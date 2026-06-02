В ночь с 4 на 5 июня в Гатчине - отключение водоснабжения
В связи с производством плановых работ на магистральных трубопроводах, обеспечивающих водоснабжение города Гатчины, с 21:00 4 июня и до 06:00 5 июня 2026 года будет частично отключено холодное водоснабжение.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» города Гатчины сообщает, что холодное водоснабжение будет отключено по следующим по адресам:
микрорайон Аэродром;
микрорайон Речной;
микрорайон Мариенбург;
Егерьская слобода;
Промзона № 2;
Красноармейский пр.;
ул. Григорина;
ул. Нестерова;
ул. Жемчужина;
ул. Киевская;
в/госпиталь;
ул. Новопролетарская;
ул. Кузьмина;
ул. Школьная;
ул. Пионерская;
ул. Старая дорога;
А также в центральной части города от ул. Чкалова до ул. Радищева:
ул. Чкалова;
ул. Достоевского;
ул. Соборная;
ул. Радищева;
ул. Красная;
ул. Леонова;
ул. Л. Шмидта;
ул. К. Маркса, д. 1–53;
ул. Володарского, д. 1–24;
ул. Урицкого, д. 1–19;
ул. Чехова, д. 1–14.
