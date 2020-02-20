Фарман вернулся в Гатчину

Можно смело утверждать, что это самая точная копия аэроплана «Фарман-4» в мире, построенная после длительных научных исследований - копия самого популярного учебного и спортивного аэроплана начала ХХ века, который летал в гатчинском небе.

Аэроплан прибыл в Гатчину в разобранном виде. После разгрузки мы пообщались с представителем группы строителей аэроплана «Фарман-4», романтиком и энтузиастом Георгием Владимировичем Галли.

- Георгий Владимирович, откуда в вас столько любви к авиации? Причем, именно к первым летательным аппаратам?

- Как считают некоторые историки, земля, стены зданий - это магнитофонная пленка, необходимо найти магнитофон, который сможет воспроизвести, и история оживет. В те далекие времена, когда не было телевидения, интернета, предметы техники несли в себе задачу не только пользы, но и искусства, красоты, впечатления. Когда увидел в натуральную величину то, что мы построили, когда мы это собрали – я был удивлен и понял, что ощущали наши прадедушки и прабабушки, впервые увидев летательный аппарат вживую. Даже самые подробные мемуары, статьи тех лет не смогли передать этих чувств.

Как здорово, что живу в Петербурге: можно на поезде приехать в Гатчину – так, как это делали первые авиаторы начала века, или на автомобиле - и пройти теми же дорожками.

- Как пришла идея строить аэропланы? С чего все началось?

- Все вообще началось давно. Я заинтересовался историей авиации в те годы, когда Кашпировский давал свои сеансы по телевидению. В конце 1980-х годов увидел на станции метро Московская фотографии аэропланов, и среди них был Фарман. Я стал общаться с увлеченными авиацией людьми. Большое впечатление на меня произвела книга знаменитого историка Владимира Борисовича Шаврова. Он член секции истории авиации так же, как и гатчинец Владимир Иванович Николаев. Кстати, именно Николаев вдохновил меня. Когда он был директором музея в Пулково, он проводил большую научную работу. В то время вышел 4-серийный фильм «Крылья Отчизны». Съемки шли в Америке, в Париже и в Гатчине. А когда Владимир Иванович Николаев провел меня по траве Гатчинского аэродрома, ощущения были непередаваемые. Какая ценность имеется в Гатчине. Сила этого места колоссальная!

- К слову, ваша кандидатская диссертация тоже была связана с темой Фармана?

- Да, чем я доставил много трудностей своему научному руководителю. Ведь я оканчивал кораблестроительный университет. Но я очень заинтересовался этим самолетом - у него много интересных особенностей.

- Получается, что теперь Вы передали Фарман в надежные руки?

- Безусловно. Те авиационные события, которые происходили в Гатчине в начале ХХ века, не могли не повлиять на появление здесь, в наше время, профессиональных энтузиастов, оживляющих те времена, когда всюду говорили о Фарманах, Блерио, винтах Интеграл, свечах Олео, магнето Бош, моторах Гном, когда в моде были масляные пятна и дамские шляпки с аэропланами, когда звучали имена Ефимова, Уточкина, Попова, Нестерова, Зверевой, Евсюкова...

Эти энтузиасты – журналист газеты «Гатчинская правда», Почетный гражданин города Гатчины Владимир Иванович Николаев; директор, историк единственного авиационного музея в Петербурге Натела Михайловна Сафронова; организатор современного музея военной авиации в Гатчине, пилот, популяризатор Геннадий Анатольевич Панев; сотрудники краеведческого музея, библиотеки имени А.И. Куприна, музея П.Е. Щербова, энтузиасты 218 АРЗ.

Огромная благодарность всем, кто участвовал в организации новой экспозиции с Фарманом в музее 218 АРЗ. Благодаря им, любой ребенок может вживую увидеть точную копию знаменитого аэроплана, на котором С.И. Уточкин совершил первые полеты более чем в 70 городах России в 1910-1912 годы.

Неоценима роль в работах с аэропланом всех строителей и участников проекта «Фарман-2010», замечательных петербургских историков и других специалистов из разных предприятий и организаций, городов и стран. Некоторым участникам проекта приходилось работать с утра до вечера, без выходных...

- Чем еще знаменит «Фарман-4»?

- Несмотря на то, что наша группа энтузиастов построила уже три аэроплана (второй получил летную годность, совершил более 30-ти полетов на высоте около 30 метров, находится на испытаниях на аэродроме в Кубинке), этот аэроплан – единственный в России, наиболее приближенный к оригиналу.

Первым аэропланом, который увидели наши соотечественники, был именно этот, пилотируемый Уточкиным. На таком же аэроплане первый дипломированный российский пилот-авиатор М.Н. Ефимов занял первое место на авиационном Митинге в Ницце 15-24 апреля (28 апреля-7 мая) 1910 года.

«Фарман-4» строился на всех российских авиазаводах. Именно он до 1917 года служил основным учебным аэропланом в царской России и позднее - в военных и гражданских российских авиашколах. На нем выучились летать сотни знаменитых российских авиаторов, в том числе покоритель мертвой петли П.Н. Нестеров и рекордсмен 30-х годов М.М. Громов.

Фарман очень безопасный аэроплан. И ученики его любили. Единственно, что у него открытая кабина, поэтому ноги висели в воздухе. Второй пилот не мог управлять педалями, он сидел сзади и сбоку держал ручку управления. Вообще, это была первая в мире двухместная система обучения, и пилотов готовили очень быстро.

С такого аэроплана впервые в России - в Гатчине - были произведены опыты телеграфирования без проводов. Для осуществления радиосвязи с землей изобретатель телеграфа для аэроплана подполковник Д.М. Сокольцов поднимался вместе с пилотом, поручиком А.В. Панкратьевым, 9 (22) ноября 1911 года. На борту также находилась станция, а сзади – антенна в 35 метров с грузом на конце.

- Как вас приняла Гатчина?

- Музей 218 Авиационного ремонтного завода - надежное и достойное место. Гатчина - родина многих изобретений. Приятно, что нас приняли хорошо. Очень важна атмосфера и понимание людьми того, зачем и почему Фарман в Гатчине. Это очень хорошо, что Фарман войдет в экспозицию. Это значит, что он не просто будет где-то стоять, а люди будут его видеть, думать, изучать историю и мечтать о небе.

Когда мы ехали по западному скоростному диаметру в Гатчину, я увидел в небе радугу – радугу зимой! Конечно, все должно быть хорошо.

Как пояснил директор музея истории военной авиации Геннадий Панёв, впереди еще предстоит большая работа по созданию музея. Также он добавил, что кроме аэроплана музейный фонд пополнили винт с самолета Можайского – хорошо выполненная полная копия, достоверная копия вымпела Императорского Всероссийского аэроклуба и уменьшенная копия змейки полковника Сергея Александровича Янина, которая предназначалась для подъема наблюдателя. Змеев запускали с движущегося поезда, и змеенавты проводили с них наблюдения.

- Когда родилась идея музея истории военной авиации и выставочного центра «Гамаюн», я сначала боялся, что мы не найдем экспонаты периода начала авиации, - говорит Г.А. Панев. - Но совершенно неожиданно для меня эта идея привлекла энтузиастов, и у нас теперь много единомышленников.

Сначала мы подняли штурмовик, который 78 лет пролежал под Вырой в лесу. Он готовится к экспозиции. Сейчас получили Фарман. Он будет временно храниться в музее 218 АРЗ, а через год-два переедет в выставочный павильон на улице Кныша. Еще один самолет времен войны выразили готовность передать нашему музею гатчинские военные. Все складывается хорошо. И я думаю, что энтузиасты – люди, любящие авиацию и Гатчину, – еще у нас будут…