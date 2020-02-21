Приговор пьяному водителю

…В июле прошлого года, около полуночи, инспекторов дорожно-патрульной службы вызвали на ДТП: на автодороге «А-120 Южное полукольцо» между Новым Учхозом и Войсковицами автомобиль «Рено Логан» вылетел в кювет. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, погиб, водитель с места ДТП скрылся. Следы торможения на месте аварии отсутствовали.

ГАИ вызвал случайный свидетель: мужчина, ехавший следом в сторону Войсковиц, видел, как белый «Логан» с логотипом такси на скорости примерно 100 км/ч внезапно свернул влево – туда, где ни съезда с дороги, ни перекрестка нет. Подъехав, мужчина увидел «Логан» в кювете. Он подошел к месту аварии, рядом с машиной стоял мужчина, от которого пахло алкоголем. Пассажир на переднем сиденье был мертв. Пьяный водитель сказал: «Сейчас вернусь» и куда-то ушел.

Он не вернулся. Свидетель позвонил «112» и вызвал «скорую» и полицию.

Виновника ДТП нашли под утро в ходе оперативно-розыскных мероприятий – на улице в Елизаветино, со следами крови на одежде и с запахом алкоголя. Его доставили в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району и допросили. Выяснилось, что это 36-летний житель Елизаветино Владимир Ф., менеджер с высшим образованием, ранее не судимый. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП. С гражданина Ф. взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Владимир Ф. подрабатывал таксистом. Белый «Логан» был арендован им еще два года назад для перевозки пассажиров. Состояние его на момент совершения аварии не вызвало сомнений. В результате медицинского освидетельствования у него зафиксировали наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе содержанием 0,50 мг/л. Химико-токсикологическое исследование показало концентрацию этилового спирта в организме 1,1 %.

Супруга погибшего рассказала, что в тот день ее муж вместе с приятелем сидели в машине и выпивали. Около десяти вечера муж ей позвонил, сказал, что едет в Москву, и отключил телефон. На следующий день участковый сообщил женщине о его гибели…

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть пассажира наступила в результате тупой сочетанной травмы головы, шеи, грудной клетки с очагом деструкции вещества спинного мозга, полным разрывом межпозвоночного диска между первым и вторым шейными позвонками. Травма осложнилась отеком головного и спинного мозга.

В судебном заседании гражданин Ф. полностью согласился с предъявленным обвинением. Признался, что в тот день они выпивали вместе с погибшим, после чего в ночь на арендованной им машине такси поехали по бетонке на заправку в сторону Войсковиц. На 57-м километре он не справился с управлением, машина съехала в левый кювет и опрокинулась. Он вышел из машины, подошел к сидевшему впереди товарищу и понял, что тот скончался. Свой уход с места ДТП подсудимый объяснил шоковым состоянием – от произошедшего и от гибели друга.

Помимо признания самого подсудимого, его виновность в преступлении подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Суд пришел к выводу, что вина гражданина Ф. обоснована: он управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Нарушил правила дорожного движения, проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, что и привело к трагическим последствиям. Автомобиль был технически исправен – просто водитель пренебрег целым рядом правил, главное из которых гласит: «Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения».

Суд квалифицировал действия гражданина Ф. как нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Кроме того, он был пьян и ушел с места ДТП.

При всем при том, Владимир Ф. – личность вполне законопослушная. Он официально трудоустроен, к административной ответственности не привлекался, срок не отбывал, на учетах не состоит, по месту работы характеризуется положительно. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у него малолетнего ребенка, а также тот факт, что подсудимый принял меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением. Он дал письменное обязательство о ежемесячных выплатах на содержание малолетних детей погибшего. Было учтено и признание вины, и раскаяние в содеянном.

Однако, учитывая данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд пришел к выводу, что гражданину Ф. должно быть назначено реальное лишения свободы. Меру пресечения изменили на заключение под стражу.

По приговору Гатчинского городского суда Владимир Ф. отправился на шесть лет в исправительную колонию общего режима. Помимо основного, суд счел необходимым применить к нему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Это лишение распространяется на все время отбывания наказания, но срок его начнет исчисляться с момента выхода на свободу.

Жена погибшего заявила исковые требования о компенсации морального вреда в полмиллиона рублей. Суд признал требования вдовы обоснованными и, учитывая, что осужденный является трудоспособным лицом, возможность получения дохода у него имеется, удовлетворил иск потерпевшей в полном объеме. Полмиллиона надлежит взыскать с осужденного.

Вещественное доказательство по делу – автомобиль марки «Рено Логан», хранившийся на спец. стоянке, возвратили собственнику.

По информации Гатчинской городской прокуратуры