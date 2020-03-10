О фейках и голосовании по поправкам в Конституцию

Два
дня, 5 и 6 марта, в Санкт-Петербурге проходил IIОбщеросийский электоральный
медиафорум. Он открылся пленарным заседанием «Журналистика и власть: управление
информационной повесткой», в рамках которого выступила председатель Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.
Глава
ЦИК России рассказала участникам медиафорума о предстоящем Общероссийском
голосовании об одобрении изменений в Конституцию Российской Федерации.
Еще
одной важной темой доклада председателя Центризбиркома стала практика работы с
фейковым информационным контентом.
«Если
в начале пути мы оправдывались за информационные вбросы, то сейчас мы научились
опровергать фейки и формировать качественный, основанный на фактах и
неоспоримых аргументах информационный поток, – отметила Элла Памфилова. – Эту
работу необходимо постоянно совершенствовать: выявлять угрозы и прогнозировать
риски».
Элла
Памфилова подчеркнула, что в информационной работе организаторам выборов важно
предоставлять правдивую и понятную аудитории информацию.
«Люди
должны понимать, что ими не манипулируют, что их выбор действительно значим и
важен для будущего страны. Наш лозунг – «Голосовать легко!», и это значит, что
процедуры должны быть доступными. Но важно, чтобы выбор был ответственным.
Достоверность же голосования мы можем обеспечить только тотальным контролем со
стороны общества».
С
приветственным словом к участникам медиафорума обратились заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Любовь Совершаева, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, председатель Общественной палаты Ленинградской области
Юрий Трусов.
«Ситуация,
при которой иные группы в социальных сетях имеют больше участников, чем все
традиционные СМИ региона — подписчиков и зрителей, создает абсолютную
открытость избирательного процесса, — отметил губернатор Ленинградской области.
— Однако открытость пока не эквивалентна честности и объективности. Чтобы
избежать фейков, создать условия, когда они сами будут умирать в момент
рождения, мы должны стремиться к еще большей открытости».
Глава
региона подчеркнул, что в процессе подготовки любых избирательных процессов, в
том числе предстоящего Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию,
главной задачей областных властей он видит не только материально-техническое
обеспечение процедуры выборов, но и максимальное привлечение граждан к
голосованию.
«Конечно,
мы будем все делать для того, чтобы была высокая явка, — сказал Александр
Дрозденко. — Иногда говорят о том, что власть поднимет бюджетников, выстроит их
ровными рядами и заставит голосовать как надо. Поверьте мне, это не работает! А
если и работает, то со знаком «минус». Выбор должен быть свободным и
сознательным. А гарантировать его может только еще большая открытость органов
власти, избирательных комиссий».
Также
Александр Юрьевич рассказал, почему он обязательно примет участие во
всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию:
«22
апреля – всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Я очень хочу,
чтобы жители моей любимой Ленинградской области пришли и сделали свой
сознательный выбор. Я, например, уже знаю, почему я пойду голосовать. Мне
нравится, как будет изменена система формирования правительства. Я считаю, что
когда Госдума возьмет на себя ответственность за формирование правительства, то
мы повысим авторитет Думы и конкурентность на думских выборах. И мы пойдем
выбирать депутатов не тех, который выше всех прыгнул и громче всех крикнул, а
мы будем выбирать того, кто будет потом за нас формировать то правительство,
которое будут определять нашу жизнь. Потому что через экономику определяется
наша жизнь. И про какие бы мы социальные гарантии не говорили, пока у нас не
будет экономической базы, это будут просто слова.У нас очень многие голосуют
сердцем. Пришли и на эмоциях – а в тот день будет играть духовой оркестр, будут
продавать пирожки, дети будут ходить с шариками – человек может проголосовать
по-одному. А если будет идти дождь, ветер, по дороге пройдет машина и обрызгает
из лужи – человек может проголосовать совершенно по-другому. Поэтому для меня
важно, чтобы в сети была честная, открытая и объективная информация. Чтобы люди
знали и понимали, за что они голосуют».