Гатчина и Росток: два города Анны Засульской

Анна Засульская родилась
в Ленинграде, училась там и закончила архитектурный факультет Ленинградского
инженерно-строительного института. Живет в Ростоке с 1998 года, но Гатчину
знает и любит с детства, продолжая раз за разом возвращаться сюда.
«Сегодня, несмотря на то,
что большая часть моей жизни проходит в Германии, где я работаю, и где живут
мои дети и внуки, своим настоящим домом я считаю Гатчину, где живут мои
родители и где у меня много друзей, - признается Анна Засульская. - Росток -
чудесный ганзейский город, который лежит на берегу Балтийского моря. Но мне
милее озера и речки Гатчины и ее окрестностей. Именно здесь я легко нахожу
мотивы для живописных работ, именно в Гатчину я приезжаю так часто, как могу.
Недавно я видела рекламу Гатчинского дворца–музея: «Хочу в Гатчину». Это про
меня. Я всегда хочу в Гатчину...».
На живописных работах
Анны Засульской, ставших основой выставки в Гатчине, запечатлены городские и
загородные пейзажи двух таких разных, но чем-то очень близких и похожих стран.
Что их объединяет? Ощущение внутреннего покоя? Ровное, безмятежное дыхание
природы? Неторопливый людской поток на городских улицах? Дождь? А может быть,
любовь художника к миру и к людям? Давайте попробуем узнать это вместе!
Выставка Анны Засульской
«Два города» продлится в музее истории Гатчины до 5 апреля.