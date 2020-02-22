Гатчинцы – в числе призеров XV Слёта молодёжного актива

В Слете молодежного актива, который состоялся в посёлке Лосево Приозерского района с 19 по 21 февраля, приняли участие команды из 16 районов Ленинградской области, а также команды Государственного совета Республики Крым, Молодежного правительства Ленинградской области, Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области, Общественной палаты Ленинградской области, общественного движения «Волонтеры Победы», регионального отделения «Российского Красного Креста», общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», «Ленинградские Гвардейцы».

Слёт начался со спортивных состязаний - эстафеты и настольного тенниса. Затем состоялось торжественное построение и официальное открытие слёта. Доклады о готовности у капитанов команд приняли начальник слета, вице-спикер Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский, депутаты Валерия Коваленко, Сергей Коняев и Александр Русских.

По традиции команды презентовали свою экипировку, эмблемы, показали короткие театрализованные номера. Тема этого года - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне - отразилась в «визитных карточках», выступлениях и форме команд.

Второй день начался со сдачи норм ГТО и викторины на тему «Великая Отечественная война 1941-1945», после чего была открыта работа секций.

В рамках секции «Организационно-правовые вопросы участия в конкурсе грантов и основы социального проектирования», модераторами которой стали депутат ЗакСа Ленобласти, ответственный секретарь Совета представителей НКО Валерия Коваленко и представитель комитета по печати Ленинградской области Александра Мазник, участникам рассказали о том, как можно получить президентский или региональный грант, как правильно готовить заявку и смету проекта и чего делать точно не следует, разобрали типичные ошибки.

В регионе выстроена последовательная и эффективная система поддержки предпринимательства. О том, каким образом регион помогает начинающим своё дело, рассказал депутат областного парламента Сергей Коняев в ходе работы секции «Меры и инструменты государственной и общественной поддержки бизнеса на территории Ленинградской области, партнерство и бизнес образование со школьной скамьи».

Продолжился слёт работой дискуссионной площадки в рамках Всероссийского патриотического проекта «Связь поколений», открытым заседанием Молодёжного парламента и представлением творческого домашнего задания.

В третий, заключительный день были подведены итоги и награждены победители.

По итогам творческих и спортивных соревнований первое место завоевала команда «Волонтеры Победы», второе место разделили между собой команды Лужского и Киришского муниципальных районов, а третье место досталось команде Гатчинского района.

«Такие встречи, безусловно, необходимы. Проходят они всегда очень активно, молодёжь их ждёт, и на этот раз программа Слёта привлекла большое число участников, - оценил итоги Слёта спикер парламента Ленобласти Сергей Бебенин. - Отрадно, что среди них были представители Госсовета Республики Крым. Хочу поблагодарить всех, кто приехал на Слёт. Уверен, что общение увеличит число проектов, которые будут предложены и реализованы на протяжении этого года - года Победителей».

Положительно оценил итоги слёта и депутат Александр Русских: «Крымчане несколько раз приезжали на наши слёты, смотрели, как мы проводим мероприятия, как у нас сформирован молодёжный парламент, и на примере Ленобласти сформировали свой. Сегодняшнее их участие в нашем Слете - это один из ярких, полезных примеров сотрудничества. Такие встречи полезны и нашим ребятам, поскольку доказывают, что хорошо работать можно только в команде».



