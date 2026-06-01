От «Евгения Онегина» в комиксах до званого ужина: как в музеях Ленобласти отметят день рождения Пушкина

Гостей ждет полное погружение в жизнь и творчество Александра Сергеевича: от театральных постановок и концертов до творческих мастер-классов и литературных путешествий. Основные мероприятия развернутся на Гатчинской земле - в музее-усадьбе Суйда, музее «Домик няни А.С. Пушкина», музее «Дом станционного смотрителя». Также к празднованию присоединится музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске, имение близких друзей поэта.

Музей «Дом станционного смотрителя» (Гатчинский округ, дер. Выра)

С 12:00 до 16:00 гостей ждет насыщенная программа, посвященная теме путешествий, столь любимой поэтом.

12:00 – 15:00 | Литературно-театральное путешествие «Я ехал в дальние края»

Александр Пушкин за свою жизнь проехал более 35 000 верст, черпая вдохновение в дороге. Гостей встретят лауреаты всероссийских музыкальных конкурсов с интерактивными играми, прибаутками и песнями, которые взбодрят на целый день.

Стоимость: по входному билету (150 руб. — льготный / 300 руб. — полный).

12:00–13:00 и 15:00–16:00 | Спектакль «На почтовой станции»

Душевный разговор за чашечкой ароматного чая в интерьерах старинной почтовой станции. Спектакль о маленькой Лошади, мечтающей о звездах, заставит задуматься: что важнее — цель или сам путь? Дорога начинается с первого шага.

Стоимость билета: 1600 руб. (Купить билеты: https://www.lenoblmus.ru/news/na-pochtovoy-stancii-immersivnyy-spektakl-chaepitie )

13:30 – 14:30 | Презентация графического путеводителя по «Евгению Онегину»

Издательство «Самокат» представит первый в истории графический путеводитель по самому знаменитому роману в стихах. Вас ждут комиксы по оригинальному тексту, веселые задания и остроумные вопросы.

Стоимость: по входному билету (150 руб. — льготный / 300 руб. — полный)

Место проведения: Зал Почтовых сообщений.

Музей «Домик няни А. С. Пушкина» (Гатчинский округ, д. Кобрино)

12:00 – 15:00 | Интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки!»

В день рождения Поэта на Поляне сказок возле домика няни Арины Родионовны дорогих гостей будет ждать народный сказитель: вместе вспомним и разгадаем строки пушкинских сказок, будем играть в сказочных героев, петь любимые песни детства и водить хороводы. Творческая мастерская приглашает смастерить сувенир в духе пушкинских сказок на мастер классах в традиционных и современных техниках. Вход на поляну сказок свободный.

Мастер-классы по созданию сувенира: сеансы проходят каждые полчаса с 12:00 до 15:00. Стоимость участия в мастер-классе: 350 рублей

Тематические экскурсии «В гостях у Нянюшки»:

Расписание: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Стоимость экскурсионного билета: 280 руб. (дети и пенсионеры) / 360 руб. (взрослые) / 200 руб. (льготное).

Музей-усадьба «Суйда» (Гатчинский округ, с. Суйда)

12:00 – 15:00 | Литературно-музыкальная программа «Муза и романс»

Музыкальность пушкинской поэзии вдохновляла композиторов на создание знаменитых романсов, которые прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов. Живое пушкинское слово прозвучит со сцены в исполнении артистов театральных коллективов Санкт-Петербурга.

Стоимость участия в программе: 200 руб.

Посещение экспозиции музея – по входным билетам (льготный – 100 руб., полный – 200 руб.).

Музей-усадьба «Приютино» (Всеволожск)

В имении друзей поэта «пушкинские дни» пройдут с 4 по 7 июня.

4 июня, 12:00-13:30 - Открытый микрофон «Читаем Пушкина»: парк музея-усадьбы «Приютино» превратится в большую поэтическую сцену! Любимые произведения Александра Сергеевича прочтут учащиеся школ и участники театральной студии, но сцена открыта для каждого! Вход свободный

13:30-14:30 - Литературная композиция «Путешествие из Петербурга в Приютино» с диорамными иллюстрациями художницы Елены Заяц

5 июня, 11:00 - 12:30 - Интерактивная программа «Вместе с Пушкиным» для семейных групп с детьми от 6 до 12 лет.

6 июня, 12:00 -16:00 - Фестиваль «В гости к Олениным». В усадебном парке Вас ждут выступления творческих коллективов, поляна игр для детей и взрослых, ярмарка народных промыслов и ремёсел

7 июня, 11:00-12:00 - Экскурсия по экспозиции господского дома музея-усадьбы "Приютино"

12:00-13:00 - концерт «Я помню чудное мгновенье» Музыкального театра АкадеМИКС Санкт-Петербург .