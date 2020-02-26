Центр Art&Science в центре Гатчины

В рамках сотрудничества
Научно-исследовательский музей будет курировать экспозиционно-выставочное и
просветительское направления, связанные с осуществлением межмузейных проектов в
рамках программы «Культура и искусство» на многофункциональной площадке
«Молзавод» (на территории бывшего молочного завода на пр. 25 Октября в центре
Гатчины).
В центре площадки
«Молзавод» предполагается разместить мультифункциональный событийный комплекс,
на территории которого возможна организация крупных мероприятий научной сферы
(фестивали, конференции, лекционные циклы) в связке с выставочной программой,
демонстрирующей, в том числе, результаты совместной работы художников и ученых.
- Это первый в России
подобный проект, направленный на осуществление синтеза двух важнейших
составляющих современной жизни – науки и искусства. На первый взгляд, полярные,
но они имеют много точек соприкосновения. Для нас важно участие в проекте,
который позволит расширить привычные границы музейных и образовательных систем,
- сказал директор Научно-исследовательского музея Алексей Мудров.
Примерная стоимость
проекта составит 4 млн евро, точный размер требуемых инвестиций станет известен
после того, как будет одобрена итоговая концепция освоения промышленного
пространства к июлю 2020 года.
- Мы не хотим делать
кальку с подобных общественных пространств, в Гатчине должна быть сформирована
своя уникальная научно-исследовательская и образовательная территория,
работающая по лучшим мировым практикам. Наш проект объединит в себе лучшие
истории, связанные с наукой, культурой, социальными проектами и бизнесом. Как
говорится, чтобы зонт работал, он должен быть открытым. Вот и мы хотим стать
своеобразным зонтом для всех вовлеченных в науку и культуру людей, - добавил
совладелец ГК «Галактика», идейный вдохновитель проекта «Молзавод» Игорь Дю.
Ключевыми партнерами
проекта являются правительство Ленинградской области, Научно-исследовательский
музей при Российской академии художеств, НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ,
Университет ИТМО, The Dairy News, АО «Тетра Пак», деятели искусства и другие.
Напомним, что проект вошел в ТОП-10 инициатив по развитию городского пространства, по оценке Агентства стратегических инициатив.