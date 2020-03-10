О фейках и голосовании по поправкам в Конституцию

Два дня, 5 и 6 марта, в Санкт-Петербурге проходил IIОбщеросийский электоральный медиафорум. Он открылся пленарным заседанием «Журналистика и власть: управление информационной повесткой», в рамках которого выступила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Глава ЦИК России рассказала участникам медиафорума о предстоящем Общероссийском голосовании об одобрении изменений в Конституцию Российской Федерации.

Еще одной важной темой доклада председателя Центризбиркома стала практика работы с фейковым информационным контентом.

«Если в начале пути мы оправдывались за информационные вбросы, то сейчас мы научились опровергать фейки и формировать качественный, основанный на фактах и неоспоримых аргументах информационный поток, – отметила Элла Памфилова. – Эту работу необходимо постоянно совершенствовать: выявлять угрозы и прогнозировать риски».

Элла Памфилова подчеркнула, что в информационной работе организаторам выборов важно предоставлять правдивую и понятную аудитории информацию.

«Люди должны понимать, что ими не манипулируют, что их выбор действительно значим и важен для будущего страны. Наш лозунг – «Голосовать легко!», и это значит, что процедуры должны быть доступными. Но важно, чтобы выбор был ответственным. Достоверность же голосования мы можем обеспечить только тотальным контролем со стороны общества».

С приветственным словом к участникам медиафорума обратились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

«Ситуация, при которой иные группы в социальных сетях имеют больше участников, чем все традиционные СМИ региона — подписчиков и зрителей, создает абсолютную открытость избирательного процесса, — отметил губернатор Ленинградской области. — Однако открытость пока не эквивалентна честности и объективности. Чтобы избежать фейков, создать условия, когда они сами будут умирать в момент рождения, мы должны стремиться к еще большей открытости».

Глава региона подчеркнул, что в процессе подготовки любых избирательных процессов, в том числе предстоящего Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, главной задачей областных властей он видит не только материально-техническое обеспечение процедуры выборов, но и максимальное привлечение граждан к голосованию.

«Конечно, мы будем все делать для того, чтобы была высокая явка, — сказал Александр Дрозденко. — Иногда говорят о том, что власть поднимет бюджетников, выстроит их ровными рядами и заставит голосовать как надо. Поверьте мне, это не работает! А если и работает, то со знаком «минус». Выбор должен быть свободным и сознательным. А гарантировать его может только еще большая открытость органов власти, избирательных комиссий».

Также Александр Юрьевич рассказал, почему он обязательно примет участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию:

«22 апреля – всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Я очень хочу, чтобы жители моей любимой Ленинградской области пришли и сделали свой сознательный выбор. Я, например, уже знаю, почему я пойду голосовать. Мне нравится, как будет изменена система формирования правительства. Я считаю, что когда Госдума возьмет на себя ответственность за формирование правительства, то мы повысим авторитет Думы и конкурентность на думских выборах. И мы пойдем выбирать депутатов не тех, который выше всех прыгнул и громче всех крикнул, а мы будем выбирать того, кто будет потом за нас формировать то правительство, которое будут определять нашу жизнь. Потому что через экономику определяется наша жизнь. И про какие бы мы социальные гарантии не говорили, пока у нас не будет экономической базы, это будут просто слова.У нас очень многие голосуют сердцем. Пришли и на эмоциях – а в тот день будет играть духовой оркестр, будут продавать пирожки, дети будут ходить с шариками – человек может проголосовать по-одному. А если будет идти дождь, ветер, по дороге пройдет машина и обрызгает из лужи – человек может проголосовать совершенно по-другому. Поэтому для меня важно, чтобы в сети была честная, открытая и объективная информация. Чтобы люди знали и понимали, за что они голосуют».