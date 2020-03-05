В регионе пройдет конкурс робототехники

Он станет отличной
площадкой для демонстрации таланта юных конструкторов и изобретателей со всей
Ленинградской области.
Поучаствовать в конкурсе
может любой ребенок из Ленинградской области в возрасте от 6 до 14 лет. Для
этого нужно придумать и спроектировать умную машину для города будущего.
Футуристические модели роботов могут водить общественный транспорт, строить
дома или следить за здоровьем жителей.
Жюри будет оценивать
оригинальность идеи, сложность конструкции, внешний вид устройства и
соответствие тематике конкурса. Всего будут определены шесть лучших работ в
двух возрастных категориях – 6-10 лет и 11-14 лет.
Подать заявку на участие
в конкурсе можно до 31 марта 2020 года включительно по ссылке. На соревнования
нужно принести готовую модель робота. Победителей конкурса определят 8 апреля
2020 года в детском технопарке «Кванториум» во Всеволожске.
Участники конкурса в
Ленинградской области автоматически проходят в федеральный этап робоконкурса,
который проходит на сайте проекта «Поколение М». Его итоги будут подведены
летом 2020 года, победители пройдут стажировку в одной из лучших российских
роботехнических школ.