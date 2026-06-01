Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 2 июня в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

02.06.2026 с 09.00 до 18.00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская (частично)

 

02.06.2026 с 10.00 до 17.00

Веревское ТУ:

д. Большое Верево

д. Малое Верево (частично)

тер. СНТ Зайцево

 

02.06.2026 с 10.00 до 17.00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой 

тер. СНТ Елицы

 СНТ "Аэрофлот"

садоводство "Родник"

 

02.06.2026 с 10.00 до 17.00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское

 

02.06.2026 с 09.00 до 18.00 (2 раза на 15 минут)

Таицкое ТУ:

д. Большая Ивановка

д. Старицы