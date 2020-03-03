«Жених года» с поцелуем от Масленицы

Уже с утра на площади около кино-культурного центра «Юбилейный» полным ходом шли приготовления: украшалась площадь, звучала русская народная музыка. Несмотря на пасмурную погоду было тепло от улыбок собравшихся односельчан и звонкого смеха ребятишек. Одетые в яркие русские сарафаны звонкими голосами пели шуточные веселые народные песни и частушки участницы хора русской песни «Оредеж», зазывая народ на гуляние.

На импровизированной сцене веселые персонажи – Девчонка-Веселушка, Зима, Весна, Волк, Медведь, Коза и Масленица неустанно развлекали народ, проводили весёлые конкурсы и просто поддерживали праздничную атмосферу.

Детвора вместе со взрослыми водили хороводы, отгадывали загадки, наперебой участвовали в затейных играх, конкурсах и спортивных состязаниях. Были здесь и «Ручеек», и «Силачи» - все традиционные русские забавы. Малыши с удовольствием ходили «змейкой» между кеглями, а самые ловкие «штурмовали» снежками корзины.

Настоящий ажиотаж вызвали «Перетягивание каната» и «Бои подушками». Вот как надо выяснять отношения - нахлопали друг другу мешками, да и разошлись!

Определился и «жених года», сумевший допрыгнуть и поцеловать чучело Масленицы.

Победители состязаний заработали немало призов. С удовольствием все катались на лошадках, лакомились горячими блинами, чаем и шашлыками.

А какое самое зрелищное и яркое событие этого праздника? Конечно же, сжигание чучела! Всем гостям было предложено положить в кармашек Масленице записочки со всеми обидами, бедами и несчастьями. Вместе с пламенем они ушли, освободив место для нового, доброго, лучшего!



