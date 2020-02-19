Лучшим в спорте – заслуженные награды

Виновников торжества
приветствовал председатель комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области Геннадий Колготин.
- Спорт дарит хорошее
настроение, много энергии и позитивных эмоций. В прошлом году наши спортсмены
показали высокие результаты на Всероссийских и Международных соревнованиях.
Результаты Ленинградской области неоднократно были отмечены в Министерстве
спорта России. Мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры:
появляются современные комплексы, где могут заниматься спортом не только
спортсмены, но и местные жители. Мы стараемся делать все, чтобы все наши
граждане как можно больше были вовлечены в массовый спорт, – сказал он и
пожелал ленинградским спортсменам не сбавлять темп, чтобы в 2020 году в регионе
появилось еще больше мастеров спорта и победителей различных турниров.
Лучших из лучших в спорте
чествовали в этот день в 12 номинациях, среди которых: «Спортсмен 2019 года»,
«Тренер 2019 года», «Спортивная команда 2019 года», «Объект спорта 2019 года» и
другие.
Гатчинскую делегацию,
которую возглавил заместитель главы районной администрации Роман Дерендяев,
наградили сразу в нескольких номинациях.
Так, депутату
Законодательного собрания Ленинградской области, директору ФОК «Арена»
Александру Русских вручили награду за лучшую организацию работы спортивного
центра. Председателю спорткомитета Гатчинского района Сергею Пименову вручили
награду за I место, которое занял Гатчинский район в Сельских спортивных играх,
а также за лучшую организацию работы Центра тестирования ВФСК ГТО.
Заслуженному работнику
физической культуры Николаю Пименову вручили награду за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта на территории Ленинградской области.
Также был награжден президент Федерации бадминтона Ленинградской области
Владимир Русских.
Отдельные награды
передали спортсменам, защищающим честь Гатчинского района и Ленинградской
области на соревнованиях различного уровня. Это Сергей Тюпышев (скалолазание,
Гатчинская ДЮСШ № 2), Максим Гребнев, Анастасия Колиш, Татьяна Чикунова
(настольный теннис, СШОР «Ника). Также заслуженный кубок вручили тренеру
Гатчинской ДЮСШ № 2 Галине Новиковой за высокие результаты ее подопечных.