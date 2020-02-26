Воздушный бой в небе над Сусанино и Покровской

Бой произошел 23 февраля 1942 года утром. Старший лейтенант летчик-истребитель, командир звена, коммунист Иван Иванович Овчинников и лейтенант Михаил Михайлович Саталкин 158-го истребительного авиаполка 75-ой авиадивизии Ленинградского фронта на самолетах-истребителях ЯК-1Б в очень морозный день вступили в бой с тремя немецкими самолетами-истребителями типа «Мессершмитт», которые сопровождали 20 бомбардировщиков «Юнкерс-87», летевших бомбить Ленинград. Задание группы самолетов было секретным (сопровождать два самолета (артиллеристских корректировщиков) СУ-2 с радиостанциями для уточнения систем дальнобойной артиллерии немцев и аэродромов в районе Вырицы). Произошли скоротечные воздушные бои, которые наблюдали местные жители и немецкие войска.

Старший лейтенант И.И. Овчинников, чтобы отвести угрозу от наших самолетов-корректировщиков, вступил в бой с «Мессершмиттами». По свидетельству местных жителей, его атаковали фашистские мессершмитты «МЕ - 109». Один из них взмыл вертикально вверх, набрал высоту и расстрелял наш ведущий самолёт в звене истребителей. Тот упал в Белое болото у деревни с древнеславянским названием Сябры, два других улетели в сторону Павловска. Упавший самолет пробил моторной частью лед, обломал крылья, но остался на поверхности. Немцы забрали у погибшего летчика документы, но мы помним, что на петлицах зеленой гимнастерки погибшего летчика было три кубика, то есть он был старшим лейтенантом. Через несколько дней самолет был подожжен.

Позже перепиской с архивами и экспертизой было установлено, что на этом самолете погиб ст. лейтенант И.И. Овчинников, летчик-истребитель 158-го истребительного полка Ленинградского фронта. Иван Иванович – 1915 года рождения, уроженец города Бор Горьковской области. Участник Советско-Финляндской войны, в ходе которой награжден медалью «За отвагу». С первых дней Великой Отечественной войны был на фронте. 14 августа 1941 года во время сопровождения бомбардировщика в район Кингисеппа вступил в бой с парой Ме-109. Один из самолетов противника сбил, но сам был ранен в ногу. Самолет получил повреждения. Овчинников продолжил вести бой, оказывая поддержку товарищам, после чего привел самолет на свой аэродром. В декабре 1941 года награжден орденом «Красной звезды».

Другой самолет, также ЯК-1Б, пилотируемый лейтенантом М.М. Саталкиным, будучи подбитым и горящим, на форсаже сумел сбить одного «Мессершмитта», который загорелся и упал. Его пилотировал первоклассный немецкий летчик-ас. Секретная операция для разведки нахождения в районе Вырицы дальнобойных немецких орудий была выполнена, и самолет- корректировщик СУ-2 благополучно долетел до своего аэродрома в Ленинграде. Старший лейтенант И.И. Овчинников, погибший в Белом болоте недалеко от Лукашей, был найден учениками школы поселка. Его останки тожественно захоронены в братской могиле в пос. Пудомяги.

Лейтенант, летчик-истребитель, член ВЛКСМ Михаил Михайлович Саталкин, 1921 года рождения тоже погиб в неравном воздушном бою 23 февраля 1942 года. Его самолет упал в районе дер. Покровской.

Житель деревни Покровской, 16-летний юноша Николай Каширин, в это время вез бидон с водой на санках и видел бой над Коммунаром своими глазами. Бой наблюдали многие жители деревни Покровской, а также военнослужащие 250-ой испанской «Голубой дивизии», представители её командования. Истребитель М.М. Саталкина упал у Мосягина пруда.

Русская женщина, жительница дер. Покровской быстро подбежала к упавшему самолету и убедилась в гибели нашего летчика, сумела взять его личные документы и сохранила их у себя, спасая их от немцев, что грозило ей расстрелом. Затем подъехали эсэсовцы, сорвали летный зимний теплый комбинезон с тела погибшего летчика, так что он остался в одном нижнем белье.

Однако, немецкий комендант территории, восхищаясь смелостью, мужеством и профессионализмом летчика - русского аса, как он лично заявил при построении личного состава немецких войск, распорядился с «почетом» похоронить его на Покровском кладбище силами местных жителей. Бабушка Прасковья Каширина завернула тело летчика Саталкина в единственный ковер и поручила своему взрослому 34-летнему внуку Павлу Каширину (инвалиду с детства) отвезти тело летчика на санях, запряженных лошадью, на Покровское кладбище и похоронить. И наказала внуку: «Русские своих погибших воинов не бросают!»

Летчика-истребителя лейтенанта М.М. Саталкина захоронили на самом краю территории здания церкви Святой Екатерины-великомученицы, в 20 метрах, с южной стороны.

П.П. Каширин за этот смелый поступок после освобождения территории от фашистов был оговорен малодушными, завистливыми людьми. Ему вменили «пособничество фашистам» за то, что выполнил приказ немецкого командования о захоронении русского аса. Он был осужден на 25 лет лагерей и отправлен на поселение в южный Казахстан на урановые рудники, отбывать наказание. После смерти Сталина Павел Каширин был реабилитирован и возвратился домой. Патриот, очень храбрый человек, П.П. Каширин похоронен в 1962 году рядом с могилой летчика М.М. Саталкина.

Установка обелиска над могилой летчика выполнена в 1965 году, вначале силами Покровской восьмилетней школы, затем работниками фабрики «Динамо». В 2007 году, по распоряжению в то время губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, здесь установлена мраморная плита с портретом М.М. Саталкина силами администрации Пушкинского района.

Считаю, что для увековечивания памяти летчиков следует назвать одну из улиц поселка Лукаши улицей летчика-истребителя И.И. Овчинникова, а одну из улиц города Павловска – улицей летчика-истребителя М.М. Саталкина.

Александр Комиссаров, краевед, житель дер. Покровской

P.S. Материал подготовлен на основе опросов жителей дер. Покровской и поселка Лукаши, а также родственников П.П. Каширина, материалов бывшей музейной экспозиции Покровской школы, Лукашевской школы и рассекреченных архивов Министерства обороны России, исторических материалов бывшего директора Покровской восьмилетней школы М.К. Алексеевой. Статья о М.М. Саталкине была опубликована 22 февраля 2007 года в «Царскосельской газете» Пушкинского района. В настоящее время обновлена и дополнена.