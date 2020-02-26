Воздушный бой в небе над Сусанино и Покровской

Бой произошел 23 февраля
1942 года утром. Старший лейтенант летчик-истребитель, командир звена,
коммунист Иван Иванович Овчинников и лейтенант Михаил Михайлович Саталкин
158-го истребительного авиаполка 75-ой авиадивизии Ленинградского фронта на
самолетах-истребителях ЯК-1Б в очень морозный день вступили в бой с тремя
немецкими самолетами-истребителями типа «Мессершмитт», которые сопровождали 20
бомбардировщиков «Юнкерс-87», летевших бомбить Ленинград. Задание группы
самолетов было секретным (сопровождать два самолета (артиллеристских
корректировщиков) СУ-2 с радиостанциями для уточнения систем дальнобойной
артиллерии немцев и аэродромов в районе Вырицы). Произошли скоротечные
воздушные бои, которые наблюдали местные жители и немецкие войска.
Старший лейтенант И.И.
Овчинников, чтобы отвести угрозу от наших самолетов-корректировщиков, вступил в
бой с «Мессершмиттами». По свидетельству местных жителей, его атаковали
фашистские мессершмитты «МЕ - 109». Один из них взмыл вертикально вверх, набрал
высоту и расстрелял наш ведущий самолёт в звене истребителей. Тот упал в Белое
болото у деревни с древнеславянским названием Сябры, два других улетели в
сторону Павловска. Упавший самолет пробил моторной частью лед, обломал крылья,
но остался на поверхности. Немцы забрали у погибшего летчика документы, но мы
помним, что на петлицах зеленой гимнастерки погибшего летчика было три кубика,
то есть он был старшим лейтенантом. Через несколько дней самолет был подожжен.
Позже перепиской с архивами и экспертизой было установлено, что на этом самолете погиб ст. лейтенант И.И. Овчинников, летчик-истребитель 158-го истребительного полка Ленинградского фронта. Иван Иванович – 1915 года рождения, уроженец города Бор Горьковской области. Участник Советско-Финляндской войны, в ходе которой награжден медалью «За отвагу». С первых дней Великой Отечественной войны был на фронте. 14 августа 1941 года во время сопровождения бомбардировщика в район Кингисеппа вступил в бой с парой Ме-109. Один из самолетов противника сбил, но сам был ранен в ногу. Самолет получил повреждения. Овчинников продолжил вести бой, оказывая поддержку товарищам, после чего привел самолет на свой аэродром. В декабре 1941 года награжден орденом «Красной звезды».
Другой самолет, также
ЯК-1Б, пилотируемый лейтенантом М.М. Саталкиным, будучи подбитым и горящим, на
форсаже сумел сбить одного «Мессершмитта», который загорелся и упал. Его
пилотировал первоклассный немецкий летчик-ас. Секретная операция для разведки
нахождения в районе Вырицы дальнобойных немецких орудий была выполнена, и
самолет- корректировщик СУ-2 благополучно долетел до своего аэродрома в
Ленинграде. Старший лейтенант И.И. Овчинников, погибший в Белом болоте недалеко
от Лукашей, был найден учениками школы поселка. Его останки тожественно
захоронены в братской могиле в пос. Пудомяги.
Лейтенант,
летчик-истребитель, член ВЛКСМ Михаил Михайлович Саталкин, 1921 года рождения
тоже погиб в неравном воздушном бою 23 февраля 1942 года. Его самолет упал в
районе дер. Покровской.
Житель деревни
Покровской, 16-летний юноша Николай Каширин, в это время вез бидон с водой на
санках и видел бой над Коммунаром своими глазами. Бой наблюдали многие жители
деревни Покровской, а также военнослужащие 250-ой испанской «Голубой дивизии»,
представители её командования. Истребитель М.М. Саталкина упал у Мосягина
пруда.
Русская женщина,
жительница дер. Покровской быстро подбежала к упавшему самолету и убедилась в
гибели нашего летчика, сумела взять его личные документы и сохранила их у себя,
спасая их от немцев, что грозило ей расстрелом. Затем подъехали эсэсовцы,
сорвали летный зимний теплый комбинезон с тела погибшего летчика, так что он
остался в одном нижнем белье.
Однако, немецкий
комендант территории, восхищаясь смелостью, мужеством и профессионализмом
летчика - русского аса, как он лично заявил при построении личного состава
немецких войск, распорядился с «почетом» похоронить его на Покровском кладбище
силами местных жителей. Бабушка Прасковья Каширина завернула тело летчика
Саталкина в единственный ковер и поручила своему взрослому 34-летнему внуку
Павлу Каширину (инвалиду с детства) отвезти тело летчика на санях, запряженных
лошадью, на Покровское кладбище и похоронить. И наказала внуку: «Русские своих
погибших воинов не бросают!»
Летчика-истребителя
лейтенанта М.М. Саталкина захоронили на самом краю территории здания церкви
Святой Екатерины-великомученицы, в 20 метрах, с южной стороны.
П.П. Каширин за этот
смелый поступок после освобождения территории от фашистов был оговорен
малодушными, завистливыми людьми. Ему вменили «пособничество фашистам» за то,
что выполнил приказ немецкого командования о захоронении русского аса. Он был
осужден на 25 лет лагерей и отправлен на поселение в южный Казахстан на
урановые рудники, отбывать наказание. После смерти Сталина Павел Каширин был
реабилитирован и возвратился домой. Патриот, очень храбрый человек, П.П.
Каширин похоронен в 1962 году рядом с могилой летчика М.М. Саталкина.
Установка обелиска над
могилой летчика выполнена в 1965 году, вначале силами Покровской восьмилетней
школы, затем работниками фабрики «Динамо». В 2007 году, по распоряжению в то
время губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, здесь установлена мраморная
плита с портретом М.М. Саталкина силами администрации Пушкинского района.
Считаю, что для
увековечивания памяти летчиков следует назвать одну из улиц поселка Лукаши
улицей летчика-истребителя И.И. Овчинникова, а одну из улиц города Павловска –
улицей летчика-истребителя М.М. Саталкина.
Александр Комиссаров, краевед, житель дер. Покровской
P.S. Материал подготовлен
на основе опросов жителей дер. Покровской и поселка Лукаши, а также
родственников П.П. Каширина, материалов бывшей музейной экспозиции Покровской
школы, Лукашевской школы и рассекреченных архивов Министерства обороны России,
исторических материалов бывшего директора Покровской восьмилетней школы М.К.
Алексеевой. Статья о М.М. Саталкине была опубликована 22 февраля 2007 года в
«Царскосельской газете» Пушкинского района. В настоящее время обновлена и
дополнена.