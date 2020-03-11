Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет Вас, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     11 Mar 2020

12, 13 марта с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

п. Пудомяги ул. Стародеревенская.

 

12 марта с 09:00 до 17:00      

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Спортивная, д. Большево.     

 

12 марта с 09:00 до 17:30

Рождественское СП:

д. Межно, д. Рыбицы.  

        

12 марта с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, п. Терволово, д. Ахмузи, д. Петрово, д. Мута-Кюля, Гатчинский лесхоз (лесосеменная станция), п/ф «Скворицы».

 

12 марта с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. М. Верево, ул. Кутышева д.1, д.1а, д.4, ул. Киевская д.9, д.2, ул. Школьная д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека.

 

12 марта с 10:00 до 16:00

Веревское СП:

д. М. Верево, Киевское ш.д.46, 45, 44, 43, ул. Совхозная д.65, 66, 67, 68,

ул. Кутышева д.4, 6, 8, д. Романовка.

                  

12 марта с 09:30 до 16:30

Вырицкое ГП:

п. Новинка, ул. Вокзальная, ул. Бородулина, д. Каушта.

 

12 марта с 10.00 до 16.00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, д. Новая.

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