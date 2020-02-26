«Зимние сказки» Нины Павловой

Уроженка города Красный
Сулин, Нина Михайловна жила в Гатчинском районе. Много лет она проработала в
отделе плодовых и ягодных культур Всесоюзного института растениеводства -
выводила новые сорта растений. За эту работу
ей была присвоена ученая степень доктора биологических наук.
Любовь к книгам и желание
писать появилось у Нины Павловой благодаря ее маме – библиотекарю. В занятиях
литературой Нина Михайловна увидела возможность популяризации любимой науки
среди детей.
Свои первые сказки автор
присылала известному писателю-биологу Виталию Валентиновичу Бианки, который
редактировал их и очень ценил творчество Павловой. «Мы раскрываем книжку — и
вдруг цветы заговорили с ветерком, с насекомым. И самое удивительное в этих
рассказах, что мы с вами нисколько этому не удивились, будто давно понимаем
язык растений, крохотных животных и сами умеем, говорим, на их языке. Почему
так? Потому что в рассказах Нины Михайловны Павловой всё — самая настоящая
правда», - писал В. Бианки.
Книги Н.М. Павловой
всегда научно достоверны - в основе всех сказок лежат личные наблюдения
писательницы за явлениями природы. Знания помогали Нине Павловой рассказывать о
природе занимательно и просто, а сюжеты рассказов часто приходили из детства.
Например, воспоминание, о том, как нашла на чердаке чудесную вещицу – гладкий
зелёный шарик, который брат хотел обменять на солдатика, стал основой сказки
«Живая бусинка» о горошине. Книги Нины Павловой учат наблюдать, сравнивать,
делать открытия и бережно относиться к каждому живому существу.
Однако в произведениях
нет сложных терминов, непонятных малышам. Удивительно добрые и красивые сказки
увлекают ребят в мир природы!
Гатчинская детская
библиотека несколько лет принимает участие в Межрегиональной акции «Читаем
книги Нины Павловой», которую проводит Межпоселенческая центральная библиотека
Красносулинского района.
В 2020 году, в рамках
акции для дошкольников и младших школьников, прошли два интегрированных занятия
«Лесные истории». Ребята познакомились с жизнью и творчеством писательницы,
прослушали отрывки из произведений «Как Мышонок заблудился», «Зимние сказки»,
«Живая бусинка» и получили задание - проиллюстрировать один из рассказов.
Занятие было дополнено викториной «Что в лесу растёт?» и творческим заданием
«Цветок на траве».
В этом году к акции
присоединилась и библиотека №2 г. Гатчины, которая проводит большую работу по
экологическому просвещению детей и взрослых, поэтому сотрудники не смогли
обойти вниманием IV Межрегиональную акцию «Читаем книги Нины Павловой».
Библиотекари рассказали
маленьким гостям из детского сада №1 о творчестве Нины Михайловны и познакомили
с «Зимними сказками». Для чтения вслух выбрали сказку «Сестры шишки», а чтобы
ребятам было интереснее, подкрепили занятие наглядным материалом - шишками,
собранными в лесу! Малыши с удовольствием рассматривали шишечки и угадывали,
какой-же лесной житель полакомился ими. Может быть белка, мышка, дятел или
клест? Дети даже попросили разрешения взять шишки домой, чтобы показать
родителям и друзьям! А в заключение занятия ответили на вопросы викторины и
немного порисовали.
Встреча получилась
замечательной и познавательной!
Среди авторов детских
книг встречаются незаслуженно забытые имена. Среди них имя Нины Михайловны
Павловой, которая долгое время работала на ленинградской земле, похоронена в
пос. Антропшино Гатчинского района. Хочется сохранить память об этой
замечательной писательнице.