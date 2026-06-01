Фестиваль «День детства» в Гатчине

30 мая Аэропарк превратился в маленькую детскую страну с играми, мастер-классами, познавательными и развлекательными занятиями для ребят со всей Ленинградской области. На празднике работали тематические площадки для детей и подростков, а также их родителей.

Например, площадка комитета по труду и занятости населения Ленобласти «Профессии будущего: твой выбор сегодня» – для профориентации подростков и молодежи, свою информацию представляли площадки регионального комитета по соцзащите, комитета здравоохранения и органов ЗАГС. Сотрудники МЧС проводили ликбез на случай чрезвычайных ситуаций, на площадке Госавтоинспекции дети повторяли правила дорожного движения. «Мы в ответе за тех, кого приручили» – напоминали детям на площадке ветеринарной службы; региональное отделение партии «Единая Россия» организовало площадку, посвященную активной гражданской позиции, развитию молодежных инициатив и поддержке семейных ценностей. На площадке «Мама, папа, я – спортивная семья» «Движение первых» приглашало к активному семейному отдыху и здоровому образу жизни.

На фестивале детям предлагалось принять участие в мастер-классах от опытных рукодельниц, посидеть за рулем автомобиля ГАИ, примерить шлем пожарного или оседлать настоящий мотоцикл. Ребята рисовали цветными мелками на асфальте, играли в шахматы на гигантской доске, упражнялись в гиревом спорте.

На церемонии открытия праздника всех приветствовали почетные гости. Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин пожелал подрастающему поколению счастливого и беззаботного детства, добрых, заботливых людей рядом: «Детство – это особенное время в жизни человека, наполненное удивительными впечатлениями и бесконечными надеждами. И в нашем регионе делается очень многое для того, чтобы эти надежды сбывались, чтобы наши дети получали хорошее образование и могли себя реализовать».

С приветственным словом выступил депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, поздравляя всех с приближающимся Днем защиты детей, подчеркнула, что все начинается с семьи:

«Мы счастливы, когда мы в семье, а семья счастлива, когда мы любим и поддерживаем друг друга. Я желаю всей семье ленинградской больших и малых побед, веселых праздников и успешных трудовых будней. В Ленинградской области делается многое для повышения качества жизни, и очень отрадно, что многодетных семей у нас становится все больше. Как сказал наш президент, россиян должно быть много, и это очень правильная жизненная установка. Мы – сильные, мы – стойкие, и мы – семья победителей».

В подтверждение этих слов на фестивале состоялось награждение многодетных семей гатчинской земли – за достойное воспитание детей, формирование правильных жизненных ориентиров, укрепление семейных ценностей и создание основы для счастливого будущего. Среди награжденных – семьи, воспитывающие шестерых, семерых и даже 11 детей, многодетные семьи героев специальной военной операции.

На празднике вручили награды участникам, призерам и победителям различных конкурсов, творческих программ, олимпиад и спортивных состязаний. Памятные подарки, грамоты и благодарности получили команды-победители региональных соревнований и конкурсов – «Зарницы», смотра строя и песни, слета-конкурса дружин юных пожарных, конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», а также призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2026 года, в числе которых ребята из Всеволожского, Кировского и Киришского районов.

Участников праздника приветствовала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева. Дипломами участников всероссийского конкурса «Ответственное трудоустройство подростков», который третий год проводит аппарат Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой вместе с Федеральным центром развития программ социализации подростков и Центром прикладной социологии СПбГУ, награждены спортивный клуб «Пилигрим», ООО «РКС Энерго» и Гатчинский молодежный центр – награду получила директор центра Виктория Чернова.

С Днем защиты детей гостей фестиваля поздравили председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачева, депутат областного парламента, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Людмила Тептина, начальник департамента по организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Ленинградской области Наталья Дымнич. Награды за лучший рисунок и видеоролик получили призеры и победители конкурса «Безопасное детство» в возрастных категориях от 7 до 14 лет – школьники г. Пикалево Бокситогорского района и Тосно. Благодарственным письмом отмечен Кингисеппский ресурсный центр, воспитанники которого представили на конкурс свои творческие работы.

Завершилась церемония награждений вручением сертификатов на посещение загородного комплекса отдыха и впечатлений ресурсным центрам и школам-интернатам Ленинградской области. В числе премированных – Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству.

Церемония награждений чередовалась на празднике с выступлениями творческих коллективов Ленинградской области. В концертной программе приняли участие юные артисты Гатчинского округа и гости – танцевальные ансамбли «Улыбка», «Конфетти», эстрадная студия «Ералаш», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», ансамбль русской песни «Горница», а также творческий коллектив Кингисеппского ресурсного центра «Чудо-дети» и другие.

Это уже восьмой фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей, и в этот раз он проходит под знаком Года единства народов России и Года команды созидателей в Ленобласти. Фестиваль – авторский социально-ориентированный проект уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Татьяны Толстовой, направленный на укрепление института семьи, возрождение семейных традиций, улучшение демографической ситуации в регионе. Целевая аудитория фестиваля – семьи с детьми, многодетные, молодые семьи, приемные, воспитывающие детей с ОВЗ. Каждая площадка фестиваля была организована с учетом возрастных особенностей посетителей, чтобы обеспечить максимальную вовлеченность и пользу для всех участников, благодаря чему фестиваль стал не только праздником, но и просветительской платформой.

В 2026 году фестиваль включает три региональных этапа и 15 районных в разных районах и округах Ленинградской области. Первый этап состоялся 15 мая в конноспортивном клубе «Новополье» Ломоносовского района – совместно с XIV фестивалем равных возможностей «Завтра лето». Мероприятие включало соревнования по адаптивному конному спорту, концерт, выставку, интерактивные зоны, мастер-классы, анимационные программы.

Второй этап прошел в минувшую субботу в Гатчине в преддверии Международного дня защиты детей. Третий состоится 1 августа в Ивангороде в рамках празднования 99-й годовщины образования Ленинградской области. В фестивале примут участие многодетные семьи коренных малочисленных народов региона, которые представят богатство и самобытность культур, продемонстрируют их традиции и обычаи.

Детский омбудсмен региона организует фестиваль «День детства» при поддержке администраций Ленинградской области и муниципальных образований. Это добрый праздник, где в счастливых улыбках и глазах детей отражается вся красота и радость жизни.

Екатерина Дзюба