«Жених года» с поцелуем от Масленицы

Уже с утра
на площади около кино-культурного центра «Юбилейный» полным ходом шли
приготовления: украшалась площадь, звучала русская народная музыка. Несмотря на
пасмурную погоду было тепло от улыбок собравшихся односельчан и звонкого смеха
ребятишек. Одетые в яркие русские сарафаны звонкими голосами пели шуточные
веселые народные песни и частушки участницы хора русской песни «Оредеж»,
зазывая народ на гуляние.
На
импровизированной сцене веселые персонажи – Девчонка-Веселушка, Зима, Весна,
Волк, Медведь, Коза и Масленица неустанно развлекали народ, проводили весёлые
конкурсы и просто поддерживали праздничную атмосферу.
Детвора
вместе со взрослыми водили хороводы, отгадывали загадки, наперебой участвовали
в затейных играх, конкурсах и спортивных состязаниях. Были здесь и «Ручеек», и «Силачи»
- все традиционные русские забавы. Малыши с удовольствием ходили «змейкой» между
кеглями, а самые ловкие «штурмовали» снежками корзины.
Настоящий
ажиотаж вызвали «Перетягивание каната» и «Бои подушками». Вот как надо выяснять отношения -
нахлопали друг другу мешками, да и разошлись!
Определился и «жених года», сумевший допрыгнуть и
поцеловать чучело Масленицы.
Победители
состязаний заработали немало призов. С удовольствием все катались на лошадках,
лакомились горячими блинами, чаем и шашлыками.
А какое
самое зрелищное и яркое событие этого праздника? Конечно же, сжигание чучела! Всем
гостям было предложено положить в кармашек Масленице записочки со всеми
обидами, бедами и несчастьями. Вместе с пламенем они ушли, освободив место для
нового, доброго, лучшего!