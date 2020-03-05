В регионе пройдет конкурс робототехники

Он станет отличной площадкой для демонстрации таланта юных конструкторов и изобретателей со всей Ленинградской области.

Поучаствовать в конкурсе может любой ребенок из Ленинградской области в возрасте от 6 до 14 лет. Для этого нужно придумать и спроектировать умную машину для города будущего. Футуристические модели роботов могут водить общественный транспорт, строить дома или следить за здоровьем жителей.

Жюри будет оценивать оригинальность идеи, сложность конструкции, внешний вид устройства и соответствие тематике конкурса. Всего будут определены шесть лучших работ в двух возрастных категориях – 6-10 лет и 11-14 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта 2020 года включительно по ссылке. На соревнования нужно принести готовую модель робота. Победителей конкурса определят 8 апреля 2020 года в детском технопарке «Кванториум» во Всеволожске.

Участники конкурса в Ленинградской области автоматически проходят в федеральный этап робоконкурса, который проходит на сайте проекта «Поколение М». Его итоги будут подведены летом 2020 года, победители пройдут стажировку в одной из лучших российских роботехнических школ.