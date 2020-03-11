Завтра - без света!

12, 13 марта с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги ул. Стародеревенская.
12 марта с 09:00 до
17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул. Спортивная, д.
Большево.
12 марта с 09:00 до 17:30
Рождественское СП:
д. Межно, д. Рыбицы.
12 марта с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы, п. Терволово, д. Ахмузи, д.
Петрово, д. Мута-Кюля, Гатчинский лесхоз (лесосеменная станция), п/ф
«Скворицы».
12 марта с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. М. Верево, ул. Кутышева д.1,
д.1а, д.4, ул. Киевская д.9, д.2, ул. Школьная д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б,
д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека.
12 марта с 10:00 до 16:00
Веревское СП:
д. М. Верево, Киевское ш.д.46, 45, 44, 43,
ул. Совхозная д.65, 66, 67, 68,
ул. Кутышева д.4, 6, 8, д. Романовка.
12 марта с 09:30 до 16:30
Вырицкое ГП:
п. Новинка, ул. Вокзальная, ул.
Бородулина, д. Каушта.
12 марта с 10.00 до 16.00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, д. Новая.