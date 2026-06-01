Кто останется без света 2 июня в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
02.06.2026 с 09.00 до 18.00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская (частично)
02.06.2026 с 10.00 до 17.00
Веревское ТУ:
д. Большое Верево
д. Малое Верево (частично)
тер. СНТ Зайцево
02.06.2026 с 10.00 до 17.00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой
тер. СНТ Елицы
СНТ "Аэрофлот"
садоводство "Родник"
02.06.2026 с 10.00 до 17.00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское
02.06.2026 с 09.00 до 18.00 (2 раза на 15 минут)
Таицкое ТУ:
д. Большая Ивановка
д. Старицы
