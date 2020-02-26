«Зимние сказки» Нины Павловой

Уроженка города Красный Сулин, Нина Михайловна жила в Гатчинском районе. Много лет она проработала в отделе плодовых и ягодных культур Всесоюзного института растениеводства - выводила новые сорта растений. За эту работу ей была присвоена ученая степень доктора биологических наук.

Любовь к книгам и желание писать появилось у Нины Павловой благодаря ее маме – библиотекарю. В занятиях литературой Нина Михайловна увидела возможность популяризации любимой науки среди детей.

Свои первые сказки автор присылала известному писателю-биологу Виталию Валентиновичу Бианки, который редактировал их и очень ценил творчество Павловой. «Мы раскрываем книжку — и вдруг цветы заговорили с ветерком, с насекомым. И самое удивительное в этих рассказах, что мы с вами нисколько этому не удивились, будто давно понимаем язык растений, крохотных животных и сами умеем, говорим, на их языке. Почему так? Потому что в рассказах Нины Михайловны Павловой всё — самая настоящая правда», - писал В. Бианки.

Книги Н.М. Павловой всегда научно достоверны - в основе всех сказок лежат личные наблюдения писательницы за явлениями природы. Знания помогали Нине Павловой рассказывать о природе занимательно и просто, а сюжеты рассказов часто приходили из детства. Например, воспоминание, о том, как нашла на чердаке чудесную вещицу – гладкий зелёный шарик, который брат хотел обменять на солдатика, стал основой сказки «Живая бусинка» о горошине. Книги Нины Павловой учат наблюдать, сравнивать, делать открытия и бережно относиться к каждому живому существу.

Однако в произведениях нет сложных терминов, непонятных малышам. Удивительно добрые и красивые сказки увлекают ребят в мир природы!

Гатчинская детская библиотека несколько лет принимает участие в Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», которую проводит Межпоселенческая центральная библиотека Красносулинского района.

В 2020 году, в рамках акции для дошкольников и младших школьников, прошли два интегрированных занятия «Лесные истории». Ребята познакомились с жизнью и творчеством писательницы, прослушали отрывки из произведений «Как Мышонок заблудился», «Зимние сказки», «Живая бусинка» и получили задание - проиллюстрировать один из рассказов. Занятие было дополнено викториной «Что в лесу растёт?» и творческим заданием «Цветок на траве».

В этом году к акции присоединилась и библиотека №2 г. Гатчины, которая проводит большую работу по экологическому просвещению детей и взрослых, поэтому сотрудники не смогли обойти вниманием IV Межрегиональную акцию «Читаем книги Нины Павловой».

Библиотекари рассказали маленьким гостям из детского сада №1 о творчестве Нины Михайловны и познакомили с «Зимними сказками». Для чтения вслух выбрали сказку «Сестры шишки», а чтобы ребятам было интереснее, подкрепили занятие наглядным материалом - шишками, собранными в лесу! Малыши с удовольствием рассматривали шишечки и угадывали, какой-же лесной житель полакомился ими. Может быть белка, мышка, дятел или клест? Дети даже попросили разрешения взять шишки домой, чтобы показать родителям и друзьям! А в заключение занятия ответили на вопросы викторины и немного порисовали.

Встреча получилась замечательной и познавательной!

Среди авторов детских книг встречаются незаслуженно забытые имена. Среди них имя Нины Михайловны Павловой, которая долгое время работала на ленинградской земле, похоронена в пос. Антропшино Гатчинского района. Хочется сохранить память об этой замечательной писательнице.



