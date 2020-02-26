Евгений Воронин: «Вместе мы сможем сделать многое!»

Территория, землепользование

Территория Войсковицкого сельского поселения составляет 3126 га. В состав муниципального образования входит два поселка - Войсковицы и Новый Учхоз и три деревни - Тяглино, Карстолово и Рябизи.

В 2019 году в целях реализации 105-го областного закона по обеспечению земельными участками многодетных семей предоставлены участки под строительство четырем семьям. Всего с начала реализации закона на нашей территории многодетным семьям предоставлено 52 участка.

В 2019 году присвоено 90 адресов земельным участкам, жилым домам и другим объектам. В рамках соглашения с Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района проведено обследование 150 земельных участков.

По соглашению с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 2019 году проведена двукратная химическая обработка борщевика Сосновского на территории 33,5 га. В текущем году эта работа будет также продолжена.

Общегосударственные вопросы

За 2019 год в администрацию поселения от граждан поступило 414 письменных обращений, из них: 219 обращений по вопросам землеустройства, 112 обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством, 15 обращений по нарушению тишины и покоя граждан в ночное время, 51 обращение по вопросам выдачи справок и характеристик, ещё 17 обращений на иные темы.

В настоящее время администрация оказывает 44 муниципальные услуги, их можно получить в филиалах многофункционального центра.

В социальной сети «Вконтакте» работает официальная группа администрации Войсковицкого сельского поселения, в которой размещается официальная информация о деятельности органов местного самоуправления и где жители могут высказывать свои предложения.

В 2019 году сотрудниками администрации было составлено и направлено в административную комиссию 16 протоколов об административных правонарушениях. Основные нарушения: торговля в не отведенных для этого местах, размещение объявлений вне установленных мест и нарушение тишины и покоя в ночное время.

Общая численность граждан, пребывающих в запасе, на территории Войсковицкого сельского поселения составляет 1411 человек, из них 99 призывников, 184 офицера, 1128 человек из состава солдат, сержантов, прапорщиков. В 2019 году на службу призвано девять человек из восьми по плану (112%). Наши призывники проходят службу в воинских частях Росгвардии в г. Сосновый Бор и Краснознаменном спасательном центре МЧС России в г. Колпино. Традиционно наши призывники служат в дивизии ВДВ Пскова и несут службу в роте почетного караула Президентского полка.

Бюджет, экономика

Одной из главных задач органов исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета. Наши основные налогоплательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района», АО «Племенная птицефабрика Войсковицы», ОДК АО «218 АРЗ», ООО «Торус». На 1 октября

2019 г. зарегистрировано 69 юридических лиц и 205 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на нашей территории.

Доходная часть бюджета нашего муниципального образования в 2019 году была исполнена в сумме 53 615 тыс. руб., 47% от этой суммы собственные доходы. Расходная часть бюджета составила 55 595 тыс. руб. Сумма экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур по размещению муниципального заказа в 2019 году составила 3 200 тыс. рублей.

В 2019 году наблюдался рост объема отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям. Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям составил более 161 млн рублей. Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию по итогам 9 месяцев составила 38142 руб.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится на АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». За 9 месяцев 2019 года произведено 70,6 млн штук яиц с увеличением темпов роста на 6,3% к аналогичному периоду прошлого года. Предприятие продолжает сохранять стабильно растущие темпы производства.

Жилищное хозяйство

По подразделу бюджета «Жилищное хозяйство» расходы в 2019 году составили 1 338 тыс. руб. Средства пошли на оплату взносов за капитальный ремонт региональному оператору, на установку счетчиков водоснабжения, оплату услуг расчетного центра, содержание и ремонт свободного жилья.

Управляющей компанией МУП ЖКХ «Сиверский» выполнены работы по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов на сумму 2 713 тыс. руб. Основные виды выполненных работ - это ремонт инженерных сетей, ремонт водосточных систем, ремонт подъездов, герметизация межпанельных стыков, замена домофонов, установка светодиодных светильников, изготовление и установка дверей в подвалы.

В 2019 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнен капитальный ремонт мягкой кровли и инженерных сетей дома № 8 по ул. Молодежной п. Войсковицы, стоимость работ составила 12 745 тыс. рублей.

На 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит три семьи. В реестре граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, состоит 19 семей, из них одна семья признана нуждающейся в 2019 году.

Бесплатная приватизация жилья продолжается, и в ушедшем году в собственность граждан путем приватизации было передано шесть квартир.

Коммунальное хозяйство

Если источники теплоснабжения на нашей территории все модернизированы, то состояние инженерных сетей остается одной из главных проблем. Предприятием «Коммунальные системы Гатчинского района» в 2019 году проведены работы по замене сетей теплоснабжения до центра культуры и спорта, а также решена наша давняя проблема с водоотведением – построен канализационный коллектор от городка Борницкий Лес до п. Войсковицы.

Предприятием «Ленэнерго» решаются проблемные вопросы с электроснабжением ул. Грунева в п. Войсковицы – проведены работы по переводу части улицы на электроснабжение от мачтовой подстанции, в 2020 году будут выполнены работы по реконструкции линии. В д. Тяглино установлен новый трансформатор большей мощности.

Несмотря на большую работу ресурсоснабжающей организации, управляющей компании и администрации, задолженность населения перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса ежегодно растет. При администрации действует комиссия по работе с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги. В 2019 году на заседания комиссии были приглашены 140 человек. Продолжается претензионная работа с должниками по плате за наем жилого помещения, направляются досудебные уведомления и подаются заявления о взыскании задолженности в судебный участок.

Четвертый месяц на территории Гатчинского района проводится «мусорная реформа», и по-прежнему актуальными остаются вопросы цены, нормативов накопления, оборудования контейнерных площадок и способов вывоза отходов. С 2020 года правительством Ленинградской области снижен тариф за вывоз ТКО на 12%, к апрелю планируется пересмотр нормативов накопления, что также приведет к снижению размера платы. Будет предусмотрена возможность взимания платы не с квадратного метра, а с человека. Если у жителя Ленинградской области есть и квартира, и дача, к оплате будет применяться коэффициент 0,5, то есть 50% будет оплачиваться за квартиру и 50% за дачу. Нами совместно с жителями будут определяться места для установки дополнительных контейнерных площадок. По этим вопросам мы уже проводили встречи и дальше продолжим эту работу в диалоге с вами на общих собраниях и отдельно по каждому населенному пункту.

Благоустройство

На благоустройство в отчетном году было направлено 6 726 тыс. руб.

Традиционно весной были проведены субботник и месячник по благоустройству территории. В период месячника выполнены работы по санитарной уборке, в клумбы и вазоны было высажено 600 единиц цветов, проведена обрезка и кронирование 20 деревьев и 200 кустарников, произведен спил 15 аварийных деревьев.

Для обеспечения чистоты на территории постоянно работают дворники. Весь летний период скашиванием газонов занимались тракторист и работники с ручными бензокосами.

На организацию уличного освещения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2019 году было направлено 2 127 тыс. руб., из них:

- 1 150 тыс. руб. составила плата за электроэнергию;

- 977 тыс. руб. направлено на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт существующих сетей уличного освещения.

В рамках реализации областного закона «О старостах» в д. Тяглино был смонтирован участок линии уличного освещения протяженностью 800 п.м. За счет средств местного бюджета построена линия освещения протяжённостью 450 п.м. в д. Карстолово. Обустроено освещение на пешеходном переходе у автобусной остановки на ул. Ростова, а также на участке ул. Хлебалина от ул. Ростова до ж/д станции Войсковицы.

Всего в 2019 году проведена замена 30 ламп, приобретено и установлено 39 новых светодиодных светильника, заменено 25 неисправных светильников с газоразрядными лампами, смонтировано 1250 п.м провода, установлено 12 новых опор линий освещения.

В текущем году планируется продолжение работ на сетях уличного освещения в д. Рябизи и п. Войсковицы.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству было использовано 4 млн руб., эти средства пошли на следующие цели:

- борьба с борщевиком Сосновского;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз ТКО;

- заработная плата работников по благоустройству;

- закупка инструмента, инвентаря и хозяйственных товаров, содержание и ремонт техники, приобретение ГСМ;

- в декабре 2019 г. проведен ремонт и установка уличных консолей новогоднего оформления, установлены искусственные уличные ели;

- произведена опиловка 15 сухостойных и аварийных деревьев;

Основываясь на успешном опыте предыдущих лет, в 2019 году по программе грантовой поддержки местных инициатив была построена комбинированная спортивная площадка в п. Войсковицы. Стоимость площадки составила 3 268 тыс. руб., финансирование осуществлялось за счет средств федерального, регионального, местного бюджета и вклада предприятия ООО «Перспектива».

Ремонт и содержание дорог

Финансирование дорожной деятельности в 2019 году по разделу бюджета «Дорожное хозяйство» составило 9 028 тыс. руб.

В рамках содержания автомобильных дорог, дворовых территорий и пешеходных тротуаров регулярно проводились работы по устранению ямочности и подметанию, а в зимний период - по уборке снега и антигололедной обработке.

В 2019 году был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги Центральная в д. Тяглино от дома №54 до дома №72б. Площадь асфальтирования составила 1 400 кв. м, а протяженность отремонтированного участка 350 п.м. Стоимость работ составила 1 429 тыс. руб.

Летом 2019 года были обустроены новые и отремонтированы существующие тротуары общей протяженностью 370 п.м. вокруг здания детского сада Вой-сковицкой школы №1. В рамках трудового участия граждан проведено озеленение прилегающей территории, высажены саженцы деревьев. Стоимость контракта составила 1 404 тыс. руб.

На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 14, 15 по пл. Манина в п. Войсковицы было направлено: 2 570 тыс. руб. из средств местного бюджета, 2200 тыс. руб. из средств депутатского фонда депутатов ЗАКС Ленинградской области Т.В. Бездетко и А.В. Русских и 320 тыс. руб. из средств депутатского фонда Р.А. Алехина и А.И. Бойко. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 3 184 кв. м. При выполнении работ была предусмотрена установка новых садово-парковых диванов, урн и замена светильников уличного освещения на новые энергосберегающие светильники.

В 2020 году планируется ремонт дворовых территорий домов 9 и 11 по пл. Манина п. Войсковицы.

При проведении работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог для контроля качества применяемых материалов и соблюдения технологии производства работ привлекались специалисты технического надзора. Пробы всех используемых подрядными организациями строительных материалов прошли лабораторные испытания. Всего выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог и пешеходных тротуаров на площади 5 183 кв. м.

Социальная работа

На 1 января 2020 г. численность ветеранов Войсковицкого сельского поселения составляет 57 человек: жителей блокадного Ленинграда – 6 чел., малолетних узников – 37 чел., тружеников тыла – 10 чел., вдов участников войны – 4 чел.

Совместно с Советом ветеранов Войсковицкого сельского поселения продолжается работа по поздравлению с юбилейными датами наших заслуженных жителей. В 2019 году бриллиантовый юбилей - 60 лет совместной жизни - отметили три семейные пары, пять семейных пар отпраздновали золотую свадьбу. Свой 90-летний юбилей отпраздновали 12 долгожителей нашего поселения.

В ноябре 2019 года на областном празднике, посвященном Дню матери, нашей многодетной семье Пеус, воспитывающей 7 детей, вручили ключи от нового микроавтобуса.

Культура, спорт, молодежная политика

В структуре расходной части местного бюджета 2019 года на культуру, спорт и молодежную политику направлено 21 205 тыс. руб.

В 2019 году Войсковицкий центр культуры и спорта продолжил вести активную работу по обеспечению досуга и развитию физической культуры и спорта для жителей всех возрастов и категорий.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта помещений учреждения и прилегающей территории на сумму 22 311 тыс. рублей.

Специалистами Войсковицкого центра культуры и спорта совместно с учреждениями образования, Советом ветеранов, Советом бывших малолетних узников фашистских концлагерей и «Волонтерами Победы» активно продолжается работа по героико-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Традиционно проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню снятия блокады и памятным датам.

По традиции, в августе наше поселение отпраздновало свой день рождения. Под эгидой объявленного в Ленинградской области года здорового образа жизни в концертно- развлекательной программе приняли участие юные спортсмены поселения. Для пропаганды здорового образа жизни прошли показательные выступления секции Тхэквондо и организованы спортивные состязания на стадионе.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2019 году началась подготовка и проведение ряда мероприятий, посвященных этой дате. Активно начал свою работу Волонтерский десант Победы, проводились встречи с ветеранами, осуществлялась работа по благоустройству памятных мест, жители поселения принимали участие в героико- патриотических акциях.

В рамках объявленного в стране Года театра на основной сцене Дома культуры состоялось большое количество театральных представлений, в число которых вошли театральные постановки образцового театра «Мозаика». Продолжается сотрудничество с областным театром «На Литейном»: в 2019 году состоялась премьера спектакля «Тот самый М.»

В 2019 году наша молодежь приняла участие в районной игротеке, фестивалях трудовых бригад и молодых избирателей. В течение года две команды молодежного совета принимали участие в открытой районной спартакиаде Молодежных советов, по результатам которой заняли 1-е и 3-е места. Молодежный актив поселения стал победителем конкурса «Доброволец ГМР» в номинации «Культурно-просветительское волонтерство». Благодарностью комитета цифрового развития Ленинградской области отмечены волонтеры по подключению цифрового телевидения.

В летний период были временно трудоустроены 26 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Семья Захаровых получила Гран-при на районном конкурсе семей и представляла Гатчинский муниципальном район на 17 областном конкурсе «Дружная семья».

В целях укрепления толерантности, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике экстремизма, для различных категорий жителей нашего поселения в течение отчетного года на базе Центра культуры и спорта проводились мероприятия, которые охватывали жителей поселения различного вероисповедания, разных возрастов и категорий.

Всего на базе Войсковицкого Центра культуры и спорта в отчетном году проведено 239 мероприятий, на которых присутствовало более 16 тысяч человек.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: правительство Ленинградской области, администрацию Гатчинского района, сотрудников нашей администрации, депутатов, руководителей предприятий и учреждений, руководителей общественных организаций, старост, членов инициативных комиссий и всех неравнодушных жителей. Уверен, вместе мы сможем сделать многое!