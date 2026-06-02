В ночь с 4 на 5 июня в Гатчине - отключение водоснабжения

В связи с производством плановых работ на магистральных трубопроводах, обеспечивающих водоснабжение города Гатчины, с 21:00 4 июня и до 06:00 5 июня 2026 года будет частично отключено холодное водоснабжение.

МУП «Водоканал» города Гатчины сообщает, что холодное водоснабжение будет отключено по следующим по адресам:

микрорайон Аэродром;

микрорайон Речной;

микрорайон Мариенбург;

Егерьская слобода;

Промзона № 2;

Красноармейский пр.;

ул. Григорина;

ул. Нестерова;

ул. Жемчужина;

ул. Киевская;

в/госпиталь;

ул. Новопролетарская;

ул. Кузьмина;

ул. Школьная;

ул. Пионерская;

ул. Старая дорога;

А также в центральной части города от ул. Чкалова до ул. Радищева:

ул. Чкалова;

ул. Достоевского;

ул. Соборная;

ул. Радищева;

ул. Красная;

ул. Леонова;

ул. Л. Шмидта;

ул. К. Маркса, д. 1–53;

ул. Володарского, д. 1–24;

ул. Урицкого, д. 1–19;

ул. Чехова, д. 1–14.

 

 