момент совершения
преступления был пьян.
Большое внимание мы уделяем побегам детей из детского дома и из
семьи. Реагируем незамедлительно. В прошлом году таких сообщений было на 30%
больше. Дети уходят часто. Если мы не находим их в кратчайший срок, исходим из
худшего: ребенок мог подвергнуться преступным посягательствам. Возбуждаем
уголовное дело и в рамках дела принимаем меры к розыску, выясняем все
обстоятельства, причины ухода, не совершалось ли в отношении подростка
противоправных действий. Либо это дети с так называемым геном свободы или
бродяжничества, либо есть другие причины. Наша задача найти эти причины.
В прошлом
году зарегистрировано 96 сообщений о безвестном исчезновении граждан, в том
числе 65 – о пропаже несовершеннолетних. По 93 сообщениям было принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела, местонахождение всех подростков в ходе
доследственных проверок было установлено.
- Как обстоит дело с коррупцией? И
удалось ли победить незаконный игорный бизнес?
- Любители
легких денег неистребимы. В прошлом году мы выявляли
преступления в сфере незаконной игорной деятельности и уже в январе возбудили
очередное дело – в отношении организатора подпольного казино.
Во втором полугодии мы активно работали по выявлению преступлений
коррупционной направленности. По двум преступлениям (граждане ближнего
зарубежья совали полицейским мелкую взятку и следователь, пытавшийся дать на
лапу гатчинскому лесничему) дела окончены и направлены в суд.
Направлено в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников ГАИ,
получивших от водителя взятку. Также окончено дело врача Дружносельской психиатрической
больницы, взявшего деньги за оказанную медицинскую помощь. Пациент обратился к
нему не по профилю. Доктор полечил и потребовал за это деньги, но получил
только часть. Обидевшись, он поставил пациента на учет как психбольного, и того
лишили водительских прав. Какое-то время гражданин находился в неведении, а
когда его «диагноз» вскрылся в ходе прокурорской проверки, он обратился в
следственные органы.
Сейчас у нас находится в производстве уголовное дело по факту
вымогательства взятки: часть 5 статьи 290 УК РФ. Сотрудники патрульно-постовой
службы ГУ МВД по Петербургу и области, направленные сюда для оказания помощи, создали
такую ситуацию, при которой гражданин вынужден был заплатить. В противном
случае они обещали найти при нем наркотики.
- Что поспособствовало
выявлению коррупционных преступлений? Повышение гражданской сознательности?
- Сознательность ни причем. Три дела – результат работы
сотрудников собственной безопасности. Коррупционеры были выявлены в ходе
оперативных мероприятий, в результате наблюдения. Сотрудники ОСБ видели, как
нарушитель сел в машину ГИБДД. Когда он вышел, его спросили: протокол
составлен? Протокола нет. Взяточников изобличили.
Всего в прошлом году в
производстве следователей находилось 71 (+25) сообщение о преступлениях против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного
самоуправления. По результатам рассмотрения данных сообщений было
возбуждено девять уголовных дел: о злоупотреблениях и превышениях должностных
полномочий, о даче и получении взятки и о служебном подлоге.
- Николай Михайлович, изменились
ли приоритеты в вашей работе?
- В прошлом году мы стали
ориентироваться на определенные аспекты, которым ранее, быть может, не уделяли должного
внимания. В частности, это относится к преступлениям в сфере ятрогении. Ятрогения
– это разновидность преступлений против жизни и здоровья человека (медико-правовой термин древнегреческого происхождения,
обозначающий деяния медицинского работника, повлекшие смерть или вред здоровью
пациента). Обращений граждан с жалобами на действия медиков с каждым месяцем
становится все больше. Это число, можно сказать, растет в геометрической
прогрессии. Мы даем оценку деятельности медицинских работников, расследуем
уголовные дела, сложные в процессе доказывания и во временном ресурсе
(уголовным законом мы ограничены двухмесячным сроком, а здесь – длительные
экспертизы).
- Поясните: речь идет о
врачебных ошибках?
- Понятия «врачебная ошибка» в юриспруденции не существует. Чтобы
понять, было ли допущено ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
либо небрежность, мы должны давать принципиальную оценку. Основная задача не столько
привлечь медицинского работника, сколько разобраться и принять меры к
недопущению подобного в будущем. Профессия врача уважаема, мы не занимаемся
охотой на ведьм. Но у нас есть уголовные дела в отношении действий работников
государственных медучреждений, которые привели к печальным последствиям.
На сегодняшний день в производстве пять таких дел. Одно было прекращено
за сроком давности, два возбуждено недавно – по жалобам граждан, считающих, что
к смерти человека привела ненадлежащая медицинская помощь.
В прошлом году это было одним из наиболее сложных направлений
нашей деятельности. Методики расследования таких дел еще нет, мы нарабатываем
эту практику, и, я думаю, что в ближайшее время она не потеряет своей
актуальности. В Ленинградской области уже есть обвинительные приговоры по делам
о ятрогенных преступлениях. У нас приговоров пока еще нет, но в текущем году
они появятся.
- Николай Михайлович, что
можно сказать о личном составе? Гатчинский следственный отдел продолжает
поставлять кадры «наверх»?
- На сегодняшний день у нас все вакансии закрыты. В прошлом году
было принято на работу четыре новых следователя, двое уже аттестованы. Личный
состав продолжает меняться. Наши сотрудники быстро продвигаются по карьерной
лестнице, но им приходит достойная смена.