Приговор пьяному водителю

…В июле прошлого года,
около полуночи, инспекторов дорожно-патрульной службы вызвали на ДТП: на
автодороге «А-120 Южное полукольцо» между Новым Учхозом и Войсковицами
автомобиль «Рено Логан» вылетел в кювет. Пассажир, находившийся на переднем
сиденье, погиб, водитель с места ДТП скрылся. Следы торможения на месте аварии
отсутствовали.
ГАИ вызвал случайный
свидетель: мужчина, ехавший следом в сторону Войсковиц, видел, как белый
«Логан» с логотипом такси на скорости примерно 100 км/ч внезапно свернул влево
– туда, где ни съезда с дороги, ни перекрестка нет. Подъехав, мужчина увидел
«Логан» в кювете. Он подошел к месту аварии, рядом с машиной стоял мужчина, от
которого пахло алкоголем. Пассажир на переднем сиденье был мертв. Пьяный
водитель сказал: «Сейчас вернусь» и куда-то ушел.
Он не вернулся. Свидетель
позвонил «112» и вызвал «скорую» и полицию.
Виновника ДТП нашли под
утро в ходе оперативно-розыскных мероприятий – на улице в Елизаветино, со следами
крови на одежде и с запахом алкоголя. Его доставили в дежурную часть УМВД
России по Гатчинскому району и допросили. Выяснилось, что это 36-летний житель
Елизаветино Владимир Ф., менеджер с высшим образованием, ранее не судимый. Ему
предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного
движения лицом, находившимся за рулем в состоянии алкогольного опьянения,
повлекшее за собой смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП. С
гражданина Ф. взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Владимир Ф. подрабатывал
таксистом. Белый «Логан» был арендован им еще два года назад для перевозки
пассажиров. Состояние его на момент совершения аварии не вызвало сомнений. В
результате медицинского освидетельствования у него зафиксировали наличие паров
этанола в выдыхаемом воздухе содержанием 0,50 мг/л. Химико-токсикологическое
исследование показало концентрацию этилового спирта в организме 1,1 %.
Супруга погибшего
рассказала, что в тот день ее муж вместе с приятелем сидели в машине и выпивали.
Около десяти вечера муж ей позвонил, сказал, что едет в Москву, и отключил
телефон. На следующий день участковый сообщил женщине о его гибели…
Судебно-медицинская
экспертиза показала, что смерть пассажира наступила в результате тупой
сочетанной травмы головы, шеи, грудной клетки с очагом деструкции вещества
спинного мозга, полным разрывом межпозвоночного диска между первым и вторым
шейными позвонками. Травма осложнилась отеком головного и спинного мозга.
В судебном заседании
гражданин Ф. полностью согласился с предъявленным обвинением. Признался, что в
тот день они выпивали вместе с погибшим, после чего в ночь на арендованной им
машине такси поехали по бетонке на заправку в сторону Войсковиц. На 57-м
километре он не справился с управлением, машина съехала в левый кювет и
опрокинулась. Он вышел из машины, подошел к сидевшему впереди товарищу и понял,
что тот скончался. Свой уход с места ДТП подсудимый объяснил шоковым состоянием
– от произошедшего и от гибели друга.
Помимо признания самого
подсудимого, его виновность в преступлении подтверждается исследованными в ходе
судебного разбирательства доказательствами. Суд пришел к выводу, что вина
гражданина Ф. обоснована: он управлял транспортным средством, находясь в
состоянии алкогольного опьянения. Нарушил правила дорожного движения, проявил
преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, что и привело
к трагическим последствиям. Автомобиль был технически исправен – просто
водитель пренебрег целым рядом правил, главное из которых гласит: «Водителю
запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения».
Суд квалифицировал
действия гражданина Ф. как нарушение водителем правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека. Кроме того, он был пьян и ушел с
места ДТП.
При всем при том,
Владимир Ф. – личность вполне законопослушная. Он официально трудоустроен, к
административной ответственности не привлекался, срок не отбывал, на учетах не
состоит, по месту работы характеризуется положительно. В качестве смягчающих
обстоятельств суд учел наличие у него малолетнего ребенка, а также тот факт,
что подсудимый принял меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением. Он
дал письменное обязательство о ежемесячных выплатах на содержание малолетних
детей погибшего. Было учтено и признание вины, и раскаяние в содеянном.
Однако, учитывая данные о
личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного им
преступления и руководствуясь принципами разумности, справедливости и
соразмерности наказания, суд пришел к выводу, что гражданину Ф. должно быть
назначено реальное лишения свободы. Меру пресечения изменили на заключение под
стражу.
По приговору Гатчинского
городского суда Владимир Ф. отправился на шесть лет в исправительную колонию
общего режима. Помимо основного, суд счел необходимым применить к нему
дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами. Это лишение распространяется
на все время отбывания наказания, но срок его начнет исчисляться с момента
выхода на свободу.
Жена погибшего заявила
исковые требования о компенсации морального вреда в полмиллиона рублей. Суд
признал требования вдовы обоснованными и, учитывая, что осужденный является
трудоспособным лицом, возможность получения дохода у него имеется, удовлетворил
иск потерпевшей в полном объеме. Полмиллиона надлежит взыскать с осужденного.
Вещественное
доказательство по делу – автомобиль марки «Рено Логан», хранившийся на спец.
стоянке, возвратили собственнику.
По информации Гатчинской городской
прокуратуры