Дружногорское городское поселение: работа в интересах жителей

В состав Дружногорского городского поселения входят: административный центр поселения - поселок Дружная Горка, 11 сельских населенных пунктов: д. Заозерье; д. Зайцево; д. Изора; д. Кургино; д. Лампово; д. Лязево; с. Орлино; д. Остров; д. Протасовка; д. Симанково; п. ст. Строганово, а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП. Территория поселения занимает 19,5 тысячи гектаров.

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения нашего поселения составляет 6368 человек. В 2019 году родилось 36 малышей, умерло 85 человек.

Администрация, по состоянию на 1 января 2020, оказывает 53 муниципальные услуги и 1 муниципальную функцию на территории поселения, а также выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан. В весенний и осенний призывы в ряды Вооруженных Сил РФ с территории поселения отправлено в войска 12 наших молодых людей, что составляет 170% от поставленного плана.

В 2019 году 13 служащими администрации предоставлено 506 муниципальных услуг гражданам, выдано 612 справок, рассмотрено 655 письменных и 2858 устных заявлений граждан. Зарегистрировано 205 адресов объектов недвижимости, расположенных на территории нашего поселения. Данная работа проведена для актуализации базы налогообложения и повышения прозрачности и корректности в сборе налогов.

В 2018 году администрация поселения сформировала земельный участок на территории промышленной площадки №1 в п. Дружная Горка и уже в 2019 году нами был найден инвестор в лице ООО «ОРЦ», с которым в декабре прошлого года был заключен договор аренды земельного участка площадью 30 га для строительства оптового складского комплекса и завода по производству жидкого пектина.

Я считаю, что создание новых рабочих мест даст дополнительный импульс развитию нашего поселения и улучшит социально-экономическое состояние граждан.

Бюджет

Доходная часть бюджета поселения в 2019 г. исполнена в сумме 77,3 млн поселения (101,8 % от годового плана). Расходная часть исполнена в сумме 73,3 млн рублей (96,6% от годового плана). Профицит бюджета, впервые за многие годы, составил 4 млн рублей.

Жилищная политика

Администрация поселения совместно с администрацией Гатчинского муниципального района оказывает помощь гражданам в участии в государственных программах по улучшению жилищных условий. К сожалению, в 2020 году только одна семья, проживающая в нашем поселении, будет участвовать в программе Ленинградской области по улучшению жилищных условий с софинансированием социальной выплаты из местного бюджета. Специалисты администрации поселения всегда готовы оказать консультацию гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия в рамках участия в государственных программах.

В рамках реализации областного закона № 75-оз по обеспечению земельными участками многодетных семей, в 2019 году предоставлено 25 участков под строительство многодетным семьям Гатчинского района.

Еще одним важным направлением работы администрации поселения является расселение жителей, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными. По состоянию на 1 января 2020 года 27 домов признано аварийными, при этом 17 домов признано аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017, и именно жилые помещения в этих домах будут расселены в рамках реализации региональной адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». К 2022 году планируется расселение 114 квартир, в которых проживают 295 жителей.

Администрация поселения совместно с администрацией района, комитетом по строительству Ленинградской области и АО «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» прилагает все усилия, чтобы новый многоквартирный дом в п. Дружная Горка был построен. В 2019 году отобрана организация–застройщик, и уже в январе 2020 года дан старт подготовительным работам на месте строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома на 80 квартир, который строится на месте разобранного в прошлом году фундамента, по адресу: п. Дружная Горка, ул. Введенского, уч.7. Ориентировочная сдача объекта – ноябрь 2021 года.

ЖКХ

В 2019 году администрацией Гатчинского муниципального района дан старт долгожданным работам по строительству напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до д. Лампово. Уже сейчас мы можем увидеть, как проходят работы и решается многолетняя проблема нашего поселения. Первые шаги по проектированию и строительству канализационного напорного коллектора между п. Дружная Горка и д. Лампово были начаты еще в 90-е годы XX века, но, к нашему большому сожалению, довести работы до их логического завершения в то время не удалось. Перевод канализационных стоков на КОС в п. Сиверский, который должен состояться до конца 2020 года, несомненно приведёт к улучшению экологического состояния нашей территории.

В свою очередь АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в 2019 году построена блок-модульная установка подготовки воды в п. Дружная Горка, что позволило значительно повысить качество водоснабжения поселка.

Завершение данных работ совокупно с проведенными в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» мероприятиями по установке АИТП в 10 многоквартирных домах на ул. Введенского в п. Дружная Горка позволило нам сделать шаг к решению другого сложного вопроса, касающегося качества жизни наших жителей, а именно улучшения качества горячего водоснабжения многоквартирных домов (МКД) в посёлке. Завершение всех запланированных мероприятий по переводу системы теплоснабжения в п. Дружная Горка на «закрытую систему» не только позволит эффективно использовать энергоресурсы, но и, в случае принятия собственниками МКД решений об установке приборов учёта тепловой энергии на вводе в дома, в будущем позволит жителям перейти на фактическую оплату за использованные энергетические ресурсы. Учитывая тёплые зимы последних лет, это даст существенную экономию для бюджета домохозяйств нашего поселения.

В 2019 году в нашем поселении продолжилась реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, Фондом капитального ремонта Ленинградской области. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения в д. 4, 5, 7 по ул. Здравомыслова и д. 8 по ул. Садовой. В 2020 году капитальный ремонт инженерных систем в указанных домах будет продолжен.

Хотел бы напомнить нашим жителям, что оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества является обязанностью собственников жилых помещений, а низкий уровень взносов в нашем поселении не позволит в дальнейшем включать дома поселения в краткосрочные планы реализации программы. Уже в 2019 году мы столкнулись с ситуацией, когда из 11 домов, которые были обследованы специализированными организациями и получили необходимые для включения в краткосрочную программу документы, оплата только по 4 домам превысила установленный законодательством порог в 90%. В I квартале 2020 году документы, необходимые для включения капитального ремонта домов (п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д.6, д.8, ул. Пролетарская, д.1 и п. ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2) будут поданы на рассмотрение комиссии при комитете по ЖКХ Ленинградской области.

Благоустройство

В рамках работ по благоустройству территории поселения и реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» в 2019 году выполнены работы по благоустройству придомовых территорий д. 3 и д. 17 по ул. Введенского, обустроена новая система светодиодного освещения на ул. Усадебная в п. Дружная Горка.

На 2020 год администрация поселения и инициативные комиссии, на основании заявок, поступающих от жителей, определили необходимость выполнения работ по благоустройству придомовой территории д. 1 на ул. Пролетарская и ремонта проезда от дороги по ул. Введенского до ТП № 7 (параллельно д.15) в п. Дружная Горка.

В 2019 году при финансовой поддержке из областного бюджета (средства на развитие общественной инфраструктуры по заявке депутата Законодательного собрания С.В. Коняева) выполнены работы по благоустройству придомовой территории д. 10 и д. 15 на ул. Совхозной в д. Лампово, установлены новые элементы на детской площадке в с. Орлино.

По инициативе Семейного совета Дружногорского поселения, на денежные средства, выделенные из бюджета Ленинградской области по заявке депутата Законодательного собрания Л.А. Тептиной, в 2019 году установлена новая детская игровая площадка на ул. Крылова в п. Дружная Горка. В 2020 году совместная работа депутата, администрации и Семейного совета поселения будет продолжена. Планируется приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования на ул. Введенского в Дружной Горке и ул. Совхозной в Лампово.

Администрация поселения в отчётном году реализовала инициативу молодых мам, которые просили обустроить детскую игровую площадку в частном секторе деревни Лампово. В августе 2019 года детская площадка на ул. Полевой была открыта, дальнейшие работы по её обустройству будут продолжены в текущем году.

В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз, так называемого закона «о старостах», в 2019 году были проведены работы по демонтажу старых и монтажу новых светодиодных светильников в деревнях Заозерье, Симанково, Зайцево, Кургино, Лампово, Изора, Лязево, Протасовка, Остров и селе Орлино. Всего был установлен 281 новый светильник. Кроме заметного улучшения освещения дорог в населенных пунктах, снижена электрическая мощность, потребляемая системой уличного освещения, что в дальнейшем позволит существенно сократить расходы местного бюджета на оплату уличного освещения. Экономия будет направлена на дальнейшую модернизацию и улучшение системы уличного освещения нашего поселения.

В 2020 году работа по областному № 147-оз будет продолжена. Администрация поселения и старосты сельских населенных пунктов, на основании заявок, поступающих от жителей, продолжат решать наиболее насущные проблемы сельской местности: будут выполнены работы по ликвидации аварийных деревьев в с. Орлино, д. Зайцево, приобретено и установлено новое игровое оборудование на детских площадках в д. Лампово и д. Изора, отремонтированы щебеночные дороги в д. Заозерье, д. Кургино и д. Остров.

При финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района были обустроены в щебеночном исполнении автомобильные дороги, проходящие к земельным участкам, выделенным многодетным семьям на улицах Пограничной, Железнодорожной, Княжеской в п. Дружная Горка. Выполнен ремонт щебеночных дорог на ул. Бертовка и проезда от ул. Центральной к ул. Полевой в д. Лампово.

На средства дорожного фонда Ленинградской области в 2019 году отремонтированы ул. Краснофлотская и часть ул. Мира в пос. Дружная Горка.

На собственные средства поселения выполнен ремонт щебёночных дорог на ул. Полевая, ул. Новая в д. Лампово, ул. Полевая в с. Орлино.

В рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, на муниципальных дорогах установлены искусственные дорожные неровности рядом с хоккейной коробкой на ул. Введенского в Дружной Горке.

В 2020 году при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района будет завершен ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в п. Дружная Горка. Также будут продолжены мероприятия по содержанию и ремонту сельских дорог.

Также хочется отметить, что администрация поселения совместно с советом депутатов и администрацией Гатчинского района прикладывает все возможные усилия для продолжения в 2020 году выполнения работ по ремонту региональной автомобильной дороги «Сиверская – Дружная Горка – Куровицы». В 2019 году был отремонтирован участок дороги от п. Дружноселье до д. Лампово. В текущем году мы добиваемся выполнения ремонта участка дороги от с. Орлино до конца д. Изора.

Газификация

В 2019 году реализован проект АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по строительству газораспределительной сети к Спасо-Преображенскому Храму в с. Орлино. В конце прошлого года объект был передан в эксплуатацию Гатчинскому филиалу организации. Надеемся, что уже в текущем году жители села смогут получить технические условия на газификацию своих домовладений.

В 2019 году администрация Дружногорского поселения получила субсидию в комитете по ТЭК Ленинградской области в рамках участия в подпрограмме «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на софинасирование мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района». Осенью прошлого года работы по проектированию объекта начались, ориентировочный срок завершения – весна 2021 года.

Также в 2019 году проведена большая работа с жителями д. Лампово по подготовке документов для заявки на участие в вышеуказанной подпрограмме «Газификация Ленинградской области» с объектом «Распределительный газопровод по д. Лампово». Новая заявка была подана в комитет в январе 2020 года.

Социальная работа

Мы помним и чтим память о героях, погибших при защите нашей Родины. 31 января 2019 года жители Дружногорского городского поселения отметили 75-ю годовщину освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. А 9 мая этого года мы вместе отпразднуем 75-ую годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

В торжественно-траурных мероприятиях традиционно принимают участие большинство жителей поселения. Митингам предшествуют шествия под звуки духового оркестра от памятника Ленину до братского захоронения. В день празднования Дня Победы в колоннах Бессмертного полка односельчане несут портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В 2019 году при поддержке депутатов Законодательного собрания Л.А. Тептиной и С.В. Коняева приобретено новое оборудование для работы Дружногорского культурно-досугового центра (КДЦ). Выполнены ремонты в Дружногорской и Ламповской библиотеках, а также сельском доме культуры.

Сфера культуры в поселении продолжает своё динамичное развитие.

Всего в 2019 году специалистами нашего учреждения было проведено 362 культурно-массовых мероприятия, в которых приняло участие более 10 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2020 года функционируют 11 клубных формирований. Завершился 2019 год большим творческим подарком для жителей поселения и гостей - музыкальным спектаклем «Французские каникулы». Театральные спектакли становятся визитной карточкой нашего КДЦ. Я уверен, что в будущем нас ждёт еще много захватывающих воображение представлений.

В августе 2020 года на территории нашего поселения пройдет подведение итогов районного смотра-конкурса «Подворье». Надеемся, что наше поселение достойно примет гостей района на этом традиционном празднике и в дальнейшем ещё ни один раз станет площадкой для проведения масштабных культурных мероприятий.

В прошедшем году продолжили активную работу Молодежный совет и волонтёрский отряд «Волонтеры Победы» нашего поселения. Ребята приняли активное участие в фестивалях молодёжи Гатчинского района, провели множество патриотических мероприятий. Волонтёры совместно с Советом ветеранов поселения принимают активное участие в оказании помощи пожилым людям и ветеранам, они всегда готовы откликнуться на просьбы старшего поколения.

К сожалению, в 2019 году ушла из жизни почётный житель Дружногорского поселения и многолетний председатель совета ветеранов поселения Надежда Ивановна Березина. Но, несмотря ни на что, совет ветеранов продолжает свою работу. Весной 2020 года будет завершен ремонт в помещении Дружногорской библиотеки, и ветеранский актив под руководством нового председателя Татьяны Петровны Федоровой получит долгожданный кабинет для осуществления текущей деятельности и работы с населением.

Активную работу проводит Семейный совет Дружногорского поселения. В своем помещении в д.11а на ул. Урицкого он оказывает самую различную помощь нашим жителям: оказывает консультативную помощь, организует сбор и раздачу вещей, помощь продуктами через фонд «Теплый дом» и спонсоров, организует детские праздники, поздравления с Новым годом и множество других мероприятий.

Спорт

В числе основных задач муниципальной социальной политики Дружногорского поселения - развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья жителей поселения и создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни. Спорт – неотъемлемая часть жизни поселения.

В 2019 году мы заняли второе место в районном смотре-конкурсе за лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях Гатчинского района. Задача на ближайшие годы – вернуть себе пальму первенства в данном направлении деятельности.

Базовым и методическим центром является МКУ «Дружногорский физкультурно-спортивный центр «Росич». На его базе занимаются более 200 человек в 10-ти группах по пяти видам спорта: дзюдо, тайский бокс, футбол, капоэйра, силовые виды спорта.

В 2019 году на базе ФСЦ «Росич» было проведено 29 спортивных мероприятий, в том числе 9 районного уровня. Сами воспитанники спортивного центра приняли участие в 60 соревнованиях районного, регионального, всероссийского и международного уровней. Ребята завоевали 180 медалей, в том числе 19 наград на всероссийских и международных соревнованиях.

Спортивная команда «Алмаз» в 2019 году достойно представляла наше поселение на турнирах Гатчинского муниципального района по хоккею, футболу и мини-футболу.

В 2019 году традиционно на территории поселения прошли районные соревнования по футболу «Кубок Гартвига», мини-футбольный турнир среди ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова, турнир по дзюдо памяти Сергея Тарновского, в котором принимают участие наши друзья со всего Северо-Западного региона и соседней Эстонии, – эти соревнования являются стимулом для подрастающего поколения в стремлении к достижению спортивных побед.

В 2019 году осуществлен ряд существенных вливаний в спортивную инфраструктуру поселения: при содействии депутатов районного Совета депутатов Д.А. Ухарова и И.В. Моисеевой произведен ремонт хоккейной площадки в п. Дружная Горка. Из местного бюджета профинансированы работы по дальнейшему обустройству многофункциональной спортивной площадки в д. Лампово. Обустроено основание, модернизирована система освещения, установлены дополнительные борта в целях увеличения площадки для проведения соревнований по хоккею.

В 2020 году при содействии депутата ЗакСа С.В. Коняева и депутатов районного совета депутатов А.А. Макаренко и И.В. Моисеевой планируется дальнейшее совершенствование материально-технической базы центра «Росич». Также планируется завершение капитального ремонта спортивного стадиона Дружногорской школы. Пользуясь случаем, я приглашаю всех жителей заниматься спортом на наших спортивных сооружениях в Дружной Горке и Лампово.

В сентябре 2019 года состоялись выборы депутатов IV созыва Совета депутатов Дружногорского городского поселения. Жители поселения избрали 10 депутатов представительного органа местного самоуправления, от которых напрямую зависит то, как будет развиваться наше поселение в ближайший пятилетний период. Уже в сентябре 2020 года нам предстоят новые выборы – выборы губернатора Ленинградской области. Приглашаю жителей принять в них самое активное участие.

В завершение своего отчёта я хочу поблагодарить всех, кто помогает мне и команде нашей администрации в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: депутатов Законодательного собрания Ленинградской области С.В. Коняева и Л.А. Тептину, руководство Гатчинского муниципального района, депутатов Дружногорского городского поселения, руководителей и сотрудников предприятий и учреждений, руководителей и членов наших общественных организаций, старост и всех неравнодушных жителей. Уверен: вместе мы достигнем поставленных целей и значительно улучшим жизнь в нашем поселении.