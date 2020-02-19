Лучшим в спорте – заслуженные награды

Виновников торжества приветствовал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин.

- Спорт дарит хорошее настроение, много энергии и позитивных эмоций. В прошлом году наши спортсмены показали высокие результаты на Всероссийских и Международных соревнованиях. Результаты Ленинградской области неоднократно были отмечены в Министерстве спорта России. Мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры: появляются современные комплексы, где могут заниматься спортом не только спортсмены, но и местные жители. Мы стараемся делать все, чтобы все наши граждане как можно больше были вовлечены в массовый спорт, – сказал он и пожелал ленинградским спортсменам не сбавлять темп, чтобы в 2020 году в регионе появилось еще больше мастеров спорта и победителей различных турниров.

Лучших из лучших в спорте чествовали в этот день в 12 номинациях, среди которых: «Спортсмен 2019 года», «Тренер 2019 года», «Спортивная команда 2019 года», «Объект спорта 2019 года» и другие.

Гатчинскую делегацию, которую возглавил заместитель главы районной администрации Роман Дерендяев, наградили сразу в нескольких номинациях.

Так, депутату Законодательного собрания Ленинградской области, директору ФОК «Арена» Александру Русских вручили награду за лучшую организацию работы спортивного центра. Председателю спорткомитета Гатчинского района Сергею Пименову вручили награду за I место, которое занял Гатчинский район в Сельских спортивных играх, а также за лучшую организацию работы Центра тестирования ВФСК ГТО.

Заслуженному работнику физической культуры Николаю Пименову вручили награду за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Ленинградской области. Также был награжден президент Федерации бадминтона Ленинградской области Владимир Русских.

Отдельные награды передали спортсменам, защищающим честь Гатчинского района и Ленинградской области на соревнованиях различного уровня. Это Сергей Тюпышев (скалолазание, Гатчинская ДЮСШ № 2), Максим Гребнев, Анастасия Колиш, Татьяна Чикунова (настольный теннис, СШОР «Ника). Также заслуженный кубок вручили тренеру Гатчинской ДЮСШ № 2 Галине Новиковой за высокие результаты ее подопечных.



