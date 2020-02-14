О культурном наследии: как перейти от слов к делу

В деревне Выра Рождественского поселения продолжается реставрация музея «Дом станционного смотрителя» - это первый в нашей стране музей литературного героя. По архивным документам и повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» здесь в 1972 году была воссоздана атмосфера почтово-дорожного быта ХIХ века. Музей, в котором полным ходом идет реставрация, является филиалом Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство». Чтобы работы не останавливалась в зимние месяцы, сооружены временные строительные укрытия - тепляки, поэтому прохожим и проезжающим по трассе сложно понять, что происходит внутри. А там реставрируются как каменные, так и деревянные постройки, входящие в музейный комплекс, полностью перекладываются инженерные сети. По словам Владимира Цоя, музей будет готов к следующему году.

Затем Владимир Олегович совершил ознакомительно-экскурсионный вояж в Вырицу. Организатор встречи на вырицкой земле – общественный председатель Гатчинского товарищества художников Елена Федотова пояснила, что это мероприятие - «обзорная экскурсия для председателя комитета по культуре по «болевым точкам», в контексте сохранения культурного наследия Гатчины и района». Решили начать с Вырицы, потому что наибольшую активность проявили именно вырицкие краеведы и общественники.

Владимира Цоя встречали петербургский писатель, автор книги «Вырица при царе. Дачный Петербург» Андрей Барановский, вырицкий депутат Игорь Козьмин, краеведы Андрей Бурлаков и Андрей Степанов, начальник сектора развития туризма комитета по культуре Гатчинского района Ольга Приходько и местные журналисты.

На пороге дома купца Бумагина на улице Почтовой в ожидании председателя комитета по культуре говорили о концепции сохранения исторического наследия. Изучив плачевное состояние дореволюционного здания изнутри, энтузиасты продолжили обсуждение: говорили о печальной судьбе уже утерянных исторических объектов и усадеб на территории района, делились идеями, как спасти то, что еще можно.

Дом купца Бумагина сейчас находится в собственности «Почты России». Это большая деревянная двухэтажка с великолепной башенкой и резными наличниками занята почтой лишь частично. Как отмечают специалисты, дом ценный по всем своим показателям, но давно нуждается в реставрации: венцы сгнили, фундамент рассыпается, купол покосился. Еще немного и… спасать будет нечего.

Владимир Цой внимательно выслушал пожелания и предложения активистов. Они хотят объединить исторические объекты Вырицы туристическим маршрутом, а также поддержать (понудить, заинтересовать, мотивировать) собственников объектов культурного наследия в работе по их восстановлению и содержанию, сделать информационные указатели и организовать краеведческий музей.

- Совет депутатов Вырицкого городского поселения и администрации нацелены на получение определенных результатов, с точки зрения развития туристического кластера, - сказал депутат Игорь Козьмин. - Хочу сделать акцент, что за последние 20-30 лет в Вырицком поселении мы потеряли много уникальных объектов деревянного зодчества, различных исторических зданий. Остались единицы. Наша общая цель - сохранить эти объекты.

- Все в ваших руках! Вы предлагаете их воссоздать? Мы готовы поддержать. Но если есть собственник - все вопросы к нему. Что мы можем? Мы можем, если это выявленный объект, поставить в план и за свой счет сделать его памятником (провести экспертизу и определить предмет охраны). Дальше все – мы же не собственники. Мы можем только штрафовать. А это – не выход, – считает Владимир Цой.

Краевед Андрей Степанов рассказал об идее совместно с «Почтой России», комитетом культуры Ленинградской области сделать краеведческий музей Вырицы в доме купца Бумагина. По его мнению, плюсы получат все: историческое здание привлечет инвесторов, его можно будет восстановить, жители – новый культурно-просветительский центр, почта – положительный имидж, новых партнеров и клиентов.

- Создание музея – другая история, - заметил Владимир Цой. - Здесь, в первую очередь, должны решать коллеги из местной администрации.

Владимир Цой обратил внимание участников встречи, что комитет по культуре Ленинградской области, «Музейное агентство» тратит на Гатчинский район беспрецедентные средства. Ни один другой район Ленинградской области, включая Выборгский, по количеству инвестиций в культуру даже рядом не стоят с Гатчинским районом. Идет реставрация музея в Выре, строится многофункциональный музейный центр в Рождествено, начинается реставрация усадьбы Демидова в Тайцах, в ближайших планах стоит Круглая Рига в Гатчине…

- Если местная администрация готова договориться с «Почтой России» и сделать краеведческий музей в Вырице – мы готовы поддержать. У нас нет программы поддержки муниципальных музеев, поэтому напрямую выделить средства мы не можем. Вы можете попробовать войти в отдельные наши программы. Но проект, экспертиза – все с вас. И только после этого возможно софинансирование с нашей стороны, - разъяснил требования законодательства Владимир Цой, а также посоветовал реально оценивать свои предложения. Все программы предполагают софинансирование, поэтому, в первую очередь, нужно все взвесить и понять, найдет ли деньги местная администрация.

- Одними разговорами Вырице не поможешь. Они уже 25 лет идут, а результата нет. Чтобы, к примеру, появился краеведческий музей - сначала нужен человек, который на общественных началах возглавит это движение. Да, все очень не просто, но решаемо: и экспонаты есть, и помещение можно найти, и средства, но нет человека, который возьмется за организацию, - высказал мнение краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков.

Общение с председателем комитета по культуре Владимиром Цоем продолжилось в старинной деревянной усадьбе на улице Майской, где провел последние месяцы жизни преподобный Серафим Вырицкий. Гостей радушно приняли хозяева дачи.

- У всех участников встречи есть четкое понимание того, что дело сохранения культурного наследия - это общее дело. Тема эта очень трудная, болезненная, чрезвычайно проблемная, но мы вместе будем стараться успеть сохранить то, что еще можно. Эта встреча стала для всех нас значимой и, самое главное, полезной в прикладном смысле, так как мы получили исчерпывающие ответы на многие вопросы, - резюмировала Елена Федотова.



