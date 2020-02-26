Центр Art&Science в центре Гатчины

В рамках сотрудничества Научно-исследовательский музей будет курировать экспозиционно-выставочное и просветительское направления, связанные с осуществлением межмузейных проектов в рамках программы «Культура и искусство» на многофункциональной площадке «Молзавод» (на территории бывшего молочного завода на пр. 25 Октября в центре Гатчины).

В центре площадки «Молзавод» предполагается разместить мультифункциональный событийный комплекс, на территории которого возможна организация крупных мероприятий научной сферы (фестивали, конференции, лекционные циклы) в связке с выставочной программой, демонстрирующей, в том числе, результаты совместной работы художников и ученых.

- Это первый в России подобный проект, направленный на осуществление синтеза двух важнейших составляющих современной жизни – науки и искусства. На первый взгляд, полярные, но они имеют много точек соприкосновения. Для нас важно участие в проекте, который позволит расширить привычные границы музейных и образовательных систем, - сказал директор Научно-исследовательского музея Алексей Мудров.

Примерная стоимость проекта составит 4 млн евро, точный размер требуемых инвестиций станет известен после того, как будет одобрена итоговая концепция освоения промышленного пространства к июлю 2020 года.

- Мы не хотим делать кальку с подобных общественных пространств, в Гатчине должна быть сформирована своя уникальная научно-исследовательская и образовательная территория, работающая по лучшим мировым практикам. Наш проект объединит в себе лучшие истории, связанные с наукой, культурой, социальными проектами и бизнесом. Как говорится, чтобы зонт работал, он должен быть открытым. Вот и мы хотим стать своеобразным зонтом для всех вовлеченных в науку и культуру людей, - добавил совладелец ГК «Галактика», идейный вдохновитель проекта «Молзавод» Игорь Дю.

Ключевыми партнерами проекта являются правительство Ленинградской области, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ, Университет ИТМО, The Dairy News, АО «Тетра Пак», деятели искусства и другие.

Напомним, что проект вошел в ТОП-10 инициатив по развитию городского пространства, по оценке Агентства стратегических инициатив.