Гатчина и Росток: два города Анны Засульской

Анна Засульская родилась в Ленинграде, училась там и закончила архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. Живет в Ростоке с 1998 года, но Гатчину знает и любит с детства, продолжая раз за разом возвращаться сюда.

«Сегодня, несмотря на то, что большая часть моей жизни проходит в Германии, где я работаю, и где живут мои дети и внуки, своим настоящим домом я считаю Гатчину, где живут мои родители и где у меня много друзей, - признается Анна Засульская. - Росток - чудесный ганзейский город, который лежит на берегу Балтийского моря. Но мне милее озера и речки Гатчины и ее окрестностей. Именно здесь я легко нахожу мотивы для живописных работ, именно в Гатчину я приезжаю так часто, как могу. Недавно я видела рекламу Гатчинского дворца–музея: «Хочу в Гатчину». Это про меня. Я всегда хочу в Гатчину...».

На живописных работах Анны Засульской, ставших основой выставки в Гатчине, запечатлены городские и загородные пейзажи двух таких разных, но чем-то очень близких и похожих стран. Что их объединяет? Ощущение внутреннего покоя? Ровное, безмятежное дыхание природы? Неторопливый людской поток на городских улицах? Дождь? А может быть, любовь художника к миру и к людям? Давайте попробуем узнать это вместе!

Выставка Анны Засульской «Два города» продлится в музее истории Гатчины до 5 апреля.